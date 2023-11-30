«Мы ночью из Гомеля стартовали, чтобы успеть». Побывали на старте продаж шестого дома в Северном Береге

«Наши планировки постоянно дорабатываются»

О том, как идут продажи, нам рассказала начальник отдела продаж застройщика Светлана Дубовик:

− Стройка дома «Айвилэйн 2» только начинается – по плану его сдадут в начале 2025 года. Стартует стоимость в шестом доме от 1000 евро за квадрат. Цены на жилье зависят от метража, этажа, вида из окна и других параметров. Каждый дом у нас уникален. В «Айвилэйн 2» будут современные квартиры, закрытая дворовая территория, дизайнерское лобби. Также мы постоянно анализируем и дорабатываем наши планировки – учитываем пожелания наших клиентов и вносим соответствующие изменения. Кстати, обратите внимание, что дом будет расположен прямо напротив Центрального сквера. Планируется, что тут будет зеленая зона, а также площадь с магазинами, кафе и ресторанами. Что касается парковки, то ставить машину можно будет на общих стоянках у дома.

− А остались ли квартиры в предыдущих домах?

− Вы видите, какой сегодня ажиотаж, не меньшее внимание со стороны покупателей было и к первым пяти домам. Практически все квартиры там проданы. Бывает, что появляются отказные варианты (к примеру, кому-то не одобрили кредит или еще что-то), но они очень быстро поступают в продажу и находят новых владельцев.

− Ждать ли новых домов в этом году?

− Всех секретов я раскрывать не буду, но скажу, что на декабрь у нас запланирован старт продаж еще одного дома.