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Куда пойти в Минске в выходные 27-28 мая? Собрали самое интересное

25.05.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Выставки, поэтическая лекция, музыка на закате, культурная барахолка и не только это. Собрали афишу на выходные и вечер пятницы.

Куда пойти в Минске в выходные 27-28 мая? Собрали самое интересное
Выставка Максима Лагуна «Фабрика Грез» в пространстве «Маркс». Фото: арт-студия Wostrau в фейсбуке

 

Сходить на поэтическую лекцию

Когда: 26 мая в 19.00

Где: Flame Place (Машерова, 9/8)

Сколько стоит: 30 рублей

 В пятницу вечером в пространстве Flame Place пройдет поэтическая лекция «Проживая в режиме инкогнито».

— Минский поэт Антон Солодовников расскажет о поэзии, ее магии и парадоксах через призму своих стихов, опыта, стихов и цитат любимых и интересных литераторов и лучших баек инсайдера, — рассказывают организаторы. — Почему верлибр — ещё не конец, а смерть автора — только начало, как понять лирического героя и простить лиричного автора — за этими шутками, интертекстами и метафорами вас ждёт откровенный разговор о том, что находится глубоко за черными квадратами привычных строф.

Cходить на Open Шкаф в новой локации

Когда: 27-28 мая с 12.00 до 21.00

Где: Lidbeer Dvor (Кульман, 1/2)

Сколько стоит: вход свободный

Известная минская барахолка Open Шкаф пройдет в эти выходные в новой локации — в Lidbeer Dvor'е. Программа традиционная — дизайн, арт, винтаж, винил, гаражная распродажа, музыка, еда. Подробности о том, кто будет в инстаграме

Зайти на фермерский рынок «Усё сваё»

Когда: 27 мая с 11.00 до 15.00

Где: Lidbeer Dvor

Сколько стоит: вход свободный

В субботу поход на барахолку можно совместить с походом на фермерский рынок в Lidbeer Dvor'е. Официально он работает по субботам с 11.00 до 15.00. Но многие фермеры приезжают раньше. Продают хлеб, мясо, сыры, сладости и многое другое. В этот раз обещают первые домашние огурчики.

Послушать музыку перед закатом

Когда: 28 мая в 21.00

Где: Accidental Point 

Сколько стоит: вход свободный

В Accidental Point в воскресенье вечером выступят ребята из проекта Community Wave. 

— Перед закатом они сыграют трибьют Herbie Hancock. Новатор-композитор оставил огромный след в самых разных жанрах — от бибопа, до хип-хопа и электро, — рассказывают в пространстве. — За музыкальную карьеру, которая продолжается до сих пор, он получил 14 премий Грэмми. Был участником The Miles Davis Quintet. Написал саундтрек к фильму «Фотоувеличение» Антониони, а его сингл Rockit можно услышать в культовом советском фильме «Курьер».

Купить работы белорусских художников 

Когда: до 7 июня

Где: Вершы (Октябрьская, 19)

Сколько стоит: вход свободный

В «Вершах» до 6 июня проходит выставка графики и фотографии белорусских художников. В экспозиции представлены работы как начинающих, так и известных авторов. Все работы можно купить.

Узнать, зачем художники слушают музыку

Когда: 28 мая в 14.00

Где: Дворец искусства (Козлова, 3)

Сколько стоит: 30 рублей

В воскресенье во Дворце искусства пройдет лекция молодого белорусского художника Андрея Пичушкина «Зачем художники слушают музыку». Андрей расскажет, как художники искали способы изобразить звук и как музыка вдохновляет и влияет на визуальное воплощение. Звучит достаточно академично, но Андрей умеет рассказывать весело и интересно.

Посмотреть работы юного художника с аутизмом Макса Лагуна 

Когда: до 3 июня

Где: Маркс (Маркса, 11)

Сколько стоит: вход свободный

В «Марксе» до 3 июня проходит выставка Максима Лагуна. Вы могли слышать о нем как об атере инклюзивного театра i. Максу 17 лет и у него аутизм. Это уже не первая выставка парня: его работы выставлялись в НЦСИ и Художественном музее. 

Максим любит придумывать слова, медитировать на светофоре, играть в театре и смотреть кино. Особенно доцифровое, черно-белое, немое, транслирующее сюжет и состояние героев с помощью мимики, жестов, поз. 

— В экспозиции «Фабрика Грез» отражается интенция Максима к теме кинематографа, его очарование заставками известных киностудий, нестандартное представление пространства и событий, проникновение героев одних фильмов в сюжет других, — рассказывают в «Марксе».

А вот история от мамы Макса:

— Один человек однажды спросил у Макса: «Как ты думаешь, людям нравятся твои рисунки? И если да, то почему?» И он ответил: «Думаю, да. Они ведь классные!»

Работы действительно классные. Каждую можно рассматривать очень долго.

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Выставки, поэтическая лекция, музыка на закате, культурная барахолка и не только это. Собрали афишу на выходные и вечер пятницы.
 
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