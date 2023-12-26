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Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

26.12.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Наш 2023-й был интересным и продуктивным. Каждый месяц — новые нестандартные задачи и кастомизированные решения для каждого клиента. Делимся пятью самыми яркими проектами!

Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Hoppy Lager от завода «Лидское пиво» — в подборке аутентичных агроусадеб

Задача: рассказать о новом сорте, познакомить аудиторию с упаковкой, донести посыл «удивительное в привычном».

Решение: мы нашли «удивительное в привычном» — и рассказали аудитории о четырех необычных агроусадьбах, которые выходят далеко за рамки рыбалки и бани. Сделали фотографии на фоне раскрывающейся весенней природы, рассказали, какие развлечения предлагают на усадьбах, сколько стоит отдых в этих местах. Hoppy Lager от завода «Лидское пиво» читатели увидели на фотографиях. В подписях к снимкам мы подчеркнули преимущества нового продукта.

Результат: материал набрал 18 тысяч просмотров.


Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Вертикальный пылесос Dreame— в истории о восстановленном хуторе

Задача: повысить узнаваемость пылесосов Dreame, рассказать об их преимуществах.

Решение: героями материала стали хозяева отреставрированного хутора. Донат и Алена, по их собственным словам, «из топ-менеджеров превратились в чабанов» — и счастливо живут вдалеке от городского шума на семи гектарах с вековыми липами и фруктовыми деревьями. При этом хозяева с удовольствием используют все блага цивилизации, поэтому вертикальный пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner V12 отлично вписался в их историю.

Результат: текст на площадке Realtи видео на нашем Ютуб-канале в общей сумме набрали 293 тысячи просмотров.


Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Конкурс историй о переезде за город с онлайн-гипермаркетом 21vek.by

Задача: поддержать рекламную кампанию «Айда на дачу!», напомнить об ассортименте и преимуществах онлайн-гипермаркета 21vek.by.

Решение: конкурс историй о переезде за город помог охватить широкую аудиторию. Участники поделились не только радостями, но и трудностями сельской жизни, их рассказы получились живыми и наполненными эмоциями, а фотографии домов, детей и питомцев сделали публикацию еще более интересной. Победительнице конкурса досталось подвесное кресло — мы проассоциировали онлайн-гипермаркет 21vek.by с комфортной жизнью за городом.

Результат: два материала конкурса в общей сумме набрали 33 тысячи просмотров.


Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Этнические соусы КАМАКО — в тематическом топе загородной недвижимости

Задача: рассказать об этнической линейке соусов КАМАКО, подчеркнуть особую рецептуру каждого соуса.

Решение: мы объединили стандартный редакционный формат и тематическую особенность продукта. Получилась подборка нестандартной загородной недвижимости — в средиземноморском, американском, скандинавском и восточном стилях. О соусах КАМАКО мы рассказали в текстовых интеграциях.

Результат: материал набрал 12 тысяч просмотров.


Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Истории самостоятельного строительства с кредитом «СТРОЙДОМ» от Беларусбанка

Задача: рассказать о кредите «СТРОЙДОМ» и его выгодных условиях.

Решение: мы подумали о том, что интересует потенциальную аудиторию этого кредита. И поняли, что релевантным будет реальный опыт. Героями нашего проекта стали белорусы, построившие дома своими руками. Мы ездили к ним в гости, угощались садовой земляникой и домашним хлебом, знакомились с кошками и собаками, набирались знаний и вдохновения – а потом передавали истории в текстах и видео. Материалы проекта можно найти на специальном лендинге.

Результат: общая сумма просмотров всех видео и текстов проекта — 176 тысяч. 


Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Какие еще спецпроекты делает команда Realt?

Среди наших кейсов – проекты с образовательными платформами, застройщиками, агентствами недвижимости и представителями других сфер. Все публикации можно увидеть здесь

Сколько стоит спецпроект на Realtи как его заказать?

Стоимость спецпроекта на нашей площадке стартует от 1 900 BYN. Чтобы начать работу с нами, звоните по номеру +375 (29) 126−66−00, пишите в Телеграме или на электронную почту s.kuzhel@realt.by. Также вы можете оставить свой номер телефона в этой форме — и мы вам перезвоним.

 
 
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Наш 2023-й был интересным и продуктивным. Каждый месяц — новые нестандартные задачи и кастомизированные решения для каждого клиента. Делимся пятью самыми яркими...
 
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