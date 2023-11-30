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Участок недалеко от Минска продали за 6,7 тысячи долларов. Итоги земельного аукциона

30.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области.  Рассказываем об итогах торгов.

Участок недалеко от Минска продали за 6,7 тысячи долларов. Итоги земельного аукциона
Фото носит иллюстративный характер.

На аукцион были выставлены два лота — земельных участка в деревнях Лужки и Малое Залужье.  

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624883005601000186 находится в д. Лужки на ул. Подгорной в водоохранной зоне реки Бараневка. Земельный надел насчитывает 11,53 сотки и имеет возможность подведения к дому водо- и электроснабжения. 

Начальная цена на лот составила 20 000 рублей. На лот подали одну заявку. Участок реализован единственному заявителю за  21 000 рублей, или 6 768 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок №1 с кадастровым номером 624883006601000154  расположен в д. Малое Залужье. Площадь земельного надела составляет 11,98 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества.

Лот был оценен в 20 000 рублей. На него претендовали 2 человека. Участок продан за 22 000 рублей, или 7 090 долларов.  

Напомним, что данный участок за 20 000 рублей выставлялся на аукцион в июле этого года. Тогда заявок на него не было.

Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 километрах от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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