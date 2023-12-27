Каждая третья - меньше 30 квадратов. Какие квартиры и почем покупали в Минск Мире в 2023 году

На текущий момент в базе Realt размещено более 2000 объявлений о продаже квартир в домах, которые уже введены в эксплуатацию. Здесь можно найти квартиру как с черновой отделкой, так и с ремонтом. А какие квартиры покупали здесь на вторичном рынке в 2023 году?

Мы проанализировали базу сделок НКА и получили, что за неполный 2023 год в Минск Мире было заключено более 1600 сделок купли-продажи на общую сумму более 100 млн долларов.

Больше всего сделок приходилось на студии площадью до 30 м² – каждая третья сделка приходится на такие квартиры, при этом медиана цены составила 46 тысяч долларов. Четверть сделок пришлось на квартиры чуть большей площади – от 30 до 40 м² (медиана цены – 57 тысяч долларов).