«Чем выше квартира - тем хуже качество». Как сейчас живется в «Московском квартале» в Минске

"На 960 квартир очень мало парковочных мест"

Александр живет в одном из домов практически с момента его постройки в 2015-м. Дом сдали в апреле, а заселился он, сделав ремонт, уже в июле. Квадратный метр в квартире на то время обошелся в 1230 долларов.

- Были вопросы к застройщику. Темпы строительства именно нашего дома были не самые быстрые. Уже в деталях не помню, но работы над ним приостановились на пяти этажах и возобновились только спустя какое-то время. Но чем выше строились квартиры, тем они хуже по качеству.

Самой главной проблемой, по мнению Александра, является то, что на 960 квартир квартала очень мало парковочных мест. С учетом плотности заселения здесь очень неудобно с машиной. Кроме того, чтобы насквозь машины не ездили, во дворе заблокировали один из проездов, скоро планируют закрыть еще один. Так, попасть во двор можно будет только по одной дороге, что, как считает молодой человек, совершенно неудобно.