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Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

30.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В прошлом году возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске построили многофункциональный комплекс. А еще, как оказалось, возле него высадили целый сад. И там уже созрели вишни и яблоки, которые, по сути, может сорвать любой желающий. Рассказываем, что это за комплекс и показываем, как выглядит первый урожай возле него.

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Что это за комплекс?

Этот комплекс построила компания «Хелена Валери», которой принадлежит одноименная сеть магазинов дьюти-фри. Эта компания контролируется бизнесвумен и главой Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель.


Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Архитектурно-планировочное решение комплекса сделано в соответствии с архитектурной идеей, разработанной итальянской STUDIO PIUARCH из Милана. В дальнейшем адаптацию и разработку рабочего проекта совместно вели компания «ИнжПрофит» и творческая мастерская Бориса Школьникова. Получилось красиво и стильно.


Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Как выглядит сад возле комплекса?

Кроме того, инвестор неплохо подошел и к вопросу ландшафта вокруг здания. Там высадили разные деревья и небольшой фруктовый сад с вишнями, яблонями и сливами. Сейчас уже появился первый урожай. И рвать ягоды может любой желающий. Мы попробовали их - хорошие.


Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Возле каждого дерева, кстати, есть таблички, на которых есть описание сортов. 


Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Что еще будет в комплексе?

Что касается непосредственно комплекса, то его полезная площадь - примерно 5,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из двух блоков, соединенных стилобатом. В левом блоке расположился офис Белорусской ассоциации гимнастики.

В комплексе также будут офисы и кафе. Стилобат будет служить не только смотровой площадкой, но и площадкой для проведения небольших мероприятий.


Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие

А что о комплексе говорила хозяйка?

Как рассказывала ранее Елена Скрипель, концепция этого проекта родилась у итальянских архитекторов исходя из характера территории и ландшафта, на котором он будет расположен.

— Природный характер контекста здания обуславливает его плавную, органическую форму. Оно будто рождается из своего окружения, из береговой линии. Это место столкновения, стыка весьма урбанизированной архитектурной среды — современной застройки проспекта Победителей и природной, естественной среды — побережья водохранилища Дрозды. Вырастая из этих двух контрастных сред, здание сочетает в себе черты их обеих, служит своеобразным связующим звеном между ними.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске построили многофункциональный комплекс. А еще, как оказалось, возле него...
 
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