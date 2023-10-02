ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

02.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Этот дачный поселок под Минском удивит тех, кто мыслит шаблонами про «щитовой домик», «туалет на улице» и «5 соток». Несмотря на то, что дачи в этих местах строились в конце 70-х, комфорту в них могут позавидовать многие современные товарищества. К тому же, на этих дачах можно наслаждаться привилегиями загородной жизни, практически не покидая столицу – до центра на машине можно добраться за 20 минут. В общем, едем и смотрим.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Садовое товарищество «Политехник БНТУ» располагается в Папернянском сельсовете, недалеко от Минского моря и деревни Приморье.

Дачи в этих живописных местах появились в 1979 году. Строились они для отдыха работников Минского политехнического института (его потом переименовали в БНТУ).

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Как и загородные дома для академиков в Раубичах, эти коттеджи под Минском также возводились по единому проекту. Всего получился 21 блокированный дом. Каждый – на несколько квартир.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Въезжаем на дачи и начинаем рассматривать здешние коттеджи из силикатного кирпича. Какие-то из них хозяева уже перестроили, обшили сайдингом или оштукатурили, но некоторые постройки сохранились и в первозданном виде. Кстати, отметим и буйную растительность в поселке. Если 40 лет назад дачи, возможно, и возвышались над окружающими просторами, то теперь они целиком утопают в зелени. 

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

На одной из улиц встречаем местную жительницу Елену. Она вместе с мужем отдыхает на даче летом. Рассказывает, что планировки коттеджей в СТ изначально были разными. Есть дома, рассчитанные на 4 семьи, есть на 6. Правда, с течением времени квартиры в домах выкупались, перестраивались и теперь есть дома, в которых живет 1 или 2 семьи.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

− Вообще, на мой взгляд, строить дома на много семей было неправильно. Может, раньше было и нормально, но теперь нам не нравится – очень шумно. У молодежи – свои интересы, у кого-то дети маленькие, у кого-то гулянки, а нам тишины хочется. Мы уже пожилые, приезжаем просто отдохнуть, ничего уже и не сажаем. Только цветы.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Придомовые участки в «Политехнике», кстати, тоже получились разными. Кому-то досталось 7-8 соток, а кому-то и 14.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Наша новая знакомая рассказывает, что ее дача состоит из 3-х уровней. Есть подвал, на первом этаже кухня, комнаты и туалет с ванной, на втором – мансарда. Площадь подобной постройки, как у хорошего современного дома – около 130 квадратных метров.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

− Все удобства тут были сразу. Дома строились с туалетами. Сейчас тут все есть – и газ, и вода, и интернет, и телефон. Воду редко отключают, всегда есть. С коммуникациями тут в целом порядок, поэтому некоторые семьи живут здесь круглый год. Совсем рядом небольшой лесок есть, народ ходит туда за грибами.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Елена говорит, что дороги в товариществе – нормальные. Транспорт из Минска и в Минск ходит отлично. Есть очень много автобусов и маршрутка, которая едет до Комаровского рынка. Остановка находится на повороте к дачам, до нее нужно немного пройти, а уже оттуда добраться до города очень просто.  

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Никакой особенной инфраструктуры в самом поселке нет. Ближайшая детская площадка, а также продуктовый магазинчик есть в садовом товариществе «Текстильщик». По словам местной жительницы – магазин хороший. На обратном пути мы заехали туда за мороженым и водичкой – выбор и того, и другого, действительно есть.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Что тут продается?

Самый недорогой вариант – дача площадью 88 квадратных метров, стоящая на участке в 8 соток. Заметно, что первоначальное строение было полностью перестроено. На даче появилась пристройка с окнами в пол. Есть канализация и центральный водопровод. Правда, внутри отделка так и не завершена. Стоимость – 45 тысяч долларов.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Следующий вариант – аутентичная дача 1979 года постройки. Ее общая площадь – 127 квадратных метров. Есть водопровод, канализация, телефон, интернет, телевидение. Газ – проходит рядом. К даче примыкает ровный благоустроенный участок в 6 соток − с плодоносящим садом, декоративными кустарниками, цветами. Также тут есть два гараж – один в цокольном этаже дома, второй – отдельно стоящий с пристройкой. Дополнительно есть земельный участок в частной собственности для ведения садоводства. Стоимость – 52,5 тысяч долларов.


«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

Этот дом также построен в 1979-м году и имеет площадь в 128 квадратов. От соседей его отличает большая площадь участка – сразу 14 соток. В доме есть отопление паровое на газу, а также печь. Участок, на котором стоит дача, крайний − примыкает к лесу. На участке стоит кирпичный гараж на 2 машины. Также тут посажен сад: яблони, черешня, вишня груши и много кустарников. Вода в доме артезианская – скважина 100 метров глубины, свет, газ и канализация – центральные. Стоимость – 90 тысяч долларов.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

К дачам «Политехник БНТУ» примыкают дачи «Армеец-1», которые были возведены в то же время и по такому же проекту. Здесь продается еще два дома.

Этот кирпичный дом, пригодный для проживания, с недостроенной пристройкой из силикатных блоков имеет площадь в 58 квадратов. Тут есть газ, холодная вода, канализация – все коммуникации центральные, заведены в дом. Дом состоит из двух комнат, большой лоджии, кухни, санузла и веранды. На участке в 6 соток есть беседка, мангал, качели, батут, декоративный пруд, детский игровой домик. В придачу идет ухоженный сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Стоимость – 45 тысяч долларов.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

А вот эта дача полностью готова к круглогодичному проживанию. Дом построен из кирпича, утепленного и обшитого сайдингом. Его площадь – 77 квадратов, земельный участок − 4,3 сотки. Здесь есть все центральные коммуникации: газ, свет, вода, канализация, телефон и интернет. В доме установлен кондиционер, электрокамин, есть отопление. Въезд в товарищество оборудован воротами и охраной. Стоимость – 90 тысяч долларов.

«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот дачный поселок под Минском удивит тех, кто мыслит шаблонами про «щитовой домик», «туалет на улице» и «5 соток». Несмотря на то, что дачи в этих местах строились...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • «Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

01.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика