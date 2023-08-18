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В Колодищах продается дом с парком прямо на участке. Выглядит стильно, а что по цене?
18.08.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Остановка и магазин — ближе, чем в городе
Переехать на природу из города — мечта многих белорусов. Правда, тут же возникают и страхи. Как постоянно возить детей в сад или школу? Что делать, если машина сломается? А как же без уже привычной городской инфраструктуры? В случае с этим домом в Колодищах такие страхи напрасны. До супермаркета «Санта» — 50 метров, до садика — 400 метров, до школы — 500. В Колодищи ездят многие службы доставки.
Доехать до Минска на машине можно за 10 минут по асфальтированной дороге. Она идет к самому дому. Зимой с подъездом проблем тоже не будет, дорогу регулярно чистят от снега. Буквально в километре от дома по направлению в Минск есть заправка, там же можно зарядить электрокар.
С общественным транспортом тоже всё хорошо. Автобусная остановка находится в 30 метрах от дома. До станции метро «Уручье» доедете за 15 минут.
Колодищи — достаточно большой агрогородок. Население около 20 тысяч человек, неплохая инфраструктура и расположение недалеко от Минска. Но при этом здесь можно насладиться всеми плюсами загородной жизни. Буквально в 500 метрах от дома находится огромный биологический заказник «Глебковка». Коттедж расположен идеально для любителей велосипедных и пеших прогулок.
На 15 сотках — десятки взрослых деревьев
Участок в 15 соток крайний, находится на пересечении двух улиц. Новым хозяевам точно не придется постоянно смотреть в окна соседей. Вместо этого открывается вид на десятки взрослых деревьев и идеальный газон. На участке прямо у дома словно целый парк, где можно прогуливаться вечерами, устраивать пикники, сделать детскую площадку.
— Упор делался на современный дизайн и консервативные, проверенные временем строительные конструктивные решения. Средств не экономили. Никаких свайно-ростверковых фундаментов и стен из газосиликата, утепленных пенопластом, — рассказывает продавец. Он уверен, что купить этот дом и сделать свою отделку будет дешевле, чем покупать полностью готовый вариант.
Дом строили действительно на совесть, это видно по техническим характеристикам. Основание — утепленная железобетонная плита толщиной 300 мм, армированная двумя слоями сетки из арматуры диаметром 16 мм. Стены — из керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт» толщиной 500 мм. Железобетонные плиты опираются на залитые по периметру здания монолитные пояса и балки, армирование которых рассчитано с помощью современных методов Системы автоматизированного проектирования. Кровля — битумно-полимерная, утепленная экструдированным пенополистиролом толщиной 25 см. По дому полностью разведена черновая электрика.
Всё это позволит заниматься чистовой отделкой и не заморачиваться насчет качества дома.
Конечно, в доме есть все удобства. Центральный водопровод, местная канализация, электроснабжение. Газ подведен к дому. Есть гараж, установлены автоматические ворота Hörmann.
— Это гораздо комфортнее квартиры в Минске. Просторный участок, свежий воздух, мало соседей, нет проблем с парковкой. Плюс все городские удобства, — говорит продавец.
Что по цене?
Учитывая расположение и качество постройки, цена оправданная. Коттедж в Колодищах под чистовую отделку продается за 215 тысяч долларов. Это вариант для семьи, которая не спешит заехать в новое жилье, а готова потратить время и деньги на ремонт, чтобы сделать его под себя, но при этом уже не переживать за черновую отделку.
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В базе Realt мы нашли стильный дом в Колодищах. Буквально в 500 метрах от него — биологический заказник, где можно прогуливаться вечерами, а прямо на участке растут...
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