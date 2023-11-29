«Некоторые все равно пытаются обойти закон». Минюст встретился с риэлтерами

«Если надо, будем делать перекрестные проверки»

На мероприятии в зале отеля «Виктория» собралось более 100 участников – это руководители агентств недвижимости со всей страны, а также представители министерства юстиции.

Первым перед риэлтерами выступил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов. В частности, замминистра отметил, что работа риэлтерских организаций одновременно и с покупателем, и с продавцом, провоцировала неизбежный конфликт интересов. Из-за этого на деятельность риэлтеров нередко поступали обращения и жалобы от потребителей. Новое постановление призвано исключить такую порочную практику.

− Риэлтеры должны стремиться к тому, чтобы оказывать услуги на рынке недвижимости исключительно качественно. К сожалению, мы видим, что некоторые агентства недвижимости все равно пытаются обойти закон. К примеру, компания регистрирует несколько фирм-дублеров, открывает два офиса рядом и продолжает оказывать одновременно услуги и продавцу, и покупателю. Я предупреждаю: это – тупиковый путь. Если будет такая необходимость, мы будем делать перекрестные проверки, а на все нарушения законодательства в данной сфере четко реагировать.