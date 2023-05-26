Вы не поверите − прямо в центре Минска, рядом с проспектом Независимости, продается частный дом

Несколько лет назад эти места стал осваивать застройщик «Макроинжиниринг». Про интересный элитный дом, который компания возвела в Горном переулке, мы уже рассказывали . Что касается последнего частного дома на Золотой Горке, то его жильцов давно отселили, однако для самой постройки и ее территории применения не нашлось. Теперь этот дом ищет новых хозяев.