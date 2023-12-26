Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году

Вертикальный пылесос Dreame — в истории о восстановленном хуторе

Задача: повысить узнаваемость пылесосов Dreame, рассказать об их преимуществах.

Решение: героями материала стали хозяева отреставрированного хутора. Донат и Алена, по их собственным словам, «из топ-менеджеров превратились в чабанов» — и счастливо живут вдалеке от городского шума на семи гектарах с вековыми липами и фруктовыми деревьями. При этом хозяева с удовольствием используют все блага цивилизации, поэтому вертикальный пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner V12 отлично вписался в их историю .

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