От окраин до центра. 10 самых ожидаемых строек жилья в Минске в 2024 году

Вторая многоэтажка вырастет на месте базы районного «Ремавтодора» в границах ул. Восточной − пер. 2-го Топографического − ул. Топографической. Дом запланирован монолитно-каркасный на 3 подъезда и 10 этажей с административными помещениями на первом уровне.

Еще один жилой объект пропишется в границах Олешева − Топографической − 1-го Топографического переулка — Полиграфической. Этот большой дом на шесть подъездов будет сдаваться по очередям. Начать возведение планируют в первом квартале 2024 года.

Также сейчас идет реализация имущественных прав для застройки квартала в границах Лукьяновича − Восточной − 1-й Поселковой − Л. Беды (про этот участок частного сектора мы рассказывали ). Как говорят в УКСе, здесь будет два дома (на два и на три подъезда) и наземный паркинг. Строительство разделят на две очереди. Приступить к строительству также намерены уже в этом году. Скорее всего, большая часть жилья отойдет очередникам, но в прошлые годы некоторое количество квартир УКС Советского района пускал и в свободную продажу.

5. Скрипникова-Вышелесского

Этот участок на окраине Минска (в районе улиц Притыцкого и Скрипникова) давно ждал своего часа. Последних жильцов бывшей деревни Кунцевщина выселили еще несколько лет назад, а в 2021 году снесли и сами частные дома. За сносом последовала расчистка территории и подготовка инженерных сетей.

Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City.