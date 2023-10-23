"Жилье здесь давали профессорам". Побывали в непростом минском доме, о котором вы не знали

Об этом нам рассказала местная жительница Галина. Она сама преподавала в университете, сейчас находится на пенсии. Вместе с семьей они переехали в этот дом более 30 лет назад. Чтобы купить здесь жилье, пришлось вместе с тетей обменять две квартиры - одну двухкомнатную и трехкомнатную.

- Сюда переехали в четырехкомнатную, правда, тогда были глупые, потеряли где-то пять метров, но ничего, жить здесь мне нравится. Жили здесь не одной семьей, с нами была моя тетя, заслуженная учительница, ученики ее боготворили и даже после смерти про нее написали для статьи свои воспоминания. Она замечательный человек, но с тяжелой судьбой. Сама прожила долго, но потеряла во время военной эвакуации двоих детей - четырнадцатилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Муж ее фронтовик прошел всю войну, хотя, работая в Совмине, мог бы этого избежать. Но как патриот решил уйти на фронт. Потом вернулся, но мирной жизнью наслаждался недолго. Так она и осталась одна, тридцать лет мы жили здесь вместе.