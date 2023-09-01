«Я вложил в это место свою душу и свою любовь». Под Минском сдают в аренду удивительно красивый дом — показываем

Дом полностью строили из клееного бруса. За 2007 год сделали коробку, накрыли крышу, вставили деревянные окна. Кстати, тогда, во времена повсеместных стеклопакетов, такие окна тоже были уникальным решением. Их спроектировали панорамными, полностью открывающимися.

— Знакомые отговаривали меня стереотипами: «тебе будет жарко», «тебе будет холодно», «всё будет видно», «на стекле будут пятна». Но я доверял своему другу Владимиру и понимал, что он как архитектор видит на 10-20 лет вперед.