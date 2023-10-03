Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

- Важной задачей проекта было сделать светлой основную зону. При этом спальню и гардеробную мы предложили сделать в темных тонах. Уже воплощенная в проект идея очень понравилась заказчице, - делится руководитель дизайн-студии Евгений Варкович. - Еще один важный элемент в интерьере появился по запросу клиентки. Она хотела, чтобы в квартире была лепнина, которая подчеркивала бы ее статус. Так получился современный интерьер с классическими нотками в виде настенных молдингов, потолочных розеток и классических карнизов.