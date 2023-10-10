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Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

10.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в сентябре, обошлась покупателю в 1.5 млн долларов. Но выглядит это жилье как полдома. Показываем, где она находится.

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

В сентябре 2023 года по данным НКА купили сразу две квартиры, находящиеся в одном доме на ул. Веснинка, 24 (Дрозды-2). И произошло это в один день. Этот таунхаус был построен в 2017 году из красного кирпича на второй линии от водохранилища Дрозды. Фасад дома обложен клинкерным кирпичом ручной формовки. Участок разделен поровну – по 7.5 соток для каждой квартиры.

Одну из них купили за 1 522 000 долларов*. Это трехуровневая квартира общей площадью 486 м² с ремонтом и облагороженным участком. 

Вторая квартира в доме обошлась покупателю в 839 тысяч долларов*. Общая площадь - 538 м², жилая – 162 м². В квартире выполнена черновая отделка, коммуникации - центральные. Установлена система "умный дом", приточно-втяжная вентиляция и система видеонаблюдения. Также есть баня и гараж.


Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Рекорд сентября! В Дроздах купили полдома за 1,5 млн долларов

Кстати, в апреле 2023 года эту же квартиру продали за 650 тысяч долларов*.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая дорогая квартира, проданная в Минске в сентябре, обошлась покупателю в 1.5 млн долларов. Но выглядит это жилье как полдома. Показываем, где она находится.
 
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