История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске

История строительства

Изначально застроить территорию Червенского рынка планировал иранский инвестор "Дидас". В 2013 году (а это уже 10 лет назад) рынок снесли - и позже он переехал в Чижовку. Однако даже спустя несколько лет строительство так и не началось. Участок у иранцев в итоге изъяли и выставили на аукцион.

Осенью 2016 года право застроить эту территорию купила компания «Сильвер Каптал», которая была тогда подконтрольна белорусскому бизнесмену Магомеду Магомедову (он соучредитель комплекса «Галерея Минск»). Инвестор решил построить здесь торговый центр. Однако во время проектирования комплекса он столкнулся с рядом проблем по проекту, которые были устранены только в начале 2019 года.

Затем владельцы «Сильвер Капитал» продали компанию структуре группы компаний «РАПА», которая управляет гипермаркетами Green. Соответственно, ей перешел и участок на бывшем Червенском рынке. Строительство ТРЦ началось здесь в 2020 году.