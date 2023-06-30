11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

Лот был оценен в 31 000 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 32 550 рублей, или 10 796 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.