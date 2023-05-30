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"Новый бы стоил в два раза дороже". Смотрите, как внук переделал старый бабушкин дом в Ратомке
30.05.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Строители сказали, что старую хату дешевле снести, чем ремонтировать, но мои расчеты говорили об обратном», - рассказывает Тимофей, получивший по наследству бабушкин дом в Ратомке. Сегодня мы у него в гостях, смотрим, как продвигается реконструкция, как изменился дом снаружи и внутри, и какие сюрпризы ожидали нашего героя во время ремонта.
Бабулин дом
Дом Тимофею достался по наследству от бабушки, ему уже более 70 лет. Он нестандартный, от классической деревенской хаты отличается размерами и формами — 10х10 метров, практически квадрат, потолками под три метра, с огромным чердаком под двускатной крышей и замысловатым оформлением фронтонов.
До ремонта, впрочем, он больше ничем не выделялся в старой застройке Ратомки — старая вагонка на фасаде, окна в деревянных рамах, шифер и удобства во дворе.
Современным критериям комфорта он не соответствовал, и снаружи, и внутри требовался ремонт.
- Первые строители, которых мы позвали оценить состояние и посчитать стоимость ремонта, только взглянув на дом сказали, что его дешевле снести, а на его месте построить новый, - рассказывает Тимофей. - При этом они только за снос и вывоз строительного мусора с участка запросили 10 тысяч долларов. Строительство нового дома без чистовой отделки на подготовленной площадке, ровной и подсыпанной, обошлось бы порядка 600 долларов за квадрат. То есть, нужно иметь порядка 70 тысяч долларов, чтобы получить такой дом с таким же уровнем отделки на 100 квадратов.
Но нашлась другая строительная компания, которая убедила владельца в том, что старому дому нужно дать шанс, что он вполне пригоден для реконструкции и модернизации.
- Мы осмотрели его со всех сторон, сняли вагонку и внутреннюю отделку в некоторых местах и стало понятно, что деревянный сруб жив, в хорошем состоянии, - говорит Антон Янушковский, сооснователь компании Belstroyka PRO. - Дом стоит на мощном высоком фундаменте, вокруг бетонная отмостка с водоотведением, так что даже нижние венцы сруба отлично сохранились.
Объем работ
Фронт работ предстояло выполнить не малый. Во-первых, необходимо было поработать над внешностью дома: дать ему новый современный фасад, установить современные окна, заменить шифер на современную надежную кровлю. Во-вторых, сделать перепланировку внутри, заменить полы, отделку стен и потолка. И в третьих — сделать жилье комфортным, а это значит заменить проводку, провести газовое отопление, оборудовать санузел.
Окна выбрали ПВХ с ламинацией профиля в графитовый цвет, который идеально сочетается с черной металлочерепицей и подшивой кровли. Стоит отметить, что в будущей гостиной оконный проем расширили до пола — здесь установлены окна в пол, через которые можно будет выйти на будущую террасу со стороны заднего двора.
Внутри, чтобы сделать перепланировку, некоторые внутренние стены частично убрали, а там где нужно - смонтировали каркасные.
- Мастера, которые расширяли проемы и выпиливали куски бревен, удивлялись — дом старый, собран на совесть, на нагеля, - рассказывает Тимофей. - И дерево крепкое, смолистое — намучились, пока пилили, не одну цепь у бензопилы «убили».
У входа раньше располагалась веранда с большим длинным окном. Так как на ее месте планировалось организовать помещение топочной, то бывший оконный проем заделали на манер каркасной стены — установили деревянные стойки, между ними заложили утеплитель и закрыли мембраной (отметим, что ветро-, гидрозащитная мембрана закрывает утепленные стены по всему периметру дома).
Нюансы старого дома
В процессе реконструкции не обошлось без сюрпризов. Больше всего проблем принесла крыша. По задумке, строителям необходимо было снять шифер и старую обрешетку, усилить старую стропильную систему, добавив несколько новых стропил, и выровнять плоскости под металлическую кровлю. Однако вскрытие показало, что вода с крыши все же немного затекала под кровлю и со временем бревно-мауэрлат, на которое опираются стропила, сгнило. В итоге решили полностью заменить стропильную систему и мауэрлат. Это, соответственно, вылилось в дополнительные расходы. Пространства под крышей, кстати, столько, что можно там обустроить еще несколько комнат. Но пока это просто большой чердак.
- Про второй этаж думали, но мы с супругой пока вдвоем живем, места нам хватит и на первом этаже, - объясняет Тимофей. - Если появится необходимость, тогда и сделаем — в нашей прихожей запросто станет лестница. По опыту своих родителей знаем, что второй этаж, после того как разъедутся дети, никому не нужен, пустует. Так что зачем он, если и так есть на что потратить деньги.
- Реконструкция обошлась дешевле, чем строительство нового дома - примерно в два раза, - говорит Тимофей. - В основную стоимость, 35 тысяч долларов, включены пиломатериалы, кровля и комплектующие, фасадные материалы, окна, полы, теплый пол, утепление, отделка, электрика, внутренняя разводка водопровода и канализации. Септик и котел в эту стоимость не входят. Новостройка, конечно, имеет свои преимущества — можно выбрать любой проект, сделать какую угодно планировку. С реконструкцией сложнее, так как ты ограничен имеющимися размерами, несущими перегородками, вырезанными оконными проемами. Но результат все равно радует - мы получили дом со стильнымфасадом, теплыми деревянными стенами и всеми удобствами и комфортом загородного дома.
Мы договорились с Тимофеем, что он обязательно пригласит нас в гости, когда будет готова чистовая отделка.
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«Строители сказали, что старую хату дешевле снести, чем ремонтировать, но мои расчеты говорили об обратном», - рассказывает Тимофей, получивший по наследству...
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