"Новый бы стоил в два раза дороже". Смотрите, как внук переделал старый бабушкин дом в Ратомке

До ремонта, впрочем, он больше ничем не выделялся в старой застройке Ратомки — старая вагонка на фасаде, окна в деревянных рамах, шифер и удобства во дворе.

Современным критериям комфорта он не соответствовал, и снаружи, и внутри требовался ремонт.

- Первые строители, которых мы позвали оценить состояние и посчитать стоимость ремонта, только взглянув на дом сказали, что его дешевле снести, а на его месте построить новый, - рассказывает Тимофей. - При этом они только за снос и вывоз строительного мусора с участка запросили 10 тысяч долларов. Строительство нового дома без чистовой отделки на подготовленной площадке, ровной и подсыпанной, обошлось бы порядка 600 долларов за квадрат. То есть, нужно иметь порядка 70 тысяч долларов, чтобы получить такой дом с таким же уровнем отделки на 100 квадратов.