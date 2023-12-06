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Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

06.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года строится жилой комплекс «Маэстро». И если в первые месяцы этого года визуальные очертания высоток никак не менялись, то с лета работы над фасадами активизировались. Сейчас одна из башен уже похожа на рекламные рендеры. Мы посмотрели, как выглядит будущий элитный ЖК, а также узнали у застройщика, какие квартиры остались в продаже.

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

Напомним, что строит высотки повышенной комфортности компания «Гостевой дом», входящая в группу компаний «Стратег». Жилой комплекс, расположенный в начале улицы Немига, будет состоять из двух 20-ти этажных башен и стилобата с коммерческими помещениями.

Первую декларацию по дому застройщик выпустил еще в декабре 2021 года − тогда к долевому строительству предлагались квартиры по стоимости от 1600 до 1860 долларов за метр. В последующих декларациях стоимость метра только росла. Всего в ЖК «Маэстро» будет 141 квартира.

Вот так башни выглядели летом, а так − сейчас.

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге
Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

О том, какие квартиры еще остались в продаже, нам рассказала автор проекта ЖК и руководитель инвестиционной компании «Стратег» Ольга Новик:

− В продаже на данный момент есть несколько квартир площадью 67 квадратов и 75 квадратов (такое жилье представлено на разных этажах), также у нас остались три 100-метровые квартиры и одна 250-метровая квартира на 18-м этаже. А вот все квартиры площадью 50 квадратных метров уже выкуплены. Это − самый маленький метраж из тех, что предлагались в комплексе. Цена на оставшиеся квартиры зависит от этажа. Сейчас она составляет от 2250 до 3500 долларов (это тот самый 18-й этаж) за квадрат. В ближайшие месяцы, с приближением срока сдачи, стоимость метра может увеличиться.

− А что сейчас происходит непосредственно на объекте?

− Сейчас завершаются работы по остеклению фасада левой башни «Маэстро». На текущей неделе мы начнем монтаж стоек для остекления правой башни комплекса. Внутри здания подходят к завершению работы по двум подземным этажам паркинга, в настоящий момент тут монтируется трансформаторная подстанция и идет разводка вентиляции по стилобату. По самим жилым башням уже разведены все сети: электрика, сантехника (вода и канализация). Весной начнется монтаж лифтов, а также отделочные работы в местах общего пользования. Это − финишная отделка рецепций в лобби, коридоров и лестниц. Дальше останется только сделать благоустройство территории вокруг комплекса.

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

Что касается ввода дома в эксплуатацию, то дольщикам стоит ориентироваться на август-сентябрь 2024 года.

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

Как мы уже рассказывали, снаружи на фасад «Маэстро» устанавливают мультифункциональное стекло, которое пропускает большое количество света, но при этом снижает затраты на энергоресурсы и обеспечивает комфорт внутри помещения (от сильного нагрева спасает солнечный фактор 31%) .

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

На двух подземных этажах «Маэстро» разместится паркинг, куда можно будет попасть на скоростных бесшумных лифтах. Помимо автомобильных парковочных мест, тут предусмотрены мотопарковки и кладовые помещения. Также будут места, на которых возможна установка зарядки для электромобиля.

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

Отдельное внимание уделят местам общего пользования. К примеру, ряд квартир будет иметь собственный выход к лифту. Доступ к лифтовому оборудованию будет осуществляться посредством индивидуальной карты. Планировки «один апартамент на холл» позволят вести абсолютно уединенный образ жизни, а доступ по картам доступа − чувствовать себя в защищенности. Кроме того, объект будет оборудован видеонаблюдением и круглосуточным консьерж-сервисом.

Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года строится жилой комплекс «Маэстро». И если в первые месяцы этого года визуальные очертания...
 
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