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Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском, проданных на аукционах в 2023 году

30.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации в 2023 году организовал и провел 12 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 5 из них — по незавершенному строительству. На торгах продано 125 участков, в том числе 35 наделов единственным заявителям, на общую сумму 958  млн 581 тыс. рублей.


Всего на аукционы выставлялось 192 участка. По самой высокой цене был продан на аукционе участок № 7 в Колодищах в переулке Пасхальном.

За лот боролись 10 человек. Участок  оснащен электричеством и газом, насчитывает 15 соток и был оценен в 84 000 рублей. Лот продан за 385 978 рублей, или 117 315 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Топ-10 самых дорогих участков



Самые востребованные участки 

Самое большое количество заявок — 14 — было подано на участок № 2 в д. Строчица Щомыслицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей. 

В ходе торгов цена на лот поднялись до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

Второе место по популярности пришлось на участок № 1 на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета. На лот претендовали 13 человек. Двенадцать заявок подали на участок 14 соток в д. Лесковка Боровлянского сельсовета. 

Его удалось продать за 296 578 руб., или 97 939 долларов

Одиннадцать человек пожелали купить участок в д. Шубники на ул. Цветочной Петришковского сельсовета. Земельный надел насчитывает 4,5 сотки и был реализован за 93 200 рублей, или 28 327 долларов. По десять заявлений было подано на участки № 6 на ул. Алмазной и № 7 в переулке Пасхальном в аг. Колодищи. Данные наделы заняли первую и вторую строчку в рейтинге самых дорогих участков.

Топ-10 самых дешевых участков



Напомним, в 2022 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 15 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 5 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 176 участков на общую сумму  10 млн  397 тыс. рублей.

Всего на аукционы было выставлено 269 участков. На 66 - подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

По самой высокой цене был продан на аукционе 18 февраля участок № 3 на ул. Нижней в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета (новая коттеджная застройка на месте бывшего военного полигона).  За лот боролись 7 человек. Участок  оснащен электричеством и газом и насчитывает 13,5 сотки. При стартовой цене 70 000 рублей лот продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

 
 
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Минский областной центр инвестиций и приватизации в 2023 году организовал и провел 12 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан...
 
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