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"Жилье здесь давали профессорам". Побывали в непростом минском доме, о котором вы не знали
23.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске на улице Воронянского интересный девятиэтажный дом. С виду он неприметный: низкие первые этажи, много желтого кирпича и хаотично расположенные лоджии серого цвета. Обычно на такие многоэтажки мало обращают внимание. Но и немногие знают, что раньше он выглядел чуть по-другому, а жилье здесь предназначалось для интеллектуальной элиты советского времени. Мы решили узнать об этом доме больше, и пообщались с местными старожилами.
Об этом нам рассказала местная жительница Галина. Она сама преподавала в университете, сейчас находится на пенсии. Вместе с семьей они переехали в этот дом более 30 лет назад. Чтобы купить здесь жилье, пришлось вместе с тетей обменять две квартиры - одну двухкомнатную и трехкомнатную.
- Сюда переехали в четырехкомнатную, правда, тогда были глупые, потеряли где-то пять метров, но ничего, жить здесь мне нравится. Жили здесь не одной семьей, с нами была моя тетя, заслуженная учительница, ученики ее боготворили и даже после смерти про нее написали для статьи свои воспоминания. Она замечательный человек, но с тяжелой судьбой. Сама прожила долго, но потеряла во время военной эвакуации двоих детей - четырнадцатилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Муж ее фронтовик прошел всю войну, хотя, работая в Совмине, мог бы этого избежать. Но как патриот решил уйти на фронт. Потом вернулся, но мирной жизнью наслаждался недолго. Так она и осталась одна, тридцать лет мы жили здесь вместе.
Оказалось, что дом объединяет людей с интересными жизненными историями.
- Вообще, тут жили и живут знаменитые люди. Например, мой муж Михаил Серафимович - автор песен, которые исполняют "Песняры". Одна из них - известная "Ты мне вясною прыснілася". Здесь также живет много белорусской профессуры, с нами на площадке, например, профессор-историк. Раньше над нами жил профессор Политехнического института. Также в доме жили авторы разных белорусских учебников, всех даже перечислить трудно.
"С соседями как родные стали"
Дом совсем не похож на советские панельки. Стены здесь сделаны из кирпича. В квартирах - большие окна и лоджии. Но главная особенность - на площадке располагается всего по две квартиры. Одна из них четырехкомнатная метражом 106 квадратов, вторая - трехкомнатная площадью 73,6 квадратных метра.
- Нам говорили, что этот дом построен по чешскому проекту. Не могу утверждать, правда это или нет, но создается ощущение, что так и есть. Планировка не похожа на то, что строилось тогда. Да и всего две квартиры на этаж. Тут с соседями как родные стали. При этом у нас хорошая планировка, все комнаты раздельные, очень большой зал. Есть в квартирах и проблемы. Например, от времени уже начали продувать окна, пришлось их заменять. Плюс есть вопросы с водопроводящими путями, их приходится каждый год чинить. А сам район замечательный. Тут, например, каждый год на площадке рядом с Дворцом культуры железнодорожников проводятся сельхозярмарки, их видно из окон нашего дома.
"В доме еще не было капремонта"
Анатолий живет здесь уже почти 40 лет. За этот период он отмечает, что капитального ремонта не проводилось. Но, например, относительно недавно заменяли лифты. Жилье мужчина здесь покупал. Чтобы приобрести четырехкомнатную квартиру, они объединились с тещей и продали две двушки.
- Думаю, у нас хороший дом. Здесь много пространства, большие метражи и просторные балконы. Он строился для преподавателей университета, поэтому здесь такая площадь квартир и интересные планировки. Сейчас, конечно, многие из первоначальных жильцов умерли, некоторые, чтобы разъехаться с детьми, разменяли квартиры.
Чуть позже к нашему разговору подключается жена Анатолия - Лилия. Она подчеркнула, что супруги переехали сюда в 1985 году, спустя четыре года после постройки дома.
- В доме не было капитального ремонта, но постепенно что-то меняют. В этом году заменили входные двери в подъезд и полностью поменяли отмостку возле дома. За счет государства нам поменяли окна в подъездах, установили пластиковые стеклопакеты. Года два назад перед входом в подъезд сделали водосток. То есть медленно, но какие-то работы идут. Нам предлагают сделать ремонт в подъезде, но за счет жильцов, поэтому пока этим вопросом никто не занимается. А что касается капремонта, то я знаю, что сейчас во время его проведения заменяются только внутренние трубы, так он как будто и не нужен нам. Все, кому было нужно, уже сделали все необходимое.
"Раньше таких квартир нигде не было"
Лилия рассказывает, что с соседями им повезло.
- У нас хорошие отношение, не могу сказать, что очень близкие, сейчас все больше заняты собой, но доброжелательные. Здесь изначально жила богатая интеллигенция и сейчас нет каких-то асоциальных элементов. Изначально квартиры выдавались профессорам, а позже их уже покупали состоятельные люди. В тот период в других районах не было подобных квартир, это сейчас уже строится многое и на любой вкус.
Из плюсов жизни в этом доме и районе Лилия выделяет близость к центру. Минусов немного, но они тоже есть.
- Для нас характерна проблема, с которой сталкиваются, думаю, многие. У нас грязновато в подъездах, они плохо убираются. А еще не хватает парков и каких-то зеленых зон рядом. Мы пенсионеры и, конечно, с мужем не поедем каждый раз гулять в Парк Горького, например. Нам хочется вечером просто пройтись, а здесь это возможно только по соседним улицам - Воронянского, Жуковского. Дальше есть один сквер, но он далеко. А так вокруг все время стройки. И вот какого-то парка, конечно, не хватает.
Кстати, не так давно мы писали о том, что в этом доме
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В Минске на улице Воронянского интересный девятиэтажный дом. С виду он неприметный: низкие первые этажи, много желтого кирпича и хаотично расположенные лоджии...
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