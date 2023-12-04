Скупка золота в ломбарде: что влияет на стоимость, как проводится оценка, что нужно для скупки?

Источник материала: ИноСМИ

Защитить себя финансово можно по-разному. В том числе и вкладывая деньги в золотые изделия. Это касается как обычных украшений, так и, например, слитков. В случае, когда вам срочно понадобится определённая сумма денег, вы сможете получить её, сдав золото в ломбард. Тут важно будет найти надёжную организацию, которая сможет правильно оценить стоимость ваших изделий. Ломбард «Альянс» принимает к сдаче золотые изделия различного типа.

Кто может сдать золото

Сдать золотые украшения или другие изделия из золота в ломбард могут только те граждане Республики Беларусь, которым уже исполнилось 18 лет. При себе следует иметь документ, подтверждающий вашу личность. Остальные критерии для нас не важны – нам не важна ни ваша кредитная история, ни финансовое положение, ни причины, по которым вы сдаёте золото. Вы можете быть совершенно спокойны за сохранность ваших личных данных.

Как сдать золото, что для этого нужно

Для сдачи и оценки золотых изделий вам нужно будет явиться в один из филиалов нашего ломбарда. При себе следует иметь паспорт, поскольку он понадобится при заключении договора. Естественно, при себе вы также должны будете иметь все те изделия, которые нужно будет оценить, а затем передать в распоряжение ломбарда.

В ломбарде «Альянс» оценка и заключение сделки происходит без каких-либо проблем. Все операции проводятся на глазах у клиента, так что волноваться не стоит, вы будете лично контролировать ситуацию. После оценки наш специалист озвучит цену, которую вы сможете получить за изделия или лом, подготовленные для сдачи.

Как оценивается золотое изделие для скупки

Оценивается стоимость изделий с учётом следующих факторов:

· внешний вид изделий, их состояние;

внешний вид изделий, их состояние; · общая масса золота, планируемого к сдаче;

общая масса золота, планируемого к сдаче; · наличие бирок;

наличие бирок; · проба.

На стоимость также влияет наличие драгоценных вставок (естественно, это увеличит стоимость изделий). Любые дефекты, механические повреждения, поломки – всё это понижает стоимость.

Что касается стоимости за грамм, то тут тоже есть свои нюансы. На неё влияет не только тип пробы, но наличие тех или иных примесей. Более точную цену вам скажет специалист при вашем личном посещении ломбарда. Он проведёт оценку и назовёт приблизительную цену.

Какие изделия из золота принимает наш ломбард

В ломбарде «Альянс» мы принимаем к скупке следующие виды золотых изделий:

· экземпляры нумизматики;

экземпляры нумизматики; · лом золота;

лом золота; · мерные слитки;

мерные слитки; · украшения (как новые, так и старинные).

За более подробной информацией вы можете обратиться к нашему менеджеру по телефону.

Что нельзя сдавать

Список изделий, запрещённых к сдаче в ломбард, внушительный. Если у вас есть какие-то сомнения в том, что ваше золото подходит для продажи в ломбарде, то вы можете проконсультироваться у менеджера нашей организации.

Для сдачи запрещены следующие виды золотых изделий:

· медали, ордена и другие награды как Республики Беларусь, так и СССР (в качестве исключения называются памятные и юбилейные именные медали и ордена);

медали, ордена и другие награды как Республики Беларусь, так и СССР (в качестве исключения называются памятные и юбилейные именные медали и ордена); · культурные и исторические ценности;

культурные и исторические ценности; · самородки, сплавы драгоценного металла, аффинаж, сырьё и полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения;

самородки, сплавы драгоценного металла, аффинаж, сырьё и полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения; · стоматологические и ювелирные полуфабрикаты;

стоматологические и ювелирные полуфабрикаты; · посуда лабораторного предназначения, пластины, отрезки проволоки и другие технические предметы.

Это далеко не полный список запрещённых к сдаче предметов. За более подробной информацией обратитесь в ломбард.

В чем различие между скупкой золота и ломбардом золота

Ломбард предлагает клиентам гораздо более разнообразные услуги в отличие от простой скупки. Скупка золота не предполагает вступление с клиентом в кредитные отношения. Ломбард же оформляет микрокредиты, обеспечение которых подкрепляется как раз золотыми изделиями. Кроме того, ломбард обязуется (это прописывается в договоре) хранить заложенную вещь в течение указанного срока плюс один дополнительный месяц. Скупка же предполагает безвозвратную сдачу изделия без возможности сдачи под залог и последующего выкупа.

Кроме того, в ломбардах золотые изделия оцениваются гораздо более скрупулёзно. Всё предельно прозрачно и честно, клиент лично присутствует при оценке и может рассчитывать на получение максимально выгодной для себя суммы за сданные вещи.

Почему выгодно обращаться к нам

Ломбард «Альянс» - это ваш гарант надёжности. Мы заботимся о каждом своём клиенте и всегда предлагаем самые выгодные условия скупки и сдачи золота под залог.

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