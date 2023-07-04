«Роскошь – не кредит, а аренда квартиры». Специалист банка и психолог объяснили, почему люди всё чаще решаются на ипотеку

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Все знают, что если денег на покупку квартиры не хватает, то можно взять недостающую сумму в кредит. Но как решиться на этот шаг и начать свою кредитную историю? Как понять, что вы готовы к новым обязательствам и ежемесячным платежам не только финансово, но и морально? Как отпустить страхи и переехать в собственную квартиру? Вместе с психологом, а также представителем МТБанка, где недавно появился кредит «Счастливы в месте» , мы разберемся в острых вопросах, связанных с получением кредита. Нам помогут руководитель ипотечного направления МТБанка Наталья Алферчик и известный психолог, автор телеграм-канала «Доказательная психология» Павел Зыгмантович.

« Кредит — это в первую очередь помощь » В последние месяцы спрос на жилищные кредиты постоянно растет. Кто-то покупает первую квартиру, кто-то меняет однушку на двушку, кто-то переезжает из съемного жилья в собственное. Причины для обращения за жилищным кредитом могут быть абсолютно разными, при этом многие задаются вопросом: кредит — это роскошь или необходимость?

— Кредит — это в первую очередь помощь при покупке жилья. Роскошью я бы назвала аренду квартиры, когда человек делает ежемесячные выплаты другому физическому лицу, не получая при этом ничего взамен. При кредитовании он платит процент банку, но вкладывает деньги уже в собственную недвижимость. По сути — приобретая недвижимость в кредит, ты инвестируешь тем самым в свое будущее, — говорит Наталья Алферчик.

Конечно, у будущих кредитополучателей возникает масса вопросов. Больше всего, по оценкам Натальи, людей волнует сумма ежемесячного платежа, итоговая переплата при разных сроках, право досрочного погашения, перечень необходимых документов, обеспечение по кредиту и право на приобретаемую недвижимость, пока она находится в залоге у банка. Получить ответы на все эти вопросы можно во время консультации со специалистами банка.

— А как происходит оценка платежеспособности клиента? — Оценки платежеспособности у банков могут быть разными. Самый простой способ — взять сумму заработной платы, отнять от нее ежемесячные платежи по уже имеющимся кредитам, обязательным коммунальным и иным платежам, а также сумму планируемого ежемесячного платежа по ипотеке. Оставшиеся в итоге средства можно оценивать с точки зрения достаточности для закрытия потребностей на месяц. В идеале платеж по кредиту не должен превышать 70% от суммы дохода за вычетом всех обязательных платежей. При этом я бы еще отметила тот фактор, что по мере взросления или увеличения доходов увеличиваются и потребности людей. По моему опыту скажу, что чем раньше берешь кредит, тем легче закрыть текущие потребности вместе с платежами по ипотеке.

Получается, что кредит — это самый доступный инструмент, проверенный временем, с помощью которого можно получить желаемое жилье уже сегодня. Кредит «Счастливы в месте» является целевым и банки, как правило, создают выгодные программы под запрос клиента.

Кредит «Счастливы в месте» выдается на срок от 5 до 20 лет на сумму до 200 000 рублей и покрывает до 90% стоимости жилья. При рассмотрении вашей заявки могут учитываться доходы близких родственников.

— Чем удобен кредит «Счастливы в месте»? Какие его преимущества по сравнению с другими продуктами? — Удобство для клиента — это быстрая подача заявки с минимальным набором документов, оперативное рассмотрение в течение 1-2 дней, возможность оформления в разных филиалах. Отмечу, что помимо процентной ставки, на которую все обращают внимание, при выборе программы кредитования есть множество других важных факторов. К примеру, что касается обеспечения по кредиту, то не секрет, что многие сталкиваются со сложностями в поиске поручителя, особенно если их должно быть два и более. Этот вопрос хорошо решается залогом и возможностью родственников участвовать не только в совокупном доходе, но и идти в зачет поручителя. Также стоит узнать о дополнительных или скрытых платежах за оформление договора поручительства или за подачу заявки – например, у нас таких нет. Еще один важный момент — мы предлагаем аннуитетный тип платежей, что позволяет самостоятельно распределять долговую нагрузку, исходя из своих возможностей. С таким графиком клиент может позволить себе квартиру мечты, а не квартиру, на которую хватит. При этом он может выбрать стратегию внесения большей суммы ежемесячного платежа и направлять дополнительные деньги в счет погашения основного долга. Такая стратегия поможет быстро снизить остаток основного долга, от которого рассчитываются проценты переплаты.

