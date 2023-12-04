Какие квартиры еще остались?

Свободного жилья в доме № 1 осталось немного. На сайте застройщика предлагаются только 4 евродвушки на первом этаже по стоимости 1250-1290 долларов за квадратный метр. Получается, что полная стоимость 50-метровых квартир выйдет в районе 65-70 тысяч долларов.

В доме №2 свободных квартир чуть больше, но все они также расположены на первом этаже. Метр в двухкомнатных стоит 1290-1320 долларов, в трехкомнатной − 1290 долларов, в четырехкомнатной − 1230 долларов. Прямо сейчас евродвушку можно приобрести за 65-66 тысяч долларов, евротрешку − за 80 тысяч долларов, еврочетырешку – за 88,6 тысяч долларов.

Как рассказали в офисе застройщика, рассрочка на оплату уже не предоставляется, а вот кредитами от банков воспользоваться можно.