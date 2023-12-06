Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге

О том, какие квартиры еще остались в продаже, нам рассказала автор проекта ЖК и руководитель инвестиционной компании «Стратег» Ольга Новик:

− В продаже на данный момент есть несколько квартир площадью 67 квадратов и 75 квадратов (такое жилье представлено на разных этажах), также у нас остались три 100-метровые квартиры и одна 250-метровая квартира на 18-м этаже. А вот все квартиры площадью 50 квадратных метров уже выкуплены. Это − самый маленький метраж из тех, что предлагались в комплексе. Цена на оставшиеся квартиры зависит от этажа. Сейчас она составляет от 2250 до 3500 долларов (это тот самый 18-й этаж) за квадрат. В ближайшие месяцы, с приближением срока сдачи, стоимость метра может увеличиться.

− А что сейчас происходит непосредственно на объекте?

− Сейчас завершаются работы по остеклению фасада левой башни «Маэстро». На текущей неделе мы начнем монтаж стоек для остекления правой башни комплекса. Внутри здания подходят к завершению работы по двум подземным этажам паркинга, в настоящий момент тут монтируется трансформаторная подстанция и идет разводка вентиляции по стилобату. По самим жилым башням уже разведены все сети: электрика, сантехника (вода и канализация). Весной начнется монтаж лифтов, а также отделочные работы в местах общего пользования. Это − финишная отделка рецепций в лобби, коридоров и лестниц. Дальше останется только сделать благоустройство территории вокруг комплекса.