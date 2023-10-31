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"Ванной не было, а в туалет заходили боком". Побывали в интересных довоенных домах на Московской
31.10.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наверняка, проходя по улице Московской, вы видели фасад этого длинного здания. На первых этажах здесь размещены кафе, магазины и коммерческие помещения. Со стороны дом кажется единым целым, длинным и не особо примечательным, но на самом деле постройка объединяет две четырехэтажки, которым уже более 90 лет. Интересно, что за этот период времени они практически не поменяли свой облик. Побывали в них и поговорили с местными жителями об истории этих домов и жизни в них сейчас.
"На этаже - всего одна квартира"
Эти четырехэтажки были возведены в центре Минска между станциями метро “Институт культуры” и “Площадь Ленина” еще в довоенный период.
Два дома, которые теперь объединены в одно здание, строились не одновременно. Сначала был возведен дом по адресу Московская,10. Строили его по проектам четырехэтажных домов 1920-1941 годов в стиле архитектурного модернизма первой волны.
Нина живет здесь с 1988-го года. Квартиру она получала сама.
- Изначально подъезда, в котором я сейчас живу, не было. Его также достраивали. На его месте была арка такая же, как между нашим домом и двенадцатым. Теперь у нас подъезд существенно отличается от второго и третьего. Если у них по две квартиры на площадку, то у нас только одна - двухкомнатная, похожая на студию. Площадь небольшая - всего 42 квадрата. Но меня устраивает. У нас очень хорошие отношения с соседями. Это не удивительно, здесь только три жилых квартиры, та, что на первом, отдана под магазин. А еще я люблю этот район. Единственный минус - не хватает хороших продуктовых вокруг, приходится ехать куда-то.
Нина рассказывает, что в 2014-м году в доме делался капремонт. Тогда заменяли газовые трубы, водопровод и батареи.
- Изначально полы были сделаны из деревянных досок. Но со временем многие жители сами их заменили. А еще у нас в квартире есть такая перегородка из дранки. Говорят, что если какой-то пожар, то она быстро воспламеняется, и мы можем вспыхнуть за три секунды. Знаю, что некоторые соседи убирали ее, заменяли, но на это нужны деньги и время, то есть не каждый может себе позволить.
Предназначался он для работников Белорусской железной дороги. Но как рассказала Валентина (имя изменено по желанию собеседницы), со временем “квартиры здесь выдавались разным людям - жили и железнодорожники, и военные, и детдомовцы”. Сама женщина живет здесь 30 лет.
- Знаете, я раньше всегда ездила на работу мимо этого дома и думала, как хорошо бы было жить здесь. Тогда даже не предполагала, что в итоге мое желание исполнится. Когда появилась семья, мы решили расширить жилплощадь, но долго не получалось. В тот период времени случился Чернобыль, поэтому пришлось ждать. Позже от одной женщины услышала, что в этом доме есть квартира, но она переезжать сюда не хочет. Я в тот же день пошла просить, чтоб нас сюда заселили. Долго отговаривали - говорили, что тут и того нет, и этого нет, что условия не самые лучшие, но я на все отвечала, что у меня муж строитель, он все сделает. Так мы сюда и переехали. Кстати, раньше здесь была коммуналка, семьи селили в одну комнату, потом постепенно расширяли жилплощадь. В нашей квартире изначально жили учителя, занимали две комнаты, но потом съехали. А в третьей комнате жила женщина, вот после ее смерти нам уже и выделили квартиру.
В восьмом доме всего семь подъездов и 52 квартиры. На площадке по две квартиры - двухкомнатная и трехкомнатная.
- Стены в доме кирпичные, полы из деревянных досок. Но они уже старенькие. Например, когда у меня сосед сверху ходит по дому, мой потолок начинает трястись. Интересно, но изначально в этих домах не было ванных. Мой муж ходил просил разрешение на то, чтобы сделать ее. Одобрили быстро, но думаю, что мы такие не одни были, кто достраивал. Что касается туалета, то он был, но такой маленький, что протиснуться туда можно было с трудом, приходилось заходить боком. Мы тоже его перестраивали. Есть в этих домах и подвалы. Раньше здесь во дворе были огороды, теперь убрали. А еще тут раньше местные использовали сараи. Они до сих пор остались, но мы ими пользоваться не можем. Надо мной вот одна старожилка даже имела ордер на сарай, но когда коснулось, что надо использовать, то оказалось, что уже не положено.
Оказалось, что этому дому с капитальным ремонтом повезло не так, как соседнему. Как рассказывает Валентина, практически ничего из положенного сделано не было.
- Это трудно назвать капитальным ремонтом. Нам отремонтировали крышу и потолки на четвертых этажах, покрасили подъезд. На этом все. С первого по третий этаж вообще ничего не трогали, хотя должны были заменить хотя бы трубы и батареи, потому что все уже очень старое.
"У нас есть даже свой камин"
Раньше в этих домах было печное отопление, примерно в 1968-м его заменили на газовое. В квартирах остались дымоходы, а в некоторых из них - камины. Так повезло Елизавете. Она снимает жилье в восьмом доме.
- Выбрала этот дом в первую очередь из-за его удобного расположения - здесь совсем рядом метро, есть остановки общественного транспорта. Радует, что очень спокойный двор. Несмотря на то, что рядом центр города, здесь достаточно тихо. При этом квартиры очень просторные, и их всего две на площадке. Есть у нас и камин. Зимой его часто разжигаем. И это такая необычная деталь, потому что мало где встречается, обычно везде электрические. Что касается основных коммуникаций, то все в идеальном состоянии. Я до этого жила в других районах и могу сравнивать, так вот здесь все намного лучше.
Интересно, что аркой эти два дома соединяются с еще одним по адресу Московская, 12. Он уже возводился по индивидуальным проектам четырехэтажных домов 1941-1957 годов в стиле советского неоклассицизма. Строительство его было закончено в 1951-м. Визуально этот дом отличается от предыдущих двух вычурными деталями - здесь активно используются полуарки, небольшие колонны и лепнина светлых оттенков.
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Наверняка, проходя по улице Московской, вы видели фасад этого длинного здания. На первых этажах здесь размещены кафе, магазины и коммерческие помещения. Со стороны...
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