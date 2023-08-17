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45 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

17.08.2023 19:55 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.

45 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Результаты земельного аукциона

Участникам аукциона было предложено три лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах в микрорайонах индивидуальной застройки «Липки» и «Сад».

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624850100008000126 находится в микрорайоне «Липки» на ул. А.Мицкевича, 5.

Земельный надел насчитывает 14,03 сотки. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, также имеются подъездные пути.

Лот был оценен в 31 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624850100008000321 расположен в микрорайоне «Липки» на ул. В. Быкова, 15. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подключения к дому электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, также имеются подъездные пути.

Начальная цена на лот составила 31 200 рублей. Земельный надел пожелали купить 3 человека. Участок продан за 50 247 рублей, или 15 739 долларов.

Лот № 3 – участок с кадастровым номером 624850100005000619 находится в микрорайоне «Сад» на ул. Рождественская, 38.

Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения, имеются подъездные пути.

Лот был оценен в 38 000 рублей. На него претендовали 8 человек. Участок продан за 144 304 рубля, или 45 201 доллар.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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