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Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»
20.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе велозавода (недалеко от станции метро «Пролетарская») продолжается строительство жилого комплекса под названием «Антоновский квартал». Этот ЖК состоит из панельных домов и привлекает дольщиков относительно невысокой ценой и неплохим месторасположением. Первые шесть домов комплекса уже сданы (читайте наш
Напомним, что всего в районе станции метро «Пролетарская» должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Знакомые многим минчанам дома серий 111−90 и М-464-М тут дополнены разными фишками: проходными подъездами, 25-метровыми студиями, «евродвушками» и «евротрешками», отсутствием несущих стен (в некоторых домах). Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп». Генеральным подрядчиком проекта выступает МАПИД.
Что есть в продаже?
Сейчас, согласно информации на сайте застройщика, в продаже уже не осталось компактных 25-метровых студий и 44-метровых евродвушек. Эти квартиры разобрали первыми.
Что касается стандартных однушек, то мы отыскали таковых только две. Одну на первом этаже (40 метров за 54 тысячи долларов), вторую – на тринадцатом (38 метров за 55 тысяч долларов).
А вот свободных полноценных двушек в домах еще хватает. Есть как на нижних, так и на верхних этажах. Примерная стоимость 62-метровой двушки – 73-76 тысяч долларов.
Также в строящихся панельках есть выбор доступных евротрешек и обычных трешек. 63-метровую евротрешку можно приобрести за 78 тысяч долларов, 77-метровую трехкомнатную квартиру − за 91 тысячу долларов. Есть варианты квартир и по 71-75 метров.
По желанию застройщик может предоставить дольщику рассрочку (50% − сразу, остальное − по графику платежей). В таком случае стоимость квадрата будет увеличена на 30 долларов, а при привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость квадрата увеличится на 50 долларов.
Сейчас цена квадратного метра в комплексе варьируется от 1180 до 1550 долларов. Отметим, что летом начальная стоимость метра в третьей очереди была на 20−50 долларов
Завершить строительство домов второй очереди (3.1, 3.2 и 3.3. по генплану) планируется в июле-августе 2024 года.
Будущим жильцам ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды и зонированное благоустройство (все это будущие новоселы могут оценить вживую − на примере уже готовых шести домов). Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».
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В районе велозавода (недалеко от станции метро «Пролетарская») продолжается строительство жилого комплекса под названием «Антоновский квартал». Этот ЖК состоит...
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