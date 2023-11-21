"Участок продувается насквозь". Как живется в "воротах Минска" в Каменной Горке

“Мы научились прятаться за домами от ветра”

Последней во дворе возводилась высотка на Неманской, 2. Ее строительство началось в 2012-м и закончилось в 2014-м. Каркас дома - монолитный железобетонный.

Илона снимает квартиру в этом доме с сентября прошлого года. Искала она жилье через знакомых: они отметили, что дом теплый и в нем хорошая шумоизоляция.

- Для нас было важно, чтобы это была новостройка, чтобы квартира не была убитой. Хотелось, чтобы все было достойно, с хорошим ремонтом. Еще мы хотели жилье конкретно в этом районе: нам нравится, что здесь рядом кольцевая, это очень удобно. К тому же, недалеко метро и огромный торговый центр. Да и рядом у нас вся семья живет, поэтому этот вариант дома для нас был идеальным.