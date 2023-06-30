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Прямо у нового комплекса возле Дроздов появился сад. Вишни могут рвать все желающие
30.06.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В прошлом году возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске
Архитектурно-планировочное решение комплекса сделано в соответствии с архитектурной идеей, разработанной итальянской STUDIO PIUARCH из Милана. В дальнейшем адаптацию и разработку рабочего проекта совместно вели компания «ИнжПрофит» и творческая мастерская Бориса Школьникова. Получилось красиво и стильно.
Что еще будет в комплексе?
Что касается непосредственно комплекса, то его полезная площадь - примерно 5,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из двух блоков, соединенных стилобатом. В левом блоке расположился офис Белорусской ассоциации гимнастики.
В комплексе также будут офисы и кафе. Стилобат будет служить не только смотровой площадкой, но и площадкой для проведения небольших мероприятий.
А что о комплексе говорила хозяйка?
Как рассказывала ранее Елена Скрипель, концепция этого проекта родилась у итальянских архитекторов исходя из характера территории и ландшафта, на котором он будет расположен.
— Природный характер контекста здания обуславливает его плавную, органическую форму. Оно будто рождается из своего окружения, из береговой линии. Это место столкновения, стыка весьма урбанизированной архитектурной среды — современной застройки проспекта Победителей и природной, естественной среды — побережья водохранилища Дрозды. Вырастая из этих двух контрастных сред, здание сочетает в себе черты их обеих, служит своеобразным связующим звеном между ними.
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В прошлом году возле Дворца художественной гимнастики на проспекте Победителей в Минске построили многофункциональный комплекс. А еще, как оказалось, возле него...
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