Сделал баню из сарая, выкопал пруд и строит часовню. Популярный блогер Антоха показал свой хутор на Полесье

Антон всю жизнь жил в городе, а в деревню приезжал лишь к бабушке и то на 2-3 недели летом. У мужчины есть квартира, но удовольствия от нахождения в ней он не получает. Говорит, что через двое суток начинал чувствовать депрессивное состояние. Поэтому до приобретения хутора в городе особо не задерживался, свободное время проводил на рыбалке и охоте, ездил в гости к друзьям за город.

- Почему выбрал хутор? Потому что в мире творилось что-то непонятное, хотелось уехать подальше от этого, исчезнуть. Посчастливилось, нашел это место. Сказать честно, я специально ничего не искал. Мне сообщили о доме неподалеку от места, где живет мой друг. Он пустовал 15 лет. Я узнал, что хозяйка живет в соседней деревне, приехал к ней и сказал, что готов купить этот дом за определенную сумму. Она отказалась, так как хотела за него в два раза больше. Я оставил ей свой контакт. Мол, если она передумает, я ей в тот же день привезу деньги. Не успел доехать до города, она перезванивает: “Давай, забирай”.