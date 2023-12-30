Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском, проданных на аукционах в 2023 году

Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации в 2023 году организовал и провел 12 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 5 из них — по незавершенному строительству. На торгах продано 125 участков, в том числе 35 наделов единственным заявителям, на общую сумму 958 млн 581 тыс. рублей.

Всего на аукционы выставлялось 192 участка. По самой высокой цене был продан на аукционе участок № 7 в Колодищах в переулке Пасхальном.

За лот боролись 10 человек. Участок оснащен электричеством и газом, насчитывает 15 соток и был оценен в 84 000 рублей. Лот продан за 385 978 рублей, или 117 315 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Топ-10 самых дорогих участков





Самые востребованные участки Самое большое количество заявок — 14 — было подано на участок № 2 в д. Строчица Щомыслицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.

В ходе торгов цена на лот поднялись до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Второе место по популярности пришлось на участок № 1 на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета. На лот претендовали 13 человек. Двенадцать заявок подали на участок 14 соток в д. Лесковка Боровлянского сельсовета.

Его удалось продать за 296 578 руб., или 97 939 долларов. Одиннадцать человек пожелали купить участок в д. Шубники на ул. Цветочной Петришковского сельсовета. Земельный надел насчитывает 4,5 сотки и был реализован за 93 200 рублей, или 28 327 долларов. По десять заявлений было подано на участки № 6 на ул. Алмазной и № 7 в переулке Пасхальном в аг. Колодищи. Данные наделы заняли первую и вторую строчку в рейтинге самых дорогих участков.

Топ-10 самых дешевых участков





Напомним, в 2022 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 15 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 5 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 176 участков на общую сумму 10 млн 397 тыс. рублей. Всего на аукционы было выставлено 269 участков. На 66 - подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. По самой высокой цене был продан на аукционе 18 февраля участок № 3 на ул. Нижней в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета (новая коттеджная застройка на месте бывшего военного полигона). За лот боролись 7 человек. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 13,5 сотки. При стартовой цене 70 000 рублей лот продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.