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В центре Минска продается отдельный жилой дом — сталинка на четыре квартиры. Как выглядит и сколько стоит?
21.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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В этой локации — все преимущества центра, зелень и тишина
Адрес дома — улица Золотая Горка, 6А. От Площади Победы нужно идти в сторону Троицкого костела, а затем углубиться во дворы. Или же свернуть в районы жилой застройки от Белгосфилармонии. Так или иначе, это самый центр со всеми его преимуществами — двумя станциями метро поблизости, ресторанами, кофейнями и магазинами на проспекте Независимости, огромным количеством культурных пространств.
Каждая из них спроектирована так, что дневной свет будет попадать в внутрь с трех сторон, исключая только ту, что соприкасается с подъездом. Самые большие жилые комнаты по нынешним меркам можно назвать мастер-спальнями — площади от 16,8 до 17,46 м² позволяют сделать здесь гардеробы или кабинеты (чтобы лучше рассмотреть планировки, кликните на картинку).
Есть подключение ко всем коммуникациям: газ, электричество, тепловые сети, центральные водопровод и канализация. Рядом есть трансформаторная подстанция — благодаря этому в доме можно установить электроплиты. Внутри некоторых квартир видим печи с дымоходами — при правильном восстановлении их тоже можно использовать.
Как купить этот дом?
Дом нуждается в серьезной реконструкции — начиная с отделки фасада и вставки окон и заканчивая внутренними работами. Это дает большие возможности на старте, так как здание можно менять в соответствии со своими нуждами. Например, благоустроить для жизни или вывести в нежилой фонд для открытия бизнеса. Капитальное строение подойдет для офисов, магазинов, кафе, салонов-красоты, мастерских.
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В центре Минска продается отдельный жилой дом — сталинка на четыре квартиры. Как выглядит и сколько стоит?
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