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На площади Победы продают квартиру с нетронутым советским интерьером. Смотрите, как там внутри
31.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем рассказывать о квартирах в известных домах, в которых остановилось время. На этот раз
После войны в этот дом заселились в том числе представители научной и творческой интеллигенции. А недавно в нем на продажу выставили квартиру на четвертом этаже. У нее вот такая планировка:
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Продолжаем рассказывать о квартирах в известных домах, в которых остановилось время. На этот раз смотрим двушку прямо на площади Победы. Она находится в доме с...
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