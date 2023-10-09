«Люди перестают доверять даже валюте». Эксперты рассказали, что творится на рынке квартир Минска

Кстати, по поводу ускорения сделок надо сказать отдельно – начиная с лета и по сей день, около 33% сделок у нас завершается в течение двух недель. Честно говоря, это – практически молниеносные продажи. То есть, от момента заключения риэлтерского договора до оформления сделки в трети случаев проходит не больше двух недель. На это влияет не только онлайн-общение с региональными покупателями, но и большое количество сервисов, доступных внутри одного агентства. Так, раньше человеку, посмотрев квартиру, нужно было бежать в банк, да и не в один, узнавать условия каждого и затем делать выбор. Теперь все это можно просчитать и начать оформлять документы на кредит, не выходя из нашего офиса.

Кроме того, люди стали меньше времени тратить на просмотры. Если раньше были такие покупатели, которые могли смотреть 10-15-20 квартир, то сейчас мы пришли к более осознанному подходу. У людей есть понимание, что они делают и зачем. А учитывая рост курса доллара и собственно цен на квадратный метр, все мы понимаем, что медлить не стоит. Кстати, я хотел бы развеять миф о том, что если доллар вырос, то это однозначно выгодно для покупателей, ведь цены на квартиры через пару месяцев пойдут вниз. То есть надо подождать, а потом купить дешевле. Спешу вас огорчить, на рынке недвижимости это так не работает. Мы уже не раз наблюдали, что если доллар условно вырастает на 10%, то цена на недвижимость снижается только на 3%, и то через 5-6 месяцев. При этом, все это время покупатель все равно продолжает получать зарплату в белорусских рублях, которые в валютном эквиваленте теряют в весе - то есть продолжает терять средства. И это еще не учитывая потери от роста цен на продуктовую корзину и товары первой необходимости – из-за роста обменного курса. Поэтому если говорить о недавнем росте курса, то особых колебаний спроса на этом фоне мы не заметили.