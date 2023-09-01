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Участок с недостроем в Строчице продали за 53 тысячи долларов. Итоги аукциона
01.09.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском, Логойском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
В Минском районе на аукцион было предложено 8 недостроев разной степени готовности. Торги прошли лишь по 2 лотам – участкам в агрогородке Семково Папернянского сельсовета и деревне Строчица Щомыслицкого сельсовета.
Больше всего заявок – 6 – было подано на лот № 8 – участок № 22 в д. Строчица. Земельный надел насчитывает 14,66 сотки. Из коммуникаций есть электричество, газ и водопровод. Жилой дом с блочным железобетонным фундаментом общей площадью 100 кв.м имеет 10% готовности.
Лот был оценен в 45 553 руб., в том числе дом - в 3 553 руб. Он продан на торгах за 172 989 руб., или 53 572 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок № 31 в д. аг. Семково претендовали 3 человека. Земельный надел насчитывает 13,75 сотки и не имеет коммуникаций. Общая площадь бетонного блочного фундамента жилого дома составляет 100 кв.м, цокольный этаж строения имеет 80 % готовности.
Лот был оценен в 97 464 руб., в том числе дом – в 19 464 руб., продан на аукционе за 135 000 руб., или 41 807 долларов.
В Березинском районе на аукцион выставлялся один участок в самом районном центре г. Березино. Заявок на лот не поступило.
В Дзержинском районе на аукцион было выставлено 7 участков с не завершенными строительством домами. Торги прошли только по одному лоту – участку в д. Фрунзе на ул. Молодежной,1, Демидовичского сельсовета. На него было подано 2 заявки. Надел насчитывает 14 соток. Из коммуникаций есть электричество и газ. Жилой дом имеет бетонный фундамент общей площадью 148 кв.м.
Начальная цена на лот составила 14 721 руб., в том числе дома – 6 755 руб. Он продан за 34 712 руб., или 10 750 долларов. Остальные лоты никого не заинтересовали.
Логойский район выставлял на аукцион один участок. Желающих его купить не нашлось.
В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями. Заявок на них не поступило.
Слуцкий район выставлял на аукцион 5 лотов. Торгов не было ни по одному участку.
Смолевичский район предлагал на аукцион 9 участков, в том числе 3 из них в Смолевичах. Торги прошли по 2 участкам в д. Батуринка Озерицко-Слободского сельсовета. На земельные наделы подали по 3 и 2 заявки соответственно. По одной заявке поступило на 2 участка в Смолевичах.
В Солигорском районе на аукцион было выставлено в аренду на 30 лет 4 участка. Торги прошли по 2 лотам № 35 и № 36. Участки находятся в Солигорске на ул. Рябиновой. За каждый лот боролись по 4 человека.
Одно заявление было подано на участок в д. Погост-2 на ул. Вишневой, 8, Чижевичского сельсовета. Заявок на участок в п. Новополесский не было.
Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском, Логойском, Несвижском,...
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