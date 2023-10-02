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«Строить дома на несколько семей было неправильно». Побывали в необычном дачном поселке под Минском
02.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дачный поселок под Минском удивит тех, кто мыслит шаблонами про «щитовой домик», «туалет на улице» и «5 соток». Несмотря на то, что дачи в этих местах строились в конце 70-х, комфорту в них могут позавидовать многие современные товарищества. К тому же, на этих дачах можно наслаждаться привилегиями загородной жизни, практически не покидая столицу – до центра на машине можно добраться за 20 минут. В общем, едем и смотрим.
Как и загородные
Въезжаем на дачи и начинаем рассматривать здешние коттеджи из силикатного кирпича. Какие-то из них хозяева уже перестроили, обшили сайдингом или оштукатурили, но некоторые постройки сохранились и в первозданном виде. Кстати, отметим и буйную растительность в поселке. Если 40 лет назад дачи, возможно, и возвышались над окружающими просторами, то теперь они целиком утопают в зелени.
На одной из улиц встречаем местную жительницу Елену. Она вместе с мужем отдыхает на даче летом. Рассказывает, что планировки коттеджей в СТ изначально были разными. Есть дома, рассчитанные на 4 семьи, есть на 6. Правда, с течением времени квартиры в домах выкупались, перестраивались и теперь есть дома, в которых живет 1 или 2 семьи.
− Вообще, на мой взгляд, строить дома на много семей было неправильно. Может, раньше было и нормально, но теперь нам не нравится – очень шумно. У молодежи – свои интересы, у кого-то дети маленькие, у кого-то гулянки, а нам тишины хочется. Мы уже пожилые, приезжаем просто отдохнуть, ничего уже и не сажаем. Только цветы.
− Все удобства тут были сразу. Дома строились с туалетами. Сейчас тут все есть – и газ, и вода, и интернет, и телефон. Воду редко отключают, всегда есть. С коммуникациями тут в целом порядок, поэтому некоторые семьи живут здесь круглый год. Совсем рядом небольшой лесок есть, народ ходит туда за грибами.
Елена говорит, что дороги в товариществе – нормальные. Транспорт из Минска и в Минск ходит отлично. Есть очень много автобусов и маршрутка, которая едет до Комаровского рынка. Остановка находится на повороте к дачам, до нее нужно немного пройти, а уже оттуда добраться до города очень просто.
Никакой особенной инфраструктуры в самом поселке нет. Ближайшая детская площадка, а также продуктовый магазинчик есть в садовом товариществе «Текстильщик». По словам местной жительницы – магазин хороший. На обратном пути мы заехали туда за мороженым и водичкой – выбор и того, и другого, действительно есть.
Что тут продается?
Самый недорогой вариант –
Следующий вариант – аутентичная
Этот
К дачам «Политехник БНТУ» примыкают дачи «Армеец-1», которые были возведены в то же время и по такому же проекту. Здесь продается еще два дома.
Этот кирпичный
А вот эта
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Этот дачный поселок под Минском удивит тех, кто мыслит шаблонами про «щитовой домик», «туалет на улице» и «5 соток». Несмотря на то, что дачи в этих местах строились...
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