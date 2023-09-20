Посмотрите, какой мурал нарисовали на девятиэтажке в Минске. Она получила «Оберег»

Источник материала: realt.by

В Минске на фасаде жилой девятиэтажки по адресу Громова, 46 в Малиновке появился мурал «Абярэг». Показываем.

— Этот мурал символизирует нашу страну. У каждого народа есть свои ценности, историческая память и вера. С открытием нового мурала наш район станет еще лучше и краше, а город будет защищен этими сильными бусламі, которые несут в себе любовь, добро и уважение, — сказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров — Хочу выразить искренние слова благодарности Беларусбанку за такой прекрасный подарок нашей родной столице. Он будет украшать не только Московский район. Сегодня весь транспорт, который проезжает вдоль улицы Слободской, будет обращать внимание на наш «Оберег».

Авторы мурала — Константин Пахомчик и Георгий Лойко. — Мы с Константином задумали такую роспись достаточно давно, и когда поступило такое предложение, не смогли отказаться, потому что заманчивая тема. Обыграть ее мы хотели в теплом ключе, чтобы у зрителей осталось положительное впечатление. Нам кажется, что-то удалось, — сказал Георгий Лойко. — Эти большие, сильные птицы, которые реют над своим гнездом, — это приглашение зрителя и проезжающих туристов посетить наш город. Надеюсь, что после открытия этого мурала туристов в нашем городе будет гораздо больше.

Этот мурал стал частью арт-проекта «Традыцыі дзеля будучыні» от «Беларусбанка». С 2021 года в Беларуси появилась серия муралов с сюжетами белорусской мифологии, городских историй и легенд.



За эти пару лет появились муралы «Шлях да мары» в Пинске, «Летуценнікі» в Мозыре, «Вытокі» в Полоцке, «Адраджэнне» в Бобруйске, «Прастора натхнення» в Витебске, «Насустрач світанку» в Гродно, «Каханне» в Лиде, «Нараджэнне» в Солигорске, «Бацькоўскі кут» в Могилеве и «Зямля пад белымi крыламi» в Бресте.