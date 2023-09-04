"Точно дешевле квартиры". Минчане за 3 месяца построили дом из бетонных панелей. Съездили к ним в гости

- Пожив в Минске на съемных квартирах с детьми, мы решили, что нам нужен свой дом, - рассказывают супруги. - Сначала смотрели готовые варианты, но таких домов, которые бы нам понравились, в продаже мы не нашли. Пришли к тому, что надо покупать участок там, где нравится и строить то, что хочется.

В итоге свои 10 соток они нашли на территории СТ в окрестностях озера Вяча — товарищество молодое, перспективное, с современной застройкой, газифицированное, с центральным водопроводом и широкими улицами. До работы, школ и садиков в Минске недалеко — за полчаса можно доехать. Одним словом, здесь можно жить постоянно и не испытывать каких-либо инфраструктурных трудностей.

Кто построит быстро?

Участок ребята купили 23 февраля и с этого момента они начали подыскивать тех, кому доверить строительство. У Алексея была четкая установка — только не классическая стройка.