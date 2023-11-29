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«Некоторые все равно пытаются обойти закон». Минюст встретился с риэлтерами
29.11.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новое постановление Совмина № 754 «О тарифах на риэлтерские услуги»,
«Если надо, будем делать перекрестные проверки»
На мероприятии в зале отеля «Виктория» собралось более 100 участников – это руководители агентств недвижимости со всей страны, а также представители министерства юстиции.
Первым перед риэлтерами выступил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов. В частности, замминистра отметил, что работа риэлтерских организаций одновременно и с покупателем, и с продавцом, провоцировала неизбежный конфликт интересов. Из-за этого на деятельность риэлтеров нередко поступали обращения и жалобы от потребителей. Новое постановление призвано исключить такую порочную практику.
− Риэлтеры должны стремиться к тому, чтобы оказывать услуги на рынке недвижимости исключительно качественно. К сожалению, мы видим, что некоторые агентства недвижимости все равно пытаются обойти закон. К примеру, компания регистрирует несколько фирм-дублеров, открывает два офиса рядом и продолжает оказывать одновременно услуги и продавцу, и покупателю. Я предупреждаю: это – тупиковый путь. Если будет такая необходимость, мы будем делать перекрестные проверки, а на все нарушения законодательства в данной сфере четко реагировать.
Что со страховкой для покупателя?
Начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Диана Подлесская еще раз прояснила вопрос по страховке:
− Если говорить об обязательном страховании ответственности, то потребитель, не имеющий договора с риэлтерской организацией, действительно не может на него рассчитывать. При этом неправильно говорить, что покупатель теперь не имеет никакой юридической защиты вообще. Если покупатель купил квартиру у продавца, который работал через риэлтерскую организацию, то он вправе в случае признания сделки недействительной, ставить вопрос о привлечении к ответственности не только продавца, но и риэлтерской организации. Если же потребитель хочет себя заранее обезопасить, то он вправе обратиться в другую риэлтерскую организацию и работать через нее.
О том, будет ли покупатель иметь право на страховую выплату, если страховой случай наступил в результате сделки проводимой агентством недвижимости, а соответствующий договор был только у продавца, также рассказала адвокат Минской областной специализированной юридической консультации по экономическим делам Ольга Левковская-Симанович:
− Согласно пункту указа о страховой деятельности, выгодоприобретателем по договору обязательного страхования ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, является потребитель услуг риэлтерской организации. Согласно закону о риэлтерской деятельности, потребителем услуг является физическое или юридическое лицо, которое имеет намерение обратиться за оказанием риэлтерских услуг либо же которому риэлтерская организация оказывает услуги. Согласно пункту Указа о страховой деятельности, страховым случаем является неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание риэлтерских услуг, повлекшее причинение вреда потребителю. Таким образом, покупатель, который не заключил договор с риэлтерским агентством, не вправе требовать страховую выплату.
Риэлтеров, возможно, ждет регулярная аттестация
К слову, на принятии нового постановления Совмина работа над изменениями в правилах игры для риэлтеров не заканчивается. Заместитель министра юстиции Николай Старовойтов
В качестве спикера семинара также выступил представитель МАРТ Олег Василенко, который напомнил участникам основные нормативные правовые акты, регламентирующие оказание риэлтерских услуг. Олег Василенко акцентировал внимание на вопросы ценообразования в риэлтерской деятельности и оказания услуг по размещению рекламы. Если резюмировать кратко, то «в ценах никто никого не ограничивает, но все они должны быть должны быть подтверждены соответствующими экономическими расчетами».
Надо отметить, что открытого диалога между риэлтерами и представителями Министерства юстиции во время семинара не было. Специалисты Минюста, а также юристы из Минской областной коллегии адвокатов и районных юридических консультаций озвучили ответы на вопросы, поступившие заранее. Риэлтеров интересовала оплата расходов, понесенных во время показов, отказ заключать договор с потребителем в связи с экономической нецелесообразностью и другие вопросы. Некоторые из ответов специалистов Realtопубликует позднее.
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