Участок недалеко от Минска продали за 6,7 тысячи долларов. Итоги земельного аукциона

Источник материала: realt.by

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624883005601000186 находится в д. Лужки на ул. Подгорной в водоохранной зоне реки Бараневка. Земельный надел насчитывает 11,53 сотки и имеет возможность подведения к дому водо- и электроснабжения.

На аукцион были выставлены два лота — земельных участка в деревнях Лужки и Малое Залужье.

Лот № 2 – участок №1 с кадастровым номером 624883006601000154 расположен в д. Малое Залужье. Площадь земельного надела составляет 11,98 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества.

Начальная цена на лот составила 20 000 рублей. На лот подали одну заявку. Участок реализован единственному заявителю за 21 000 рублей, или 6 768 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот был оценен в 20 000 рублей. На него претендовали 2 человека. Участок продан за 22 000 рублей, или 7 090 долларов.

Напомним, что данный участок за 20 000 рублей выставлялся на аукцион в июле этого года. Тогда заявок на него не было.