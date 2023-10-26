﻿ История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске

26.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На месте Червенского рынка на пересечении Маяковского и Аранской в 2024 году планируют достроить торгово-развлекательный центр. Вспоминаем историю этого проекта и показываем, как сейчас выглядит ТРЦ.

История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске

История строительства

Изначально застроить территорию Червенского рынка планировал иранский инвестор "Дидас". В 2013 году (а это уже 10 лет назад) рынок снесли - и позже он переехал в Чижовку. Однако даже спустя несколько лет строительство так и не началось. Участок у иранцев в итоге изъяли и выставили на аукцион.

Осенью 2016 года право застроить эту территорию купила компания «Сильвер Каптал», которая была тогда подконтрольна белорусскому бизнесмену Магомеду Магомедову (он соучредитель комплекса «Галерея Минск»). Инвестор решил построить здесь торговый центр. Однако во время проектирования комплекса он столкнулся с рядом проблем по проекту, которые были устранены только в начале 2019 года.

Затем владельцы «Сильвер Капитал» продали компанию структуре группы компаний «РАПА», которая управляет гипермаркетами Green. Соответственно, ей перешел и участок на бывшем Червенском рынке. Строительство ТРЦ началось здесь в 2020 году.


История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
Так стройплощадка выглядела летом 2020 года.

ТРЦ планировали построить в 2023 году, но стройка затянулась в том числе из-за санкций.

Как стройка выглядит сейчас

Сейчас коробка ТРЦ уже полностью готова. Завершается остекление. Выглядит все вот так:

История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске

Новый торгово-развлекательный центр будет площадью около 30 тысяч квадратов. Ранее предполагалось, что два нижних уровня отдадут под торговлю − там разместятся гипермаркет (по логике - "Грин") и разные магазины.

История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске

Выше предполагался детский развлекательный центр, а также кафе и магазины детской одежды. На последнем этаже − фитнес-центр и фудкорт.

История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске

Проект здания делал государственный институт «Минскгражданпроект». ТРЦ должен быть примерно таким:


История длиной в 10 лет. Как сейчас выглядит строящийся ТРЦ на месте Червенского рынка в Минске
Изображение: "Минск-Новости"

Достроить комплекс планируют к июлю 2024 года. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте Червенского рынка на пересечении Маяковского и Аранской в 2024 году планируют достроить торгово-развлекательный центр. Вспоминаем историю этого проекта и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мечтаю, что мы здесь состаримся". Семья с тремя детьми купила обычную дачу и круто ее обновляет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

27.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика