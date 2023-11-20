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Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

20.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе велозавода (недалеко от станции метро «Пролетарская») продолжается строительство жилого комплекса под названием «Антоновский квартал». Этот ЖК состоит из панельных домов и привлекает дольщиков относительно невысокой ценой и неплохим месторасположением. Первые шесть домов комплекса уже сданы (читайте наш репортаж). А сейчас на расчищенной от производственных построек территории идет строительство последней очереди проекта. Мы съездили на стройплощадку и посмотрели, как двигаются работы. Заодно узнали, какие квартиры еще остались в продаже.

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

Напомним, что всего в районе станции метро «Пролетарская» должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Знакомые многим минчанам дома серий 111−90 и М-464-М тут дополнены разными фишками: проходными подъездами, 25-метровыми студиями, «евродвушками» и «евротрешками», отсутствием несущих стен (в некоторых домах). Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп». Генеральным подрядчиком проекта выступает МАПИД.

Третья очередь строительства − это блок из трех панелек на 10, 16 и 19 этажей. Дома рассчитаны на 49, 79 и 133 квартиры соответственно. 

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

Сейчас ближе всех к финишу подошла девятнадцатиэтажка – здесь возведение коробки уже завершено. На соседних домах, в которых этажей запланировано меньше, строители работают на уровне пятого и седьмого этажей.

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»
Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»
Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

Практически готовым выглядит трехуровневый паркинг на 299 мест от застройщика. Машино-места здесь продаются отдельно.

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

Что есть в продаже?

Сейчас, согласно информации на сайте застройщика, в продаже уже не осталось компактных 25-метровых студий и 44-метровых евродвушек. Эти квартиры разобрали первыми.

Что касается стандартных однушек, то мы отыскали таковых только две. Одну на первом этаже (40 метров за 54 тысячи долларов), вторую – на тринадцатом (38 метров за 55 тысяч долларов).

А вот свободных полноценных двушек в домах еще хватает. Есть как на нижних, так и на верхних этажах. Примерная стоимость 62-метровой двушки – 73-76 тысяч долларов.

Также в строящихся панельках есть выбор доступных евротрешек и обычных трешек. 63-метровую евротрешку можно приобрести за 78 тысяч долларов, 77-метровую трехкомнатную квартиру − за 91 тысячу долларов. Есть варианты квартир и по 71-75 метров.

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

По желанию застройщик может предоставить дольщику рассрочку (50% − сразу, остальное − по графику платежей). В таком случае стоимость квадрата будет увеличена на 30 долларов, а при привлечении кредита по партнерским программам банков стоимость квадрата увеличится на 50 долларов.

Сейчас цена квадратного метра в комплексе варьируется от 1180 до 1550 долларов. Отметим, что летом начальная стоимость метра в третьей очереди была на 20−50 долларов ниже, чем сейчас.

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»
Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

Завершить строительство домов второй очереди (3.1, 3.2 и 3.3. по генплану) планируется в июле-августе 2024 года.

Будущим жильцам ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды и зонированное благоустройство (все это будущие новоселы могут оценить вживую − на примере уже готовых шести домов). Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».

Студий уже не осталось. Посмотрели, как строится последняя очередь «Антоновского квартала»

 
 
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В районе велозавода (недалеко от станции метро «Пролетарская») продолжается строительство жилого комплекса под названием «Антоновский квартал». Этот ЖК состоит...
 
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