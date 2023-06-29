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Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

29.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что можно построить за условные 50 тысяч долларов кроме квартиры-студии в столице? На самом деле вариантов довольно много и они, пожалуй, будут более привлекательными — за эти деньги можно получить целый дом с террасой, с готовой чистовой отделкой, отоплением, сантехникой и даже розетками. Сегодня как раз рассказываем о таком компактном домике на берегу озера возле Пинска, который построили всего за 2 месяца.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Владельцы участка на лесистом берегу озера возле Пинска мечтали построить здесь небольшой загородный дом, в котором можно было бы с одинаковым комфортом отдыхать летом и в любую другую пору года.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Заниматься полноценным строительством сил и желания не было — нужно было получить свой дом у воды в сжатые сроки, чтобы провести это лето на природе в собственном загородном жилище.

Поэтому они загорелись идеей модульного дома — такие привозят на участок практически в готовом виде.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Под потребности семьи был выбран проект на 50 квадратов. Это одноэтажный дом в современном скандинавском стиле - с плоской крышей, панорамными окнами, с плоской крышей, большой примыкающей террасой и крыльцом у парадного входа.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Внутри две спальни, общее пространство гостиной и кухни, прихожая и санузел.

Если заглянуть под деревянную обшивку, то становится понятно, что строение модульное: состоит из трех типовых модулей с деревянным каркасом. Оно неплохо утеплено 200 мм утеплителя в полу, потолке и стенах. Так что в доме можно жить летом и зимой.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

- Снаружи дом отделан планкеном из еловой доски, - раскрывает технические подробности Кирилл Лущик, директор компании "Ярні". - Для ее крепления использовалась система скрытого крепежа Camo, поэтому на фасаде нет ни одной видимой шляпки гвоздя или самореза.

Акценты на фасаде задают вертикальные вставки медового цвета, собранные из бруска 45*45 мм.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Крыша плоская, в качестве кровли использована наплавляемая рулонная гидроизоляция «Технониколь Унифлекс» в два слоя.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Фундамент выбрали один из самых надежных и при этом недорогих - дом стоит на железобетонных сваях сечением 200*200 мм. Его делали параллельно со сборкой дома на предприятии под Минском — к моменту отправки модулей в Пинск, он был готов.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Сборка дома на производстве
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Стоит отметить, что на участок модули прибыли с высокой степенью готовности — с окнами, чистовой отделкой и даже плиткой в санузле. Дорога неблизкая, груз крупногабаритный, поэтому операция по доставке обошлась порядка полутора тысяч долларов. Зато модули за один день установили и закрепили на фундаменте и еще дня четыре понадобилось на всякие доделки и завершающие работы. Сборка в цеху велась два месяца.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Установка модулей на свайный фундамент
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Теперь смотрим, что внутри. Интерьер под стать дому — в современном лаконичном стиле, с использованием контрастной покраски стен из имитации бруса - белый и темный цвет как на фасаде.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Потолки белые, из имитации бруса, на полах — светлый ламинат. В зоне кухни выведены трубы, сделаны розетки и облицован плиткой фартук.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Владельцам осталось внести в дом лишь мебель и дом полностью готов к проживанию
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Дом приехал с полностью оборудованным санузлом, включая отделку плиткой и керамогранитом, с душевым поддоном, унитазом с инсталляцией, бойлером на 100 литров, полотенцесушителем, тумбой с умывальником и смесителями. Внутренние водопровод, канализацию и электропроводку заложили еще на производстве — их нужно было только подключить на месте к внешним коммуникациям.

Электрика в доме бренда Schneider, автоматика — Legrand. Под плиткой - электрические теплые полы.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Окна в доме современные, энергоэффективные, с двусторонней ламинацией и двухкамерными стеклопакетами.

Вентиляция в доме децентрализованная, с установленными в стенах проветривателями. Отапливается же дом электроконвекторами — площадь небольшая, стены теплые, счета за электроэнергию будут небольшие.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки
Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Для охлаждения установлена сплит-система Electrolux, которая, впрочем, может использоваться и как обогреватель в межсезонье. На случай отключения электричества имеется печь-камин Plamen Tara (Хорватия). Его будет приятно растопить просто в холодные и пасмурные дни — для создания особой уютной атмосферы загородного дома.

Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Во сколько же обошелся этот дом? Без учета доставки и фундамента, стоимость его близка к 50 тысячам долларов. И за эту сумму владельцы поучили полноценное жилье с чистовой отделкой. Причем в самые короткие сроки. В этой истории еще один важный момент - подобные строения можно установить практически на любом участке, к которому сможет подъехать тяжелая техника с модулями. 

Фото: Ярослав Лущик.

 
 
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Что можно построить за условные 50 тысяч долларов кроме квартиры-студии в столице? На самом деле вариантов довольно много и они, пожалуй, будут более...
 
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