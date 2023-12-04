ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

04.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Возведение этого жилого комплекса в районе улицы Железнодорожной стартовало прошлой весной. И вот – менее чем через два года − перед нами стоят практически готовые дома. Сейчас первые многоэтажки ЖК «Дубравинский» уже готовятся к сдаче. Мы посмотрели, как выглядят новостройки и поинтересовались, какие тут остались квартиры (кое-что еще есть).

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Напомним, что право застройки участка на пересечении улиц Железнодорожной и Минина «БелБизнесРесурс», связанный с «Айроном», выиграл еще в 2018 году. В ходе торгов цена на 6 гектаров земли увеличилась в три раза, достигнув 6,2 миллиона рублей. Несколько лет ушло на снос и отселение жилых домов, и вот перед нами − готовый результат.

Новый жилой комплекс на месте, где ранее стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием. Целиком жилой квартал будет состоять из нескольких жилых домов, а также двух паркингов.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Так комплекс выглядел ровно год назад, а так − прямо сейчас.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?
Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Как пояснили нам в отделе продаж «Айрона», дома уже построены и находятся в процессе ввода в эксплуатацию. В ближайшее время их передадут городу. На данный момент дольщики уже сформировали товарищество собственников и выбрали председателя.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Пытаемся рассмотреть новостройки, но они пока еще окружены строительным забором. Оценить благоустройство в эти снежные дни тоже сложно – возле дома немало строительной техники, а сама придомовая территория находится под толстым слоем снега.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?
Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

А вот новый адрес на домах уже есть – новостройкам присвоены номера 2 и 4 по улице Кузьмы Минина.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Входы в подъезды будут только со двора. Известно, что в каждой секции − по 3 лифта. На этажах − по 8 квартир. Высота потолков − 2,5 метра, на последнем этаже − 3 метра. Каждая новостройка рассчитана на 167 квартир. Среди вариантов жилья были однушки от 37 квадратов, евродвушки от 50 квадратов, евротрешки от 61 квадратов и еврочетырешки от 72 квадратов.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Какие квартиры еще остались?

Свободного жилья в доме № 1 осталось немного. На сайте застройщика предлагаются только 4 евродвушки на первом этаже по стоимости  1250-1290 долларов за квадратный метр. Получается, что полная стоимость 50-метровых квартир выйдет в районе 65-70 тысяч долларов.

В доме №2 свободных квартир чуть больше, но все они также расположены на первом этаже. Метр в двухкомнатных стоит 1290-1320 долларов, в трехкомнатной − 1290 долларов, в четырехкомнатной − 1230 долларов. Прямо сейчас евродвушку можно приобрести за 65-66 тысяч долларов, евротрешку − за 80 тысяч долларов, еврочетырешку – за 88,6 тысяч долларов.

Как рассказали в офисе застройщика, рассрочка на оплату уже не предоставляется, а вот кредитами от банков воспользоваться можно.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

Что рядом с «Дубравинским»? В паре шагов − зеленый сквер Жукова, до ТЦ Outleto отсюда − 500 метров, до метро «Михалово» − 900 метров. Недалеко от дома проходит одноколейная железная дорога, но говорят, что поезда здесь проходят очень редко и делают это относительно тихо. 

Стройка следующих домов «Дубравинского» начнется в будущем году.

Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возведение этого жилого комплекса в районе улицы Железнодорожной стартовало прошлой весной. И вот – менее чем через два года − перед нами стоят практически...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались? 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

03.12.2023
Mir24.TV Belarus
04.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика