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Наша работа — ваши результаты. Топ-5 спецпроектов на Realt в 2023 году
26.12.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наш 2023-й был интересным и продуктивным. Каждый месяц — новые нестандартные задачи и кастомизированные решения для каждого клиента. Делимся пятью самыми яркими проектами!
Hoppy Lager от завода «Лидское пиво» — в подборке аутентичных агроусадеб
Задача: рассказать о новом сорте, познакомить аудиторию с упаковкой, донести посыл «удивительное в привычном».
Решение: мы нашли «удивительное в привычном» — и рассказали аудитории о
Результат: материал набрал 18 тысяч просмотров.
Вертикальный пылесос Dreame— в истории о восстановленном хуторе
Задача: повысить узнаваемость пылесосов Dreame, рассказать об их преимуществах.
Решение: героями материала стали хозяева отреставрированного хутора. Донат и Алена, по их собственным словам, «из топ-менеджеров превратились в чабанов» — и счастливо живут вдалеке от городского шума на семи гектарах с вековыми липами и фруктовыми деревьями. При этом хозяева с удовольствием используют все блага цивилизации, поэтому вертикальный пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner V12 отлично вписался в
Результат: текст на площадке Realtи видео на нашем Ютуб-канале в общей сумме набрали 293 тысячи просмотров.
Конкурс историй о переезде за город с онлайн-гипермаркетом 21vek.by
Задача: поддержать рекламную кампанию «Айда на дачу!», напомнить об ассортименте и преимуществах онлайн-гипермаркета 21vek.by.
Решение:
Результат: два материала конкурса в общей сумме набрали 33 тысячи просмотров.
Этнические соусы КАМАКО — в тематическом топе загородной недвижимости
Задача: рассказать об этнической линейке соусов КАМАКО, подчеркнуть особую рецептуру каждого соуса.
Решение: мы объединили стандартный редакционный формат и тематическую особенность продукта. Получилась
Результат: материал набрал 12 тысяч просмотров.
Истории самостоятельного строительства с кредитом «СТРОЙДОМ» от Беларусбанка
Задача: рассказать о кредите «СТРОЙДОМ» и его выгодных условиях.
Решение: мы подумали о том, что интересует потенциальную аудиторию этого кредита. И поняли, что релевантным будет реальный опыт. Героями нашего проекта стали белорусы, построившие дома своими руками. Мы ездили к ним в гости, угощались садовой земляникой и домашним хлебом, знакомились с кошками и собаками, набирались знаний и вдохновения – а потом передавали истории в текстах и видео. Материалы проекта можно найти на специальном
Результат: общая сумма просмотров всех видео и текстов проекта — 176 тысяч.
Какие еще спецпроекты делает команда Realt?
Среди наших кейсов – проекты с образовательными платформами, застройщиками, агентствами недвижимости и представителями других сфер. Все публикации можно увидеть
Сколько стоит спецпроект на Realtи как его заказать?
Стоимость спецпроекта на нашей площадке стартует от 1 900 BYN. Чтобы начать работу с нами, звоните по номеру +375 (29) 126−66−00, пишите в
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Наш 2023-й был интересным и продуктивным. Каждый месяц — новые нестандартные задачи и кастомизированные решения для каждого клиента. Делимся пятью самыми яркими...
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