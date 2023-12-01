Какие дома и почем покупают в деревне миллионеров у Минского моря? Данные реальных сделок

Cогласно данным НКА на вторичном рынке загородной недвижимости в 2023 году здесь было проведено 4 сделки купли-продажи. Посмотрели, какие это объекты и сколько они стоят.

Самый дорогой объект был продан в мае 2023 года и обошелся он покупателю в 345 тысяч долларов*. Площадь участка составляет 34,3 сотки и находится он прямо у берега Минского моря. Также на территории находятся два строения: деревянный жилой дом 52,5 м² и двухэтажная хозпостройка 190 м².