Квартира досталась абсолютно пустой: белые стены и потолки. Как дети-сироты получают и обустраивают свое жилье

Источник материала: realt.by

Перед тем, как вы прочитаете этот текст, мы попросим вас абстрактно представить себе жизнь ребенка-сироты после выпуска из детского дома. Где он учится? Откуда получает деньги и как распределяет бюджет? Как быстро он может получить свое жилье и каким оно оказывается при заселении? Оказывается, наши стереотипные представления могут быть достаточно далеки от реальности. Делимся историями двух молодых парней — Эльдара и Артура. Партнером нашей публикации стала компания «Все диваны vd.by» , которая подарила героям современные и комфортные диваны для обустройства жилья. Также этим материалом мы хотим поддержать организацию «Нити Дружбы» и рассказать об их помощи в адаптации детей-сирот.



Артур и Эльдар

Некоторые дети-сироты имеют закрепленные за ними квартиры, а некоторые — становятся на очередь Наших героев объединяет несколько важных моментов. Оба сироты, оба учились на автомехаников в одном из минских колледжей, с обоими нас познакомили представители организации «Нити Дружбы» . Это учреждение по социальной адаптации детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Команда работает над тем, чтобы в жизни сирот появлялись значимые взрослые — те, кто учат детей планировать свой бюджет, делать покупки, готовить еду. Патронатные воспитатели помогают как в повседневных делах, так и в значимых жизненных моментах: например, они могут включиться в подготовку к экзаменам или в выбор профессии

Когда мы впервые встретились с представителями организации, у нас была масса вопросов. И один из них: как дети-сироты получают гарантированное им жилье? Оказывается, некоторые выпускники детских домов имеют закрепленные за ними квадратные метры — квартиры родителей. Иногда такое жилье бывает проблемным: без ремонта и необходимой мебели, с долгами по коммуналке, с пьющими родственниками, прописанными и живущими там же. Если же никакого жилья у ребенка-сироты нет, он признается нуждающимся в улучшении жилищных условий. Первое время он чаще всего живет в общежитии по месту учебы, а параллельно стоит в очереди на жилье.

«Нужно было выбирать, что нужнее — кастрюля или зимние ботинки» Эльдар вспоминает: — Я стоял в очереди на жилье с 2004 года, с того момента, как попал в детский дом. Кстати, живя там, мы знали, что нам полагается жилье, но ни о том, каким оно должно быть, ни о том, как его получить, никто не рассказывал. В те времена наша группа из 13 человек спала в одной комнате с одно- и двухъярусными кроватями. Личного пространства не хватало, приходилось терпеть друг друга. Конечно, сейчас я по этому месту не ностальгирую.



Эльдар с братом

Будучи подростками, ребята познакомились с командой «Нити Дружбы». Теплых воспоминаний от общения осталось много — волонтеры вместе с детьми играли в футбол, участвовали в забегах по всей стране. В общем, показывали, как можно интересно и разнообразно проводить свое свободное время.









Ребята говорят, что большинство детей-сирот о высшем образовании не думают. Они учатся с довольно низкими средними баллами, по желанию ходят на уроки, с помощью решебников делают домашние задания. Не хватает мотивации, примера, психологической поддержки в трудные минуты. Некоторые воспитатели стараются уделить время всем, вывезти детей в город, рассказать им о мире. Но, конечно, невозможно в полной мере дать внимание каждому ребенку, обсудить его проблемы и интересы.

После окончания девяти классов многие отправляются в лицеи и колледжи. — Мы поступили на автомехаников — рабочая профессия лишней не будет. Конечно, на время учебы нам полагалось общежитие. Но и тут появились первые трудности. Во-первых, выпускники детского дома не получают с собой никаких необходимых вещей. Да, им выплачивают подъемные, но с такой суммой нужно выбирать, что тебе больше необходимо – кастрюля или зимние ботинки. Во-вторых, не хватает элементарных бытовых знаний. Распределить стипендию, приготовить яичницу, постирать одежду. Нам кажется, что именно для этого детям-сиротам и нужны патронатные воспитатели. Это возможность увидеть реальный быт, научиться важным жизненным навыкам, узнать о своих правах, — объясняют герои.





Вопрос денег постепенно решался: руководство колледжа шло навстречу тем учащимся, которые хотели работать. Конечно, при условии, что они будут посещать занятия и вовремя сдавать все нужные зачеты. Стипендии и зарплаты от подработок складывались в суммы, которых хватало для скромной жизни. — Первую зарплату я потратил на самое необходимое: шампунь, мыло, станки и пену для бритья, чайник, продукты. Потом начал постепенно вести бюджет, записывая свои доходы и расходы в тетради. Время было очень сложное, я не голодал, но всегда был в напряжении и понимании, что только я сам могу себе помочь, — вспоминает Эльдар.

