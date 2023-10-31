"Ванной не было, а в туалет заходили боком". Побывали в интересных довоенных домах на Московской

Нина рассказывает, что в 2014-м году в доме делался капремонт. Тогда заменяли газовые трубы, водопровод и батареи.

- Изначально полы были сделаны из деревянных досок. Но со временем многие жители сами их заменили. А еще у нас в квартире есть такая перегородка из дранки. Говорят, что если какой-то пожар, то она быстро воспламеняется, и мы можем вспыхнуть за три секунды. Знаю, что некоторые соседи убирали ее, заменяли, но на это нужны деньги и время, то есть не каждый может себе позволить.