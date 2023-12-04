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Первые два дома «Дубравинского» от "Айрона", кажется, готовы. А свободные квартиры остались?
04.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возведение этого жилого комплекса в районе улицы Железнодорожной стартовало прошлой весной. И вот – менее чем через два года − перед нами стоят практически готовые дома. Сейчас первые многоэтажки ЖК «Дубравинский» уже готовятся к сдаче. Мы посмотрели, как выглядят новостройки и поинтересовались, какие тут остались квартиры (кое-что еще есть).
Напомним, что право застройки участка на пересечении улиц Железнодорожной и Минина «БелБизнесРесурс», связанный с «Айроном», выиграл еще в 2018 году. В ходе торгов цена на 6 гектаров земли увеличилась в три раза, достигнув 6,2 миллиона рублей. Несколько лет ушло на снос и отселение жилых домов, и вот перед нами − готовый результат.
Входы в подъезды будут только со двора. Известно, что в каждой секции − по 3 лифта. На этажах − по 8 квартир. Высота потолков − 2,5 метра, на последнем этаже − 3 метра. Каждая новостройка рассчитана на 167 квартир. Среди вариантов жилья были однушки от 37 квадратов, евродвушки от 50 квадратов, евротрешки от 61 квадратов и еврочетырешки от 72 квадратов.
Какие квартиры еще остались?
Свободного жилья в доме № 1 осталось немного. На сайте застройщика предлагаются только 4 евродвушки на первом этаже по стоимости 1250-1290 долларов за квадратный метр. Получается, что полная стоимость 50-метровых квартир выйдет в районе 65-70 тысяч долларов.
В доме №2 свободных квартир чуть больше, но все они также расположены на первом этаже. Метр в двухкомнатных стоит 1290-1320 долларов, в трехкомнатной − 1290 долларов, в четырехкомнатной − 1230 долларов. Прямо сейчас евродвушку можно приобрести за 65-66 тысяч долларов, евротрешку − за 80 тысяч долларов, еврочетырешку – за 88,6 тысяч долларов.
Как рассказали в офисе застройщика, рассрочка на оплату уже не предоставляется, а вот кредитами от банков воспользоваться можно.
Что рядом с «Дубравинским»? В паре шагов − зеленый сквер Жукова, до ТЦ Outleto отсюда − 500 метров, до метро «Михалово» − 900 метров. Недалеко от дома проходит одноколейная железная дорога, но говорят, что поезда здесь проходят очень редко и делают это относительно тихо.
Стройка следующих домов «Дубравинского» начнется в будущем году.
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Возведение этого жилого комплекса в районе улицы Железнодорожной стартовало прошлой весной. И вот – менее чем через два года − перед нами стоят практически...
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