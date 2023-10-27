Правила дольщика: как контролировать процесс строительства и вовремя замечать проблемы

Источник материала: realt.by

Большинство новостроек Минска — это долевое строительство. Потенциальные дольщики изучают проект на бумаге, а затем оплачивают будущие метры согласно договору. Конечно, волнений при покупке жилья на стадии котлована немало. Вместе с Беларусбанком и кредитом «Рефинансирование ипотеки» мы расскажем о том, как грамотно выбрать застройщика, где следить за ходом строительства и что делать в случае задержки стройки. Разобраться во всех нюансах вступления в «долевку» нам поможет адвокат Ольга Левковская-Симонович .



Как выбрать застройщика? Если вас заинтересовал какой-то проект, то, во-первых, необходимо проверить правоустанавливающие документы застройщика — свидетельство о государственной регистрации, проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, разрешение на производство строительно-монтажных работ, договор на выполнение генподрядных работ по объекту и решение уполномоченного органа о предоставлении земельных участков и разрешении строительства.

Во-вторых, стоит обратить внимание на то, какие дома застройщик возводил ранее. Нужно узнать, какими были темпы строительства, в какие сроки сдавались объекты, посмотреть фото сданных домов и текущих объектов на разных этапах строительства. Эту информацию можно найти на сайте самого застройщика, а также в интернете. Также не будет лишним обратиться за информацией к местным органами власти. Так, на сайтах Минского горисполкома и облисполкомов может публиковаться реестр недобросовестных застройщиков.

В-третьих, нужно изучить проектную декларацию застройщика — она размещается в печатных изданиях, в интернете и на информационных стендах. Проектная декларация должна содержать наименование, адрес и режим работы застройщика; данные о его государственной регистрации; сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости за последние 3 года с указанием информации о фактических сроках строительства этих объектов.

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На что обратить внимание в договоре? Если вы определились с застройщиком, который построит квартиру вашей мечты, то самое время переходить к подписанию договора. Для начала скажем, что договоры на участие в долевом строительстве должны соответствовать Типовому договору, утвержденному постановлением Совмина. В договоре должны быть прописаны все реквизиты, стоимость «квадрата», цена объекта долевого строительства, порядок внесения дольщиком денежных средств, гарантийный срок на объект, права и обязанности сторон, порядок изменения условий договора, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и другие условия. Кроме того, по усмотрению сторон в договор могут быть включены дополнения.

При подписании договора важно обратить внимание на такие пункты, как срок сдачи объекта, стоимость объекта долевого строительства и график платежей, согласованный между застройщиком и дольщиком. В остальном пункты договора должны соответствовать типовой форме.

Договор подлежит обязательной регистрации в местных исполнительных и распорядительных органах, выдавших застройщику разрешительную документацию на строительство объекта строительства. Также заметьте, что договор считается заключенным именно с даты его регистрации.

Должен ли застройщик отчитываться перед дольщиками? Согласно законодательству, контроль за порядком исполнения договоров осуществляется местными исполнительными органами, выдавшими застройщику разрешение на строительство. Так, застройщик один раз в год за свой счет организует проведение аудита целевого использования привлекаемых на строительство средств и представляет копию аудиторского заключения в местные исполкомы. Информацию о результатах этой проверки застройщик должен разместить в месте, доступном для ознакомления. Дольщик имеет право ознакомиться с аудиторским заключением в полном объеме.

Помимо обязательного ежегодного аудита, большинство добросовестных застройщиков рассказывают о ходе строительства на своих сайтах. Обычно всю информацию можно найти во вкладке «Ход работ»: кто-то публикует отчеты раз в квартал, кто-то — раз в месяц.

Может ли застройщик требовать доплату? Несмотря на то, что цена «квадрата» обычно остается неизменной до конца строительства, бывают случаи, что стоимость меняется. Типовым договором предусматривается, что изменение цены допустимо по соглашению сторон, в том числе по соглашению сторон об изменении проектной документации, по ходатайству дольщика об отказе от оказания отдельных услуг, выполнения отдельных работ или об оказании дополнительных услуг, выполнении дополнительных работ. Эти изменения оформляются дополнительным соглашением к договору.



Кроме того, застройщик вправе изменить стоимость долевого строительства в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, утверждаемых Министерством экономики, в нормативный срок строительства; изменения законодательства об уплате косвенных налогов, если они оказали влияние на цену, указанную в договоре. Чтобы обосновать изменение цены, застройщик должен предоставить дольщику соответствующие расчеты.

Важно понимать, что дольщик имеет право досрочно расторгнуть договор на любой стадии по своей инициативе: например, если он не согласен с изменением стоимости или недоволен тем, как застройщик выполняет обязательства.

Кстати, стоимость квартиры может быть и снижена, но это касается только жилья, строящегося с использованием господдержки. В этом случае после окончания работ застройщик делает перерасчет.

Что делать, если стройка остановилась? Самый страшный кошмар дольщика — остановка стройки. Если вы заметили, что застройщик нарушает сроки, то вам необходимо обращаться с соответствующей жалобой в исполком, выдавший разрешение на строительство. Недобросовестного застройщика могут заменить.

Основания для замены застройщика — превышение сроков исполнения обязательств по договорам долевого строительства более чем на шесть месяцев; превышение сроков строительства, определенных в графике производства работ, более чем на три месяца; прекращение застройщиком финансирования строительства объекта на срок более трех месяцев и отказ застройщика от исполнения своих обязательств. Механизмы замены застройщика регулируются специальным положением Совмина.

Кстати, сменить можно не только застройщика, но и банк, в котором вы взяли кредит на недвижимость. Обратитесь в Беларусбанк и специалисты помогут вам оформить новый кредит с более выгодными условиями. С помощью «Рефинансирования ипотеки» вы сможете погасить имеющийся кредит на покупку (строительство) жилья в другом банке, продлить срок по кредиту и уменьшить ежемесячную выплату. При рефинансировании деньги сразу направляются на погашение задолженности.

Дом сдали, а детскую площадку не сделали. Как решить проблему? После окончания строительства дом должны принять в эксплуатацию местные исполнительные органы. Они назначают приемочную комиссию, которая проверяет объект на соответствие проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. Приемка в эксплуатацию без наличия положительных заключений всех органов государственного надзора не допускается.

Так, если перед домом отсутствует детская площадка, предусмотренная проектом, то комиссия не сможет принять такой объект. В противном случае дольщикам необходимо писать жалобу в исполком и вышестоящий Мингорисполком (облисполкомы).

Если дом построен с недостатками, то дольщик вправе требовать от застройщика их бесплатного устранения в срок не более трех месяцев (для одноквартирных жилых домов — шесть месяцев), возмещения своих расходов по устранению недостатков, а также — расторжения договора и возврата денег.

Кроме того, у каждого объекта долевого строительства есть гарантийный срок, в течение которого дольщик вправе предъявить застройщику требования, связанные с ненадлежащим качеством объекта.





С решением юридических проблем на любой стадии строительства вам поможет адвокат, с вопросами бюджета и выплат по кредиту — банк. Долевое строительство — это непростой и волнительный процесс, но тысячи семей купили собственное жилье именно так. Выбирайте проект и начинайте путь к своей мечте!