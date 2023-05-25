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Куда пойти в Минске в выходные 27-28 мая? Собрали самое интересное
25.05.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Выставки, поэтическая лекция, музыка на закате, культурная барахолка и не только это. Собрали афишу на выходные и вечер пятницы.
Сходить на поэтическую лекцию
Когда: 26 мая в 19.00
Где: Flame Place (Машерова, 9/8)
Сколько стоит: 30 рублей
В пятницу вечером в пространстве Flame Place пройдет поэтическая лекция «Проживая в режиме инкогнито».
— Минский поэт Антон Солодовников расскажет о поэзии, ее магии и парадоксах через призму своих стихов, опыта, стихов и цитат любимых и интересных литераторов и лучших баек инсайдера, — рассказывают организаторы. — Почему верлибр — ещё не конец, а смерть автора — только начало, как понять лирического героя и простить лиричного автора — за этими шутками, интертекстами и метафорами вас ждёт откровенный разговор о том, что находится глубоко за черными квадратами привычных строф.
Cходить на Open Шкаф в новой локации
Когда: 27-28 мая с 12.00 до 21.00
Где: Lidbeer Dvor (Кульман, 1/2)
Сколько стоит: вход свободный
Известная минская барахолка Open Шкаф пройдет в эти выходные в новой локации — в Lidbeer Dvor'е. Программа традиционная — дизайн, арт, винтаж, винил, гаражная распродажа, музыка, еда. Подробности о том, кто будет в
Зайти на фермерский рынок «Усё сваё»
Когда: 27 мая с 11.00 до 15.00
Где: Lidbeer Dvor
Сколько стоит: вход свободный
В субботу поход на барахолку можно совместить с походом на фермерский рынок в Lidbeer Dvor'е. Официально он работает по субботам с 11.00 до 15.00. Но многие фермеры приезжают раньше. Продают хлеб, мясо, сыры, сладости и многое другое. В этот раз обещают первые домашние огурчики.
Послушать музыку перед закатом
Когда: 28 мая в 21.00
Где: Accidental Point
Сколько стоит: вход свободный
В Accidental Point в воскресенье вечером выступят ребята из проекта Community Wave.
— Перед закатом они сыграют трибьют Herbie Hancock. Новатор-композитор оставил огромный след в самых разных жанрах — от бибопа, до хип-хопа и электро, — рассказывают в пространстве. — За музыкальную карьеру, которая продолжается до сих пор, он получил 14 премий Грэмми. Был участником The Miles Davis Quintet. Написал саундтрек к фильму «Фотоувеличение» Антониони, а его сингл Rockit можно услышать в культовом советском фильме «Курьер».
Купить работы белорусских художников
Когда: до 7 июня
Где: Вершы (Октябрьская, 19)
Сколько стоит: вход свободный
В «Вершах» до 6 июня проходит выставка графики и фотографии белорусских художников. В экспозиции представлены работы как начинающих, так и известных авторов. Все работы можно купить.
Узнать, зачем художники слушают музыку
Когда: 28 мая в 14.00
Где: Дворец искусства (Козлова, 3)
Сколько стоит: 30 рублей
В воскресенье во Дворце искусства пройдет лекция молодого белорусского художника Андрея Пичушкина «Зачем художники слушают музыку». Андрей расскажет, как художники искали способы изобразить звук и как музыка вдохновляет и влияет на визуальное воплощение. Звучит достаточно академично, но Андрей умеет рассказывать весело и интересно.
Посмотреть работы юного художника с аутизмом Макса Лагуна
Когда: до 3 июня
Где: Маркс (Маркса, 11)
Сколько стоит: вход свободный
В «Марксе» до 3 июня проходит выставка Максима Лагуна. Вы могли слышать о нем как об атере инклюзивного театра i. Максу 17 лет и у него аутизм. Это уже не первая выставка парня: его работы выставлялись в НЦСИ и Художественном музее.
Максим любит придумывать слова, медитировать на светофоре, играть в театре и смотреть кино. Особенно доцифровое, черно-белое, немое, транслирующее сюжет и состояние героев с помощью мимики, жестов, поз.
— В экспозиции «Фабрика Грез» отражается интенция Максима к теме кинематографа, его очарование заставками известных киностудий, нестандартное представление пространства и событий, проникновение героев одних фильмов в сюжет других, — рассказывают в «Марксе».
А вот история от мамы Макса:
— Один человек однажды спросил у Макса: «Как ты думаешь, людям нравятся твои рисунки? И если да, то почему?» И он ответил: «Думаю, да. Они ведь классные!»
Работы действительно классные. Каждую можно рассматривать очень долго.
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Выставки, поэтическая лекция, музыка на закате, культурная барахолка и не только это. Собрали афишу на выходные и вечер пятницы.
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