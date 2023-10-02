«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском

К дачам «Политехник БНТУ» примыкают дачи «Армеец-1», которые были возведены в то же время и по такому же проекту. Здесь продается еще два дома.

Этот кирпичный дом , пригодный для проживания, с недостроенной пристройкой из силикатных блоков имеет площадь в 58 квадратов. Тут есть газ, холодная вода, канализация – все коммуникации центральные, заведены в дом. Дом состоит из двух комнат, большой лоджии, кухни, санузла и веранды. На участке в 6 соток есть беседка, мангал, качели, батут, декоративный пруд, детский игровой домик. В придачу идет ухоженный сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Стоимость – 45 тысяч долларов.