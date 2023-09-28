|
2 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
28.09.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревне Полевая и поселке Центральном.
На лот № 1 – участок 15 соток с кадастровым номером 624884506301000148 находится в д. Полевая примерно в 9 километрах от Смолевичей и в 45 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа.
Земельный надел оценен в 6 500 рублей. На лот претендовали два человека, однако один не прошел регистрацию. Участок продан единственному заявителю за 6 825 рублей, или 2 088 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Напомним, что на аукционе в августе этого года участок в д. Полевой продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 644 доллара.
На лот № 2 – участок с кадастровым номером 624884507101000061 расположен в пос. Центральном в водоохранной зоне реки Мена. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подведения к дому электричества.
Лот был оценен в 3 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок продан единственному заявителю за 3 150 рублей, или 963 доллара.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)