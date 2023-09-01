Участок с недостроем в Строчице продали за 53 тысячи долларов. Итоги аукциона

Начальная цена на лот составила 14 721 руб., в том числе дома – 6 755 руб. Он продан за 34 712 руб., или 10 750 долларов. Остальные лоты никого не заинтересовали.

Логойский район выставлял на аукцион один участок. Желающих его купить не нашлось.

В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями. Заявок на них не поступило.

Слуцкий район выставлял на аукцион 5 лотов. Торгов не было ни по одному участку.

Смолевичский район предлагал на аукцион 9 участков, в том числе 3 из них в Смолевичах. Торги прошли по 2 участкам в д. Батуринка Озерицко-Слободского сельсовета. На земельные наделы подали по 3 и 2 заявки соответственно. По одной заявке поступило на 2 участка в Смолевичах.

В Солигорском районе на аукцион было выставлено в аренду на 30 лет 4 участка. Торги прошли по 2 лотам № 35 и № 36. Участки находятся в Солигорске на ул. Рябиновой. За каждый лот боролись по 4 человека.

Одно заявление было подано на участок в д. Погост-2 на ул. Вишневой, 8, Чижевичского сельсовета. Заявок на участок в п. Новополесский не было.

Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.