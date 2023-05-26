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Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

26.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На нашей площадке появилось действительно уникальное предложение. В самом центре Минска (район Золотой Горки) выставили на продажу частный дом. Оказывается, за престижными сталинками и кирпичными пятиэтажками долгие годы скрывался последний осколок довоенной эпохи – деревянный дом с большим участком. Мы осмотрели эту постройку и узнали, чем она интересна.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Район Золотой горки полон контрастов. Буквально в двух минутах отсюда пролегает проспект Независимости, а вокруг нас – умиротворение и спокойствие. Во дворах цветет сирень, всё утопает в зелени, а тишину нарушают только местные коты. Когда-то тут была городская окраина, а сейчас здесь мирно соседствуют сталинский ампир, послевоенные трехэтажки и современные офисы.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Именно здесь во дворах прячется самый настоящий раритет — жилой дом 1911 года постройки по техпаспорту. Глядя на деревянное строение с большим участком, сложно представить, как ему удалось сохраниться в центральной части Минска. За свою долгую историю дом пережил несколько войн, вынес не одну реконструкцию и чудом избежал сноса.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Капитальная застройка Золотой горки началась еще перед войной. Тогда власти БССР озаботились развитием бывшего предместья, состоявшего преимущественно из деревянных домов. В 1930-е годы вдоль улицы Советской (современного проспекта Независимости) стали расти новые здания. После войны строительство в этой части города продолжилось еще более активными темпами.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом
Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом
Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Несколько лет назад эти места стал осваивать застройщик «Макроинжиниринг». Про интересный элитный дом, который компания возвела в Горном переулке, мы уже рассказывали. Что касается последнего частного дома на Золотой Горке, то его жильцов давно отселили, однако для самой постройки и ее территории применения не нашлось. Теперь этот дом ищет новых хозяев.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Блокированный дом на две квартиры имеет площадь в 83 квадратных метра. В придачу к нему идет земельный участок в 8,69 сотки. Сюда подведены все центральные коммуникации – вода, газ, электричество и канализация.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Деревянная постройка, стоящая не небольшом холме, граничит с детским садом №15, также рядом находятся жилые трехэтажки и административные здания.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Целевое назначение участка – обслуживание блокированного жилого дома. Новый владелец сможет провести ремонт или реконструкцию дома по своему усмотрению, жить здесь со своей семьей или использовать постройку для бизнеса, переведя ее в нежилой фонд.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Цена дома – договорная.

Что рядом?

Расположение у дома – шикарное. От Золотой горки можно пешком дойти до Комаровского рынка, Площади Победы, Парка Горького, Филармонии или ЦУМа. На проспекте Независимости в радиусе 500 метров от частного дома расположены десятки разнообразных заведений: от демократичных кофеен до известных ресторанов. Также в пешей доступности находится Дворец искусств, где проходят различные художественные выставки.

Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Больше узнать о доме вы можете по телефонам +375 (29) 165−66−67, +375 (17) 243−99−55, +375 (17) 243−99−88, +375 (29) 553-66-67.

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Теги: Минск
 
 
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На нашей площадке появилось действительно уникальное предложение. В самом центре Минска (район Золотой Горки) выставили на продажу частный дом. Оказывается, за...
 
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