Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Что можно построить за условные 50 тысяч долларов кроме квартиры-студии в столице? На самом деле вариантов довольно много и они, пожалуй, будут более привлекательными — за эти деньги можно получить целый дом с террасой, с готовой чистовой отделкой, отоплением, сантехникой и даже розетками. Сегодня как раз рассказываем о таком компактном домике на берегу озера возле Пинска, который построили всего за 2 месяца.
Владельцы участка на лесистом берегу озера возле Пинска мечтали построить здесь небольшой загородный дом, в котором можно было бы с одинаковым комфортом отдыхать летом и в любую другую пору года.
Заниматься полноценным строительством сил и желания не было — нужно было получить свой дом у воды в сжатые сроки, чтобы провести это лето на природе в собственном загородном жилище.
Поэтому они загорелись идеей модульного дома — такие привозят на участок практически в готовом виде.
Под потребности семьи был выбран проект на 50 квадратов. Это одноэтажный дом в современном скандинавском стиле - с плоской крышей, панорамными окнами, с плоской крышей, большой примыкающей террасой и крыльцом у парадного входа.
Внутри две спальни, общее пространство гостиной и кухни, прихожая и санузел.
Если заглянуть под деревянную обшивку, то становится понятно, что строение модульное: состоит из трех типовых модулей с деревянным каркасом. Оно неплохо утеплено — 200 мм утеплителя в полу, потолке и стенах. Так что в доме можно жить летом и зимой.
- Снаружи дом отделан планкеном из еловой доски, - раскрывает технические подробности Кирилл Лущик, директор компании "Ярні". - Для ее крепления использовалась система скрытого крепежа Camo, поэтому на фасаде нет ни одной видимой шляпки гвоздя или самореза.
Акценты на фасаде задают вертикальные вставки медового цвета, собранные из бруска 45*45 мм.
Крыша плоская, в качестве кровли использована наплавляемая рулонная гидроизоляция «Технониколь Унифлекс» в два слоя.
Фундамент выбрали один из самых надежных и при этом недорогих - дом стоит на железобетонных сваях сечением 200*200 мм. Его делали параллельно со сборкой дома на предприятии под Минском — к моменту отправки модулей в Пинск, он был готов.
Сборка дома на производстве
Стоит отметить, что на участок модули прибыли с высокой степенью готовности — с окнами, чистовой отделкой и даже плиткой в санузле. Дорога неблизкая, груз крупногабаритный, поэтому операция по доставке обошлась порядка полутора тысяч долларов. Зато модули за один день установили и закрепили на фундаменте и еще дня четыре понадобилось на всякие доделки и завершающие работы. Сборка в цеху велась два месяца.
Установка модулей на свайный фундамент
Теперь смотрим, что внутри. Интерьер под стать дому — в современном лаконичном стиле, с использованием контрастной покраски стен из имитации бруса - белый и темный цвет как на фасаде.
Потолки белые, из имитации бруса, на полах — светлый ламинат. В зоне кухни выведены трубы, сделаны розетки и облицован плиткой фартук.
Владельцам осталось внести в дом лишь мебель и дом полностью готов к проживанию
Дом приехал с полностью оборудованным санузлом, включая отделку плиткой и керамогранитом, с душевым поддоном, унитазом с инсталляцией, бойлером на 100 литров, полотенцесушителем, тумбой с умывальником и смесителями. Внутренние водопровод, канализацию и электропроводку заложили еще на производстве — их нужно было только подключить на месте к внешним коммуникациям.
Электрика в доме бренда Schneider, автоматика — Legrand. Под плиткой - электрические теплые полы.
Окна в доме современные, энергоэффективные, с двусторонней ламинацией и двухкамерными стеклопакетами.
Вентиляция в доме децентрализованная, с установленными в стенах проветривателями. Отапливается же дом электроконвекторами — площадь небольшая, стены теплые, счета за электроэнергию будут небольшие.
Для охлаждения установлена сплит-система Electrolux, которая, впрочем, может использоваться и как обогреватель в межсезонье. На случай отключения электричества имеется печь-камин Plamen Tara (Хорватия). Его будет приятно растопить просто в холодные и пасмурные дни — для создания особой уютной атмосферы загородного дома.
Во сколько же обошелся этот дом? Без учета доставки и фундамента, стоимость его близка к 50 тысячам долларов. И за эту сумму владельцы поучили полноценное жилье с чистовой отделкой. Причем в самые короткие сроки. В этой истории еще один важный момент - подобные строения можно установить практически на любом участке, к которому сможет подъехать тяжелая техника с модулями.