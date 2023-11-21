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"Участок продувается насквозь". Как живется в "воротах Минска" в Каменной Горке
21.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По соседству с Green City находится комплекс высоток, который объединяет пять многоэтажек интересных форм. Такие своеобразные "ворота Минска" со стороны гродненской трассы, ведь их видно еще за несколько километров до столицы. Да и сами дома здесь не типичные для Каменной Горки: в них есть консьержи и видеонаблюдение, а сами квартиры тяжело назвать дешевыми. Побывали в этом комплексе и узнали, что есть особенного в высотках и как местные жители относятся к соседству с крупным торговым центром.
Этот комплекс высоток находится на пересечении улиц Притыцкого и Неманской. Три треугольных двадцатидвухэтажных дома располагаются по периметру улицы Притыцкого. Если пройти вглубь двора, то можно увидеть еще две многоэтажки в двадцать пять этажей. Строить эти высотки здесь начали еще в 2010-м году. Первым был возведен дом по адресу Притыцкого, 160.
“Зимой можно не включать батареи”
Еще в период строительства Наталья приобрела здесь квартиру. Доверившись застройщику, женщина не прогадала. Дом был сдан раньше указанного срока.
- Мы заселились практически сразу, как его ввели в эксплуатацию. Приняли квартиру в том состоянии, которую нам первоначально сдали. По факту не было никаких вопросов или претензий. И сейчас, спустя 13 лет, понимаю, насколько сильно нам повезло с качеством застройки. Слышу, что во многих новостройках то стены трещинами покрываются, то дыры в окнах. Нас это все обошло стороной. Квартиры у нас очень теплые, зимой даже можно не включать батареи. Это, конечно же, из-за того, что дом сам по себе монолитный.
Наталья отмечает, что такая теплоизоляция помогает жильцам местных многоэтажек избегать сильных ветров, которые здесь не редкое явление.
- Здесь застройка неплотная, с одной стороны вообще, можно сказать, пустое поле, поэтому и получается так, что участок продувается насквозь. По факту это особо не напрягает, ведь обычно выходишь на улицу и сразу бежишь по делам, тут этот участок можно пройти за минуту, а дальше уже ветер так сильно не ощущается. Поэтому не могу сказать, что это какая-то серьезная проблема. Возможно, я бы говорила по-другому, если бы как раз у нас продувало квартиры, но по факту такого нет.
Пустое поле раньше было с двух сторон. В 2018-м году на участке недалеко от этих домов построили Green City.
- Сейчас очень удобно, что такой большой торговый центр рядом, раньше здесь было несколько маленьких точек, а без большого магазина, конечно, неудобно, приходилось ездить подальше. Теперь все необходимое в шаговой доступности. И большой плюс, что совсем рядом метро, остановки общественного транспорта.
Нужно сказать, что и все первые этажи высоток используются не как жилые, а как коммерческие помещения. Здесь несколько цветочных, пункты выдачи Ozon и Wildberries, медицинские центры, магазины со всем необходимым для праздника и многое другое.
“Мимо ездят большие потоки машин, шум невыносимый”
Дом на Притыцкого, 158 был возведен годом позже, в 2011-м. Сейчас он ближе всего расположен к торговому центру, посетителями которого являются не только жители Каменной Горки, но и других уголков столицы. В этом доме живет Валентина. Соседство с Green City она также считает преимуществом.
- Вообще, здесь во дворах достаточно спокойно. Если не подходить близко к торговому центру, то соседство особо не ощущается, зато удобно, когда нужно что-то приобрести. Можно сказать, что до нас люди как будто и не доходят. Этот контраст очень заметен. Когда из метро идешь до светофора к нашему дому, можно увидеть большое скопление людей, но как только переходишь пешеходный, их становится в разы меньше.
Ветреность во дворе Валентина не считает особой проблемой: “Страшно, когда возле домов собираются алкоголики или какие-нибудь неадекватные, а ветреность это небольшой минус, который легко можно пережить. Мне кажется, что здесь есть проблема посерьезнее. Из-за того, что наша улица является выходом на МКАД, здесь часто большой поток машин, особенно в летний период перед выходными. Пробки в то время становятся обычным делом. Из-за такого большого потока машин, нам в квартирах невозможно открыть окна, шум невыносимый. Но с этим вряд ли что-то возможно сделать”.
“В наших домах круглосуточно работают консьержки”
В одной из двадцатипятиэтажек, находящихся возле “треугольников” вместе с семьей квартиру купила Инна. В феврале будет уже четыре года, как они владельцы жилья в монолитном доме.
