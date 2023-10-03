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Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
03.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Студия
К дизайнерам обратилась владелица квартиры в ЖК «Комфорт Парк». Она хотела сделать на площади в 57,38 м² несколько комнат, просторную гардеробную и санузел с хозяйственной частью в виде шкафа, где будут стоять стиральная и сушильная машины, а также бойлер.
Съедать и без того небольшое пространство большим количеством стен не хотелось, поэтому дизайнеры решили решить вопрос зонирования с помощью стеклянных конструкций.
- Важной задачей проекта было сделать светлой основную зону. При этом спальню и гардеробную мы предложили сделать в темных тонах. Уже воплощенная в проект идея очень понравилась заказчице, - делится руководитель дизайн-студии Евгений Варкович. - Еще один важный элемент в интерьере появился по запросу клиентки. Она хотела, чтобы в квартире была лепнина, которая подчеркивала бы ее статус. Так получился современный интерьер с классическими нотками в виде настенных молдингов, потолочных розеток и классических карнизов.
Так как в квартире всего лишь три окна, вариантов планировок было немного. Дизайнеры выделили два окна под основную зону и еще одно - под спальню.
- Гостиная стала местом, где можно разместить гостей или посидеть на комфортном диване у телевизора. В обеденную зону мы поставили раздвижной стол, а учитывая наличие у хозяйки красивых бокалов и вазочек, предложили вариант стеклянной витрины.
- Под потолком гардеробной спрятан канальный кондиционер, обдувающий спальню. Холодный воздух из решетки направлен на проход между кроватью и телевизором, что комфортно для человека, если вдруг он лежит в постели. Еще один канальный кондиционер спрятан в шкафу санузла, где находится стиральная и сушильная машины, и воздух направлен в гостиную в проход между столом и диваном.
Санузел (6,37 м²)
Помещение санузла в проекте небольшое. Главным запросом заказчицы было организовать пространство так, чтобы задействовать каждый сантиметр с пользой. Было принято решение поставить душ вместо ванны. За счет этого появилась возможность расположить шкаф, в котором спрятали стиральную и сушильную машины, бойлер, канальный кондиционер. Также в зашивке инсталляций разместили систему для хранения нужных вещей.
В квартире использовали паркет, керамогранит и широкоформатный керамогранит. Стены покрашены водостойкой краской. Потолки сделаны из гипсокартона. Вся мебель в проекте изготовлена из шпонированного МДФ либо МДФ.
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Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Студия Vae design & architecture воплотила интересный проект в небольшой квартире со свободной планировкой в Минске. В 57 квадратов нужно нужно было вместить санузел,...
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