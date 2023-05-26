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Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом
26.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На нашей площадке появилось действительно уникальное предложение. В самом центре Минска (район Золотой Горки) выставили на продажу
Район Золотой горки полон контрастов. Буквально в двух минутах отсюда пролегает проспект Независимости, а вокруг нас – умиротворение и спокойствие. Во дворах цветет сирень, всё утопает в зелени, а тишину нарушают только местные коты. Когда-то тут была городская окраина, а сейчас здесь мирно соседствуют сталинский ампир, послевоенные трехэтажки и современные офисы.
Именно здесь во дворах прячется самый настоящий раритет — жилой дом 1911 года постройки по техпаспорту. Глядя на деревянное строение с большим участком, сложно представить, как ему удалось сохраниться в центральной части Минска. За свою долгую историю дом пережил несколько войн, вынес не одну реконструкцию и чудом избежал сноса.
Капитальная застройка Золотой горки началась еще перед войной. Тогда власти БССР озаботились развитием бывшего предместья, состоявшего преимущественно из деревянных домов. В 1930-е годы вдоль улицы Советской (современного проспекта Независимости) стали расти новые здания. После войны строительство в этой части города продолжилось еще более активными темпами.
Несколько лет назад эти места стал осваивать застройщик «Макроинжиниринг». Про интересный элитный дом, который компания возвела в Горном переулке, мы уже
Цена дома – договорная.
Что рядом?
Расположение у дома – шикарное. От Золотой горки можно пешком дойти до Комаровского рынка, Площади Победы, Парка Горького, Филармонии или ЦУМа. На проспекте Независимости в радиусе 500 метров от частного дома расположены десятки разнообразных заведений: от демократичных кофеен до известных ресторанов. Также в пешей доступности находится Дворец искусств, где проходят различные художественные выставки.
Больше узнать о доме вы можете по телефонам +375 (29) 165−66−67, +375 (17) 243−99−55, +375 (17) 243−99−88, +375 (29) 553-66-67.
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На нашей площадке появилось действительно уникальное предложение. В самом центре Минска (район Золотой Горки) выставили на продажу частный дом. Оказывается, за...
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