Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в сентябре, обошлась покупателю в 1.5 млн долларов. Но выглядит это жилье как полдома. Показываем, где она находится.

В сентябре 2023 года по данным НКА купили сразу две квартиры, находящиеся в одном доме на ул. Веснинка, 24 (Дрозды-2). И произошло это в один день. Этот таунхаус был построен в 2017 году из красного кирпича на второй линии от водохранилища Дрозды. Фасад дома обложен клинкерным кирпичом ручной формовки. Участок разделен поровну – по 7.5 соток для каждой квартиры.

Одну из них купили за 1 522 000 долларов*. Это трехуровневая квартира общей площадью 486 м² с ремонтом и облагороженным участком.