После выпуска из колледжа в 2019 году Артур сразу получил свое жилье, так как его очередь в Ленинском районе Минска уже подошла. Эльдара, прикрепленного к Заводскому району, попросили подождать – и прописали в администрации. Это была формальность: жить и ночевать там, конечно же, было невозможно. Предлагали временное место в общежитии МАЗа, для получения которого нужно было собрать ворох документов. Наш герой сначала пожил у брата, а потом решил снимать квартиру и одновременно всеми силами двигать свой процесс получения гарантированного жилья. Он самостоятельно разбирался в законах, писал во все инстанции, подключал блогеров, давал интервью и советовал другим детям-сиротам делать то же самое.





В итоге в конце 2022 года Эльдару позвонили и предложили выбирать этаж. Так парню досталась квартира в новостройке. Важно понимать: это социальное жилье, а не собственность наших героев. Через пять лет оно станет арендным: можно будет либо жить там, внося платежи, либо строить свою квартиру или дом с льготным кредитом по ставке 1%. Такие условия появились неспроста: — Некоторые ребята, получив соцжилье, с первых же месяцев не оплачивали «коммуналку». Им никто не рассказал, зачем это делать и что будет, если долги накопятся. К делу подключались мошенники, которые обманывали сирот и отбирали квартиры. Сейчас, когда жилье не в собственности, таких ситуаций стало гораздо меньше.

«Приятно видеть вещи, на которые я заработал своими руками» Спрашиваем, помнят ли ребята моменты, когда они впервые зашли в свои квартиры? И сразу же получаем улыбки. Конечно, тогда они испытали много эмоций. Несмотря на все трудности, Артур и Эльдар были рады получить жилье. Они сразу же взялись за новые задачи. Нужно было наполнить квадратные метры мебелью и техникой. Эльдар вспоминает, что его квартира сдавалась с чистовой отделкой, но была абсолютно пустой. Белые стены и потолки, стеклопакеты, линолеум. В ванной — сантехника, в кухне — плита. Да и та, по словам нашего героя, некачественная: если на конфорках остается вода, они начинают ржаветь. В дополнение к этому начал — да и до сих пор продолжает — сыпаться потолок.



Так квартира выглядела сразу после приемки

Ребята продолжают наполнять свои квартиры всем необходимым — именно поэтому они не смогли пригласить нас в гости. Сейчас Эльдар работает кладовщиком в магазине, Артур — поваром в кафе. Они распределяют свои доходы так, чтобы постоянно докупать мебель и технику. — Зеркала, полки, стеллажи, столы, стулья, шторы. Дорого обошлась стиральная машина — но если бы не она, я бы до сих пор носил одежду на стирку в ближайший торговый центр с прачечной. Сейчас, приходя домой, я вижу вещи, на которые заработал своими руками — и это очень приятно, — говорит Эльдар.

Процесс обустройства жилья ускорил наш партнер — компания «Все диваны vd.by» . Представители компании пригласили Эльдара и Артура в один из своих минских шоурумов по адресу ул. Аэродромная, 125, где они смогли выбрать для себя диваны. Консультанты помогли парням сориентироваться в ассортименте, рассказали о трендах и об особенностях разных моделей.





Ребята остановились на практичных, комфортных моделях в оттенках, которые впишутся в любой интерьер. Уже через полторы недели диваны стояли в их квартирах – приятный и полезный новогодний подарок, который будет радовать качеством и долговечностью.





Интересуемся, какой, на взгляд самих ребят, должна быть помощь при выпуске из детского дома. Конечно, парни говорят о том, что жилье сиротам нужно получать сразу же. Прожив опыт самостоятельного обустройства квартир с нуля, они считают, что социальные квадратные метры должны быть изначально готовы к жизни с хотя бы минимальным уровнем комфорта. Спальное место, кухня с посудой, стиральная машина — всё самое необходимое.

Как помочь детям-сиротам, которые пока еще находятся в детском доме? Друзья, в это праздничное время мы хотим максимально увеличить концентрацию доброты! Вы можете помочь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поддержав организацию «Нити Дружбы». Есть два варианта. 1) Помочь деньгами — на аренду офиса, коммунальные платежи, выплату зарплат. На сайте можно сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячное пожертвование для «Нити Дружбы» . Путь в ЕРИП: Благотворительность, общественные объединения; Помощь детям, взрослым; Нити Дружбы; Пожертвование. 2) Стать патронатным воспитателем. Чтобы больше узнать об этой возможности, напишите в Инстаграм «Нити Дружбы» или по электронной почте info@niti-d.by .