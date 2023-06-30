«А что еще надо дачнику?». Побывали в обжитом СТ со своим магазином и автобусной остановкой

Эти живописные места дачники облюбовали еще в 70-80-х годах. Тогда в окрестностях Раубичей как грибы стали расти садовые товарищества от различных предприятий. За прошедшие годы дачные поселки обжились – в домах появился газ, по улицам проложили центральный водопровод, а на въезде даже открыли магазин. Сегодня мы побываем в одном из самых крупных дачных поселений, расположенных в районе Прилепского заказника. Едем в СТ «Оптик-Узборье».
Этот дачный массив расположен рядом с логойской трассой и второй кольцевой. От Минска до этих мест – меньше 20 километров. Нужный нам СТ соседствует еще с несколькими дачными поселками, образуя внушительный конгломерат рядом с небольшой деревней Узборье.
Добраться до дач легко как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Прямо в СТ заезжает автобус №854С из Минска, следующий в «Оптик-Узборье» с улицы Славинского.
Так выглядит остановка.
Заезжаем на территорию товарищества и попадаем как будто в отдельный мир. Вокруг, на сколько хватает зрения – домики-домики-домики. Всего тут 15 улиц (линий) и более чем 600 домов!
Появилось садовое товарищество в 80-х годах. Участки тут получали работники Минского механического завода имени Вавилова (сейчас − холдинг «БелОМО»), специализирующегося на разработке и конструировании оптико-механических приборов. Отсюда и название «Оптик».
Для того чтобы обеспечить участками для коллективного садоводства всех желающих, нарезать землю, вероятно, решили на максимально возможное количество наделов. В итоге, участки на здешних дачах получились совсем небольшие: по 4-5 соток.
Так как строились все дачи практически в одно время, особых архитектурных изысков вы тут не найдете. На первый взгляд, кажется, что «Оптик-Узборье» состоит из сотен одинаковых сборно-щитовых домиков.
Впрочем, если внимательно оглядываться по сторонам, то можно встретить и деревянные, и блочные, и кирпичные дачи.
По центру товарищества проходит самая широкая центральная улица – главная автомобильная и пешеходная артерия поселка. Эта «трасса» подсыпана гравием.
Влево и вправо от центральной улицы отходят узкие грунтовые проезды (линии). Разъехаться на таких дорожках – непросто: все они заканчиваются тупиками, поэтому заезжающим водителям приходится часто сдавать назад и выпускать выезжающих.
В центре поселка находим большую детскую площадку.
По дороге ловим одну из местных жительниц. Анна Михайловна рассказывает, что поселок этот очень хороший:
− Магазин работает, автобус три раза в день ходит, а что еще надо дачнику? Вода тут есть центральная и сезонная. Люди, которые живут тут постоянно, проложили, а кто хотел, подключился. Газ тоже проведен. Опять же, тому, кто приезжает только по выходным летом, он не нужен, а кто круглогодично живет, так провели себе. Осваивалось тут все в 80-х годах. Размеры участков, конечно, небольшие – давали по 4 сотки, но мне хватает. Молодежь через лес до Раубичей и Дубровского водохранилища ходит. Еще небольшое озерцо есть в соседней деревне. Вообще, тут хорошо, спокойно.
Решаем заглянуть в местный магазин. Снаружи кажется, что торговая точка закрыта (из-за опущенных роллет), однако внутри – кипит жизнь. Местная продавщица говорит, что магазин работает только летом, когда на дачах много народу. Ассортимент магазина, кстати, вполне приличный.
Отдельно надо сказать про окружение – в 200 метрах от дач начинается ландшафтный заказник «Прилепский» с живописными лесами, а в 15 минутах езды на велосипеде находятся Раубичи и Дубровское водохранилище, где можно купаться.
Что тут продается?
Сейчас в СТ «Оптик Узборье» продается около 10 дачных участков. Большая часть из них – это постройки 80-х годов, требующие вложения.
Самый недорогой вариант − сборно-щитовой дом площадью около 30 «квадратов». На 1-ом этаже дачи расположена утепленная жилая комната с печью, вместительная кухня и веранда. Еще одну жилую комнату можно обустроить на чердаке. На даче 2012 года постройки есть вода и электричество. Ухоженный участок – 4 сотки.
Стоимость – 15,9 тысяч долларов.
Следующая дача − сборно-щитовой дом, утепленный и обшитый сайдингом. В этом доме площадью 47 «квадратов» сделан ремонт. Тут стоят окна ПВХ, есть вода (греется бойлером) и местная канализация. А еще на участке стоит готовая баня на дровах! Сам дом состоит из 3 комнат на первом этаже и большой комнаты – на втором. К постройке примыкает участок в 6.5 соток. Он обработан, на нем растут плодовые деревья, кусты и декоративные растения, есть въездные ворота и место для парковки авто.
Стоимость – 36 тысяч долларов.
Также в продаже есть дом площадью 68 «квадратов» 1991 года постройки. На этой даче есть все удобства, сделан стильный и качественный ремонт. На участке − баня, беседка, функциональный постирочный блок (есть теплый пол) с санузлом и душевой кабиной. Для автомобиля сделан навес. На участке есть плодовые деревья с ежегодным богатым урожаем.
Стоимость – 63,9 тысяч долларов.
Ну а самый благоустроенный вариант, подходящий для круглогодичного проживания – вот этот 70-метровый дом из дерева. Эта дача − крайняя к лесу. В доме сделан ремонт, есть все коммуникации, теплые полы. Участок с газоном и насаждениями – 7,2 сотки.