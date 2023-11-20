Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

Что есть в продаже?

Сейчас, согласно информации на сайте застройщика, в продаже уже не осталось компактных 25-метровых студий и 44-метровых евродвушек. Эти квартиры разобрали первыми.

Что касается стандартных однушек, то мы отыскали таковых только две. Одну на первом этаже (40 метров за 54 тысячи долларов), вторую – на тринадцатом (38 метров за 55 тысяч долларов).

А вот свободных полноценных двушек в домах еще хватает. Есть как на нижних, так и на верхних этажах. Примерная стоимость 62-метровой двушки – 73-76 тысяч долларов.

Также в строящихся панельках есть выбор доступных евротрешек и обычных трешек. 63-метровую евротрешку можно приобрести за 78 тысяч долларов, 77-метровую трехкомнатную квартиру − за 91 тысячу долларов. Есть варианты квартир и по 71-75 метров.