— Какое жилье можно купить в кредит «Счастливы в месте»? — По этой программе на сегодня можно приобрести как готовое, так и строящееся жилье от белорусских застройщиков. Конечно, мы не собираемся ограничиваться только этими направлениями, а будем и дальше развивать ипотеку для клиентов. Среди планов — финансирование приобретения жилья на вторичном рынке.

— Сколько времени может занять весь процесс от обращения в банк до переезда в свою квартиру? — Если мы говорим про готовое жилье от застройщика, то на подачу заявления в отделение и получение ответа нужно 1-2 дня, на оформление документов с застройщиком и выдачу кредита – еще около 5 дней. Соответственно квартира будет в вашей собственности уже в течение 7-10 дней. Так как аннуитетный платеж позволяет распределять часть дохода согласно собственным нуждам, то после покупки квартиры все силы и средства можно будет бросить на ее ремонт. В итоге, уже через 3-4 месяца вы можете переехать в свою новую квартиру. Что касается долевого строительства, то переезд в новую квартиру зависит от того, как быстро застройщик сдаст в эксплуатацию строящийся дом. На оформление всех документов в банке вам также понадобится неделя-полторы. Далее – ожидание окончания строительства (обычно это 6-12 месяцев после старта продаж), приемка квартиры, устранение застройщиком недостатков, оформление собственности и ремонт.





Для того чтобы вы смогли сделать ремонт и обставить новую квартиру, МТБанк предусмотрел льготный период уплаты процентов по кредиту «Счастливы в месте» : первые 12 месяцев (включая месяц подписания кредитного договора) по фиксированной сниженной процентной ставке – 14%, далее – 14,49%.

— Один из основных страхов человека, который думает взять кредит, — это потеря дохода и, соответственно, — сложности с выплатой кредита. Что делать в непростой финансовой ситуации, нужно ли сообщать об этом в банк? — Главное — не паниковать и не ждать до последнего, когда уже будет долгая просрочка и начнутся звонки из банка. Важно заранее заняться этим вопросом: оформить обращение в банк, приложить документы, которые могут подтвердить ухудшение финансового состояния. В таком случае банк понимает, что имеет дело с ответственным клиентом, а не со злостным неплательщиком или мошенником. В свою очередь, в зависимости от сложившейся ситуации, банк предложит клиенту возможные решения, не оставив без внимания его жизненные трудности. Например, подписать дополнительное соглашение с отсрочкой платежа, реструктуризировать кредит или уменьшить процент ставки.

«Ипотека не только прекрасно дисциплинирует, но и помогает взрослеть» Белорусы уже не боятся кредитов — считает известный психолог, автор телеграм-канала «Доказательная психология» Павел Зыгмантович.





— Мне кажется, большинство белорусов сейчас относятся к кредитам достаточно адекватно и понимают, что кредит — это не подарок от банка, не бесплатное удовольствие и не благотворительность. А ведь еще лет 10 назад можно было встретить людей, который считали, что банки дают деньги просто так. То, что средства необходимо возвращать в срок и с процентами — было очевидно далеко не всем. Сейчас у нас уже есть понимание, что кредит — это финансовый инструмент, помогающий решить те или иные задачи.

