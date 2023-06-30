Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

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В прошлом году возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске построили многофункциональный комплекс. А еще, как оказалось, возле него высадили целый сад. И там уже созрели вишни и яблоки, которые, по сути, может сорвать любой желающий. Рассказываем, что это за комплекс и показываем, как выглядит первый урожай возле него.

Что это за комплекс? Этот комплекс построила компания «Хелена Валери», которой принадлежит одноименная сеть магазинов дьюти-фри. Эта компания контролируется бизнесвумен и главой Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель.





Архитектурно-планировочное решение комплекса сделано в соответствии с архитектурной идеей, разработанной итальянской STUDIO PIUARCH из Милана. В дальнейшем адаптацию и разработку рабочего проекта совместно вели компания «ИнжПрофит» и творческая мастерская Бориса Школьникова. Получилось красиво и стильно.









Как выглядит сад возле комплекса? Кроме того, инвестор неплохо подошел и к вопросу ландшафта вокруг здания. Там высадили разные деревья и небольшой фруктовый сад с вишнями, яблонями и сливами. Сейчас уже появился первый урожай. И рвать ягоды может любой желающий. Мы попробовали их - хорошие.













Возле каждого дерева, кстати, есть таблички, на которых есть описание сортов.













Что еще будет в комплексе? Что касается непосредственно комплекса, то его полезная площадь - примерно 5,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из двух блоков, соединенных стилобатом. В левом блоке расположился офис Белорусской ассоциации гимнастики. В комплексе также будут офисы и кафе. Стилобат будет служить не только смотровой площадкой, но и площадкой для проведения небольших мероприятий.













А что о комплексе говорила хозяйка? Как рассказывала ранее Елена Скрипель, концепция этого проекта родилась у итальянских архитекторов исходя из характера территории и ландшафта, на котором он будет расположен. — Природный характер контекста здания обуславливает его плавную, органическую форму. Оно будто рождается из своего окружения, из береговой линии. Это место столкновения, стыка весьма урбанизированной архитектурной среды — современной застройки проспекта Победителей и природной, естественной среды — побережья водохранилища Дрозды. Вырастая из этих двух контрастных сред, здание сочетает в себе черты их обеих, служит своеобразным связующим звеном между ними.