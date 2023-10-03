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Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

03.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Студия Vae design & architecture воплотила интересный проект в небольшой квартире со свободной планировкой в Минске. В 57 квадратов  нужно нужно было вместить санузел, спальню, объединенную кухню-гостиную-столовую и — главное пожелание клиента — большую гардеробную. Дизайнеры с задачей справились и создали интерьер в основном в двух оттенках. Посмотрите, как выглядит квартира с ремонтом за 100 тысяч долларов.

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

К дизайнерам обратилась владелица квартиры в ЖК «Комфорт Парк». Она хотела сделать на площади в 57,38 м² несколько комнат, просторную гардеробную и санузел с хозяйственной частью в виде шкафа, где будут стоять стиральная и сушильная машины, а также бойлер. 

Съедать и без того небольшое пространство большим количеством стен не хотелось, поэтому дизайнеры решили решить вопрос зонирования с помощью стеклянных конструкций. 

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

- Важной задачей проекта было сделать светлой основную зону. При этом спальню и гардеробную мы предложили сделать в темных тонах. Уже воплощенная в проект идея очень понравилась заказчице, - делится руководитель дизайн-студии Евгений Варкович. -  Еще один важный элемент в интерьере появился по запросу клиентки. Она хотела, чтобы в квартире была лепнина, которая подчеркивала бы ее статус. Так получился современный интерьер с классическими нотками в виде настенных молдингов, потолочных розеток и классических карнизов.

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Бюджет проекта составил около 100 тысяч долларов. В стоимость входит полная реализация интерьера: материалы, работа строителей, текстиль, бытовая техника, мебель и прочее.

Кухня-гостиная (26,68 м²)

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Так как в квартире всего лишь три окна, вариантов планировок было немного. Дизайнеры выделили два окна под основную зону и еще одно - под спальню. 

- Гостиная стала местом, где можно разместить гостей или посидеть на комфортном диване у телевизора. В обеденную зону мы поставили раздвижной стол, а учитывая наличие у хозяйки красивых бокалов и вазочек, предложили вариант стеклянной витрины.

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Кухня в проекте достаточно компактная. Но для одного-двух человек по наполнению в ней хватает места. 

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Прихожая (5 м²)

Прихожую, которая плавно переходит в гостиную, тоже сделали светлой. Здесь дизайнеры разместили шкаф для верхней одежды, поставили небольшую скамью и большое зеркало.  

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Спальня (11,67 м²)

Стеклянные конструкции отгораживают основную зону от спальни. Было использовано стекло с тонировкой антрацитового цвета.

- Находясь в общей комнате, не видно, что происходит в спальне. Фрагмент стены помогает сохранить приватность. 

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Спальня выполнена в темный тонах не просто так. По словам Евгения, в приглушенных оттенках гораздо приятнее засыпать. Кроме кровати в комнате есть туалетный столик и телевизор. Для того чтобы спальня, гардеробная и лоджия не выглядели отдельными зонами, их сделали их в одном цвете.  

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Гардеробная (4,73 м²)

Гардеробная была сделана максимально большой и в ней сохранили минимально допустимые и комфортные при передвижении проходы. Когда свет в гардеробной выключен, то видны лишь небольшие силуэты одежды. 

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

- Под потолком гардеробной спрятан канальный кондиционер, обдувающий спальню. Холодный воздух из решетки направлен на проход между кроватью и телевизором, что комфортно для человека, если вдруг он лежит в постели. Еще один канальный кондиционер спрятан в шкафу санузла, где находится стиральная и сушильная машины, и воздух направлен в гостиную в проход между столом и диваном. 

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

Санузел (6,37 м²)

Помещение санузла в проекте небольшое. Главным запросом заказчицы было организовать пространство так, чтобы задействовать каждый сантиметр с пользой. Было принято решение поставить душ вместо ванны. За счет этого появилась возможность расположить шкаф, в котором спрятали стиральную и сушильную машины, бойлер, канальный кондиционер. Также в зашивке инсталляций разместили систему для хранения нужных вещей.

Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске
Бюджет - 100 тысяч долларов. Посмотрите, какой интересный интерьер создали в небольшой квартире в Минске

В квартире использовали паркет, керамогранит и широкоформатный керамогранит. Стены покрашены водостойкой краской. Потолки сделаны из гипсокартона. Вся мебель в проекте изготовлена из шпонированного МДФ либо МДФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Студия Vae design & architecture воплотила интересный проект в небольшой квартире со свободной планировкой в Минске. В 57 квадратов  нужно нужно было вместить санузел,...
 
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