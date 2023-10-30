Девушка уехала из Минска в деревню и нашла себе там дело - ремонтирует дом прадеда. И вот что у нее получилось

— А потом я уволилась и решила отдохнуть, уехала в деревню, - рассказывает она.

С этого момента и начинается история реконструкции старого дома. Его Виктория помнит с раннего детства — в нем собирались родственники на семейные праздники, сюда ее отправляли из города на каникулы. Здесь она много времени проводила с дедушкой, который работал лесником. С ним в грибы и ягоды, с ним - на лодке на рыбалку. Про прадеда Вика помнит мало — знает лишь, что он был хорошим столяром и рыбаком. Когда его не стало, некоторое время в доме жили бабушка и дедушка — до тех пор, пока не построили свой неподалеку. После этого лет на 10 дом стоял покинутым — дети и внуки разъехались, жить в нем просто было некому.