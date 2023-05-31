На площади Победы продают квартиру с нетронутым советским интерьером. Смотрите, как там внутри

Источник материала: realt.by

Продолжаем рассказывать о квартирах в известных домах, в которых остановилось время. На этот раз смотрим двушку прямо на площади Победы. Она находится в доме с надписью "Подвиг народа" и в ней сохранилась как отделка, так и мебель советского времени.

Дом на Независимости, 37 построили еще до войны. И в войну он уцелел, хотя и сильно пострадал. Его восстановили в 1946 году.





После войны в этот дом заселились в том числе представители научной и творческой интеллигенции. А недавно в нем на продажу выставили квартиру на четвертом этаже. У нее вот такая планировка:

Внутри квартиры практически все советское. Что-то послевоенное, что-то - более поздних лет.







Из интересных деталей - лепнина в месте крепления люстры в комнате, винтажные красные кресла и настенные часы.







Высота потолков - 3 метра. Санузел раздельный. Есть балкон, из которого открывается вид на проспект.







За квартиру просят 89,9 тысячи долларов. Метр получается по 1649 долларов.