Павел объясняет, что в психологии есть понятие самоэффективности — знания о своих возможностях. Этот термин можно применить и к финансам. — Чем большим количеством финансовых инструментов мы пользуемся, чем больше пробуем — тем выше наша финансовая самоэффективность. К примеру, человек воспользовался рассрочкой или потребительским кредитом — и он уже начинает понимать: отдавать 30% заработка мне по силам, а вот 60% — уже тяжеловато. Пробует разные варианты, набивает шишки и получает опыт. Допустим, кто-то взял кредит на стройматериалы, а потом они подорожали в два раза, или купил мотоцикл в кредит, а его цена впоследствии выросла втрое. В итоге человек видит, что это не страшно (а бывает и выгодно) — и в следующий раз ему проще принять решение.

— А зачем вообще одалживать деньги у банка? Можно же взять у друзей или у родственников — это вроде проще? — Я категорически против того, чтобы брать деньги у близких людей. Когда мы берем деньги у друзей, знакомых, родственников, то мы создаем вокруг себя определенное напряжение. Люди нас выручили и теперь ждут в ответ каких-то действий. А мы, к примеру, не смогли вернуть в срок — и вроде это же друзья, должны простить, но только дружеских отношений становится всё меньше, а напряжения всё больше. Вам этого хочется? Именно поэтому деньги надо брать у тех, кто занимается этим профессионально (в рамках закона — конечно).

— Что обычно беспокоит людей при получении кредита? — Я думаю, что при получении кредита людей уже ничего не беспокоит, — смеется Павел. — Ведь скорее всего, получению кредита предшествовала большая подготовительная работа. Наверняка кредитополучатели заранее всё просчитали, взвесили риски и примерно представили, что их ждет. Конечно, некоторый момент тревоги может присутствовать — «а вдруг что-то произойдет». И это нормальная защитная реакция на внутренние страхи, ограничения и новые действия. Но в большинстве случаев решение о взятии кредита — это серьезно продуманный шаг. То есть, люди понимают, что в этот момент им будет лучше с кредитом и квартирой, чем без кредита и без жилья.

— А может ли кредит замотивировать работать больше и качественнее? — Конечно. От своих знакомых руководителей я знаю, что самые мотивированные сотрудники — это молодые отцы и те, кто взял ипотеку. Вообще, ипотека прекрасно дисциплинирует, помогает выстроить финансовые габариты, а иногда даже найти дополнительные источники дохода. Понимаете, деньги — это абстракция. Один и тот же кофе может стоить и 3, и 10 рублей. Когда у нас нет финансовых обязательств, то мы порой совсем не держим финансовые габариты. Бывает, человек думает, что потратил за день на еду рублей 20-30, а потом смотрит в банковское приложение и видит сумму в два раза больше. Просто он тратил и не заметил. Так вот, ипотека позволяет ощущать эти финансовые габариты. Человек смотрит в магазине на новые кроссовки и считает — эти мне будут стоить неделю ипотеки, а эти — месяц.



«После выплаты кредита у человека появляется успешный опыт: я молодец, я справился!» Павел говорит, что кредит влияет и на ментальное взросление человека. Ведь когда человек сам выплачивает ипотеку, ему приходится взрослеть. Так происходит всегда, когда перед нами встает вызов: мы можем испугаться и не пойти дальше, а можем принять его и пройти. Как только мы делаем это, мы становимся опытнее и сильнее. — Именно поэтому многие люди, когда выплачивают одну ипотеку, тут же берут следующую — на еще более дорогую квартиру. Это происходит благодаря успешному опыту: у меня получилось, я справился, я молодец, я всё могу. Но это не какая-то азартная игра. Это — наработанный навык, примерно как с вождением автомобиля. Сначала ты учишься на второстепенных тихих улочках, а уже потом, когда становишься более уверенным, отправляешься в центр.

— На какие вопросы нужно ответить самому себе, прежде чем решиться на кредит? — Нужно задать себе три простых вопроса. Первый — действительно ли мне это нужно? Второй — готов ли я к расходам? Третий — что я буду делать, если что-то пойдет не так? Для этого нужно внимательно изучить все условия банка, продумать тот или иной вариант действий. В том случае, если вы знаете, что ответить на каждый вопрос, можно идти за кредитом.

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