- Когда-то мы жили в соседних домах, но потом решили продать там квартиру и переехать сюда. Просто нам нравился этот район, он отлично благоустроен. Здесь рядом много всего и на любой вкус. К тому же, застройка качественная. Конечно, как и везде есть свои недочеты, например, мы столкнулись с небольшими неровностями стен, но это настолько незначительно, если сравнивать с тем, что происходит в других новостройках. Из-за того, что дом монолитный, тут отличная шумоизоляция. Мы, например, вообще не слышим потока машин с улицы. И соседей своих не слышим, а они нас, соответственно, даже если очень громко играет музыка. А еще плюс монолитного дома в том, что мы никак не можем затопить соседей, если только не потекут общие трубы.
В доме, в котором живет Инна, на площадке по восемь квартир, однушка, трешка и шесть двухкомнатных, работает четыре лифта - два грузовых и два пассажирских.
- Большой плюс - это то, что в доме есть консьержки. У нас их четыре, работают посуточно, то есть с восьми утра и до восьми утра следующего дня, но у них, конечно же, есть технические перерывы и время на сон с часа ночи и до пяти утра. Решение о том, что они нужны в доме, насколько я знаю, принималось коллективно жильцами. У нас товарищество собственников, поэтому все подобные вопросы обсуждаем вместе. Зарплаты консьержкам выплачиваются из наших членских взносов, зато с любым вопросом и проблемой мы можем обратиться к ним. Например, если сломался лифт или нужно поменять лампочку - они решают все подобные ситуации. Отдельно к нам еще приходит убирать уборщица, поэтому в доме всегда чисто.
Во дворе, объединяющем пять домов, есть две детских площадки. Как рассказала Инна, они рассчитаны и относятся только к двум домам, двадцатипятиэтажным.
- У меня старшей дочери уже десять лет, и площадки ее мало интересуют, но с младшей мы ходим часто играть на ту, которая рассчитана на малышей. Она огорожена забором для большей безопасности. Вторая же рассчитана на детей постарше. Обычно эти площадки ремонтируются каждый год, их перекрашивают, устраняют какие-то недочеты. Но в этом году их особо не делали, так как у нас менялся председатель товарищества собственников, поэтому все процессы немного застопорились, но я думаю, что в следующем году уже все будет в порядке. Могу сказать, что в этом районе хорошая ситуация с детскими садами, они не переполнены. Например, у нас в группе всего 20 человек.
Еще одним преимуществом, который отмечает девушка, является вид, который открывается с верхних этажей этого дома. Оттуда видно не только Каменную Горку, но и половину Минска. Жильцы часто приходят на балконы, чтобы попить кофе.
“Мы научились прятаться за домами от ветра”
Последней во дворе возводилась высотка на Неманской, 2. Ее строительство началось в 2012-м и закончилось в 2014-м. Каркас дома - монолитный железобетонный.
Илона снимает квартиру в этом доме с сентября прошлого года. Искала она жилье через знакомых: они отметили, что дом теплый и в нем хорошая шумоизоляция.
- Для нас было важно, чтобы это была новостройка, чтобы квартира не была убитой. Хотелось, чтобы все было достойно, с хорошим ремонтом. Еще мы хотели жилье конкретно в этом районе: нам нравится, что здесь рядом кольцевая, это очень удобно. К тому же, недалеко метро и огромный торговый центр. Да и рядом у нас вся семья живет, поэтому этот вариант дома для нас был идеальным.
На площадке в этом доме всего расположено восемь квартир: две трехкомнатных метражом 92,34 квадрата, две двушки 64,70 квадрата и четыре однушки, но метраж у них разный - 47,74 и 40,30 квадратов. Интересно и то, что квартиры сдавались свободной планировки, то есть владельцы могли делать в них комнаты как сами того хотели.
- Мы живем в студии интересной планировки, как я поняла, то она считается однокомнатной. У нас метраж примерно под 50 квадратов. Возможно, для кого-то планировка не подойдет, но нам понравилась. Мы отметили, что здесь все в подъезде чисто и аккуратно, есть консьерж и видеонаблюдение, да и люди все адекватные и приятные.
Что продают здесь?
Кстати, о доме, в котором живет Илона, мы недавно писали. Именно здесь продали
В этом доме продается еще две квартиры.
Продается здесь
На Притыцкого, 158
На Притыцкого, 160 предлагают неплохую
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По соседству с Green City находится комплекс высоток, который объединяет пять многоэтажек интересных форм. Такие своеобразные "ворота Минска" со стороны гродненской...
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