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Квартир по 50 метров уже не осталось. Проверили, как поживает строящийся элитный ЖК на Немиге
06.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года строится жилой комплекс «Маэстро». И если в первые месяцы этого года визуальные очертания высоток никак не менялись, то с лета работы над фасадами
Первую декларацию по дому застройщик
Вот так башни выглядели летом, а так − сейчас.
О том, какие квартиры еще остались в продаже, нам рассказала автор проекта ЖК и руководитель инвестиционной компании «Стратег» Ольга Новик:
− В продаже на данный момент есть несколько квартир площадью 67 квадратов и 75 квадратов (такое жилье представлено на разных этажах), также у нас остались три 100-метровые квартиры и одна 250-метровая квартира на 18-м этаже. А вот все квартиры площадью 50 квадратных метров уже выкуплены. Это − самый маленький метраж из тех, что предлагались в комплексе. Цена на оставшиеся квартиры зависит от этажа. Сейчас она составляет от 2250 до 3500 долларов (это тот самый 18-й этаж) за квадрат. В ближайшие месяцы, с приближением срока сдачи, стоимость метра может увеличиться.
− А что сейчас происходит непосредственно на объекте?
− Сейчас завершаются работы по остеклению фасада левой башни «Маэстро». На текущей неделе мы начнем монтаж стоек для остекления правой башни комплекса. Внутри здания подходят к завершению работы по двум подземным этажам паркинга, в настоящий момент тут монтируется трансформаторная подстанция и идет разводка вентиляции по стилобату. По самим жилым башням уже разведены все сети: электрика, сантехника (вода и канализация). Весной начнется монтаж лифтов, а также отделочные работы в местах общего пользования. Это − финишная отделка рецепций в лобби, коридоров и лестниц. Дальше останется только сделать благоустройство территории вокруг комплекса.
Отдельное внимание уделят местам общего пользования. К примеру, ряд квартир будет иметь собственный выход к лифту. Доступ к лифтовому оборудованию будет осуществляться посредством индивидуальной карты. Планировки «один апартамент на холл» позволят вести абсолютно уединенный образ жизни, а доступ по картам доступа − чувствовать себя в защищенности. Кроме того, объект будет оборудован видеонаблюдением и круглосуточным консьерж-сервисом.
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В центре Минска (возле станции метро «Площадь Богушевича») с 2021 года строится жилой комплекс «Маэстро». И если в первые месяцы этого года визуальные очертания...
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