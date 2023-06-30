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11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

30.06.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.

11 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

Участникам аукциона было предложено два лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах в новом микрорайоне индивидуальной застройки «Липки» на улицах Т. Костюшко и Утульной.

Лот № 1 – участок № 6 в квартале 39 находится на ул. Т. Костюшко и имеет  кадастровый номер 624850100008000818. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения и канализации, также имеются подъездные пути.

Лот был оценен в 31 000 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за  32 550 рублей, или 10 796 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок № 10 в квартале 42 расположен на ул. Утульной и имеет кадастровый номер 624850100008000819. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подключения к дому электро-, газо-, водоснабжения и канализации, также имеются подъездные пути.

Начальная цена на лот составила 31 100 рублей. Земельный надел пожелали купить 2 человека. Участок продан за 48 000 рублей, или 15 921 доллар.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
 
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