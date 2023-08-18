В Колодищах продается дом с парком прямо на участке. Выглядит стильно, а что по цене?

Источник материала: realt.by

В базе Realt мы нашли стильный дом в Колодищах. Буквально в 500 метрах от него — биологический заказник, где можно прогуливаться вечерами, а прямо на участке растут десятки взрослых сосен и берез. Рядом с домом есть магазин, школа, детский сад и остановка. Хороший вариант для семьи, которая мечтает о загородной жизни, но не хочет отказываться от городского комфорта. Показываем.

Остановка и магазин — ближе, чем в городе

Переехать на природу из города — мечта многих белорусов. Правда, тут же возникают и страхи. Как постоянно возить детей в сад или школу? Что делать, если машина сломается? А как же без уже привычной городской инфраструктуры? В случае с этим домом в Колодищах такие страхи напрасны. До супермаркета «Санта» — 50 метров, до садика — 400 метров, до школы — 500. В Колодищи ездят многие службы доставки.

Доехать до Минска на машине можно за 10 минут по асфальтированной дороге. Она идет к самому дому. Зимой с подъездом проблем тоже не будет, дорогу регулярно чистят от снега. Буквально в километре от дома по направлению в Минск есть заправка, там же можно зарядить электрокар.

С общественным транспортом тоже всё хорошо. Автобусная остановка находится в 30 метрах от дома. До станции метро «Уручье» доедете за 15 минут.