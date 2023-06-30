«А что еще надо дачнику?». Побывали в обжитом СТ со своим магазином и автобусной остановкой

Что тут продается?

Сейчас в СТ «Оптик Узборье» продается около 10 дачных участков. Большая часть из них – это постройки 80-х годов, требующие вложения.

Самый недорогой вариант − сборно-щитовой дом площадью около 30 «квадратов». На 1-ом этаже дачи расположена утепленная жилая комната с печью, вместительная кухня и веранда. Еще одну жилую комнату можно обустроить на чердаке. На даче 2012 года постройки есть вода и электричество. Ухоженный участок – 4 сотки.

Стоимость – 15,9 тысяч долларов.