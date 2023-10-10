"Соседи тут будут солидные". Побывали в популярном дачном поселке с газом и асфальтом

Всего в СТ «Беларучи» 282 участка и целых 16 улиц с разнообразными названиями. Есть тут не только стандартные Центральная или Лесная, но и необычные Бирюзовая, Лазурная и Лучистая. Похоже, что при нейминге кто-то очень сильно мечтал о море. Кстати, песчаные пляжи жители «Беларучей» могут найти неподалеку – в нескольких километрах от поселка расположено водохранилище Вяча. На машине до него можно доехать за 10 минут, а на велосипеде – за 20.