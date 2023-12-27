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Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

27.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нельзя не назвать жилой комплекс Минск Мир самым обсуждаемым в столице. Начал он свою историю с 2015 года, когда здесь приступили к строительству первого квартала, а уже в 2017 году был сдан первый дом. Сейчас здесь можно выбрать квартиры как от застройщика, так и на вторичном рынке. Мы решили проанализировать сделки на вторичке и посмотреть, какие квартиры здесь покупали в 2023 году.

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

На текущий момент в базе Realt размещено более 2000 объявлений о продаже квартир в домах, которые уже введены в эксплуатацию. Здесь можно найти квартиру как с черновой отделкой, так и с ремонтом. А какие квартиры покупали здесь на вторичном рынке в 2023 году?

Мы проанализировали базу сделок НКА и получили, что за неполный 2023 год в Минск Мире было заключено более 1600 сделок купли-продажи на общую сумму более 100 млн долларов.

Больше всего сделок приходилось на студии площадью до 30 м² – каждая третья сделка приходится на такие квартиры, при этом медиана цены составила 46 тысяч долларов. Четверть сделок пришлось на квартиры чуть большей площади – от 30 до 40 м² (медиана цены – 57 тысяч долларов).


Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

50% купленных квартир обходились своим покупателям от 40 до 60 тысяч долларов. Дорогие квартиры от 100 тысяч долларов покупали в 4% случаев.

Ценовой рекорд

Самую дорогую квартиру купили за 299 тысяч долларов* (2411$ за квадрат) в самом первом доме «Диадема» 2017 года постройки. Это 4-комнатная квартира общей площадью 124 м². В квартире 2 уровня. На первом расположились 3 раздельные жилые комнаты, кухня-гостиная и 2 санузла.


Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

На втором – просторная терраса.


Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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