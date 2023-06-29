Построили за 2 месяца. Смотрим стильный дом на берегу озера по цене однушки

Заниматься полноценным строительством сил и желания не было — нужно было получить свой дом у воды в сжатые сроки, чтобы провести это лето на природе в собственном загородном жилище.

Поэтому они загорелись идеей модульного дома — такие привозят на участок практически в готовом виде.