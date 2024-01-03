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От окраин до центра. 10 самых ожидаемых строек жилья в Минске в 2024 году
03.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ежегодно столица прирастает сотнями домов и сотнями тысяч квадратных метров. Все мы знаем про Минск Мир, Северный Берег, Леваду, Новую Боровую, Вершину и другие строящиеся объекты. Сегодня же мы расскажем про минские стройплощадки, которые находятся на низком старте. Работа на этих участках только закипела или может закипеть как раз в 2024-м году. Именно тут возведут коммерческие дома и кварталы для очередников, которые будут определять погоду на рынке недвижимости в ближайшие годы. В планах застройщиков – и амбициозные ЖК почти в центре города, и преображение старых долгостроев, и освоение ближайших пригородов.
1. Захарова-Андреевская
В престижном квартале на пересечении улиц Захарова и Андреевской «Минскстрой» планирует строить жилые дома и общественные пространства. Сейчас застройщик уже приступил к сносу старых производственных корпусов. После расчистки и подготовки площадки на ней начнется новое строительство.
На освобожденной территории могут построить 5 жилых домов на 30 тысяч квадратов жилья. Два года назад облик будущего квартала
Согласно проекту, в домах будут однушки, двушки и трешки. Всего тут будет более 450 квартир. Отличаться дома будут устройством первых этажей. Где-то появятся коммерческие помещения, кафе, магазинчики, где-то − квартиры с террасами со входом с улицы, где-то − общественные помещения.
Застройщик обещал, что проект будет коммерческим.
2. Масюковщина
Масштабная стройка планируется и на территории бывшего военного городка в Масюковщине. Сейчас тут прокладывают новые улицы и готовят стройплощадки. К строительству жилья собираются приступить уже в ближайшее время.
Через несколько лет тут вырастут два больших микрорайона − Масюковщина-3 и Масюковщина-4. В третьей Масюковщине запроектировано 18 домов высотой от 7 до 16 этажей и еще пять 19-этажных столбиков. Всего − 3100 квартир. Здания запланированы в разных конструкциях от МАПИДа и Минского домостроительного комбината. По детальному плану в новых кварталах построят три садика и две школы.
В четвертой Масюковщине будет 4 жилых дома на 416 квартир. Здания планируют высотой от 5 до 9−10 этажей. По предварительной информации, дома тут будут строить для очередников.
3. Бывший «Гулливер»
В прошлом году неожиданно
Снос долгостроя стартовал в январе прошлого года. Одновременно велась разработка проектной документации для нового ЖК. Сейчас на месте стройки осталась небольшая часть конструкций, которые используют для возведения дома и паркинга. В настоящий момент работы по расчистке неиспользуемой территории подошли к концу, а на месте несостоявшегося «Гулливера» начали возводить первый жилой дом. В ближайшее время на квартиры в нем могут выпустить проектную декларацию.
Уже известно, что первый дом построят по индивидуальному проекту. Квартиры в нем предложат всем желающим. Остальные дома, которые там предполагаются, будут возведены в конструкциях МАПИДа – это будут панельки серии 111−90. Они отойдут многодетным семьям и нуждающимся в улучшении жилищных условий.
4. Район Сельхозпоселка (улица Л. Беды и рядом)
В Советском районе Минска основным застройщиком на сегодняшний день является местный УКС. В ближайшее время это предприятие приступит к возведению сразу нескольких многоэтажек. Среди них, кстати, будут и каркасники.
Практически все новостройки будут сосредоточены неподалеку друг от друга. Одна многоэтажка разместится в квартале Л. Беды – Тиражной − Восточной − Белинского. Ранее УКС построил на этой площадке два дома. Сейчас рядом с ними, как и планировалось, вырастет третий − на три подъезда. Старт строительства намечен в самое ближайшее время.
Вторая многоэтажка вырастет на месте базы районного «Ремавтодора» в границах ул. Восточной − пер. 2-го Топографического − ул. Топографической. Дом запланирован монолитно-каркасный на 3 подъезда и 10 этажей с административными помещениями на первом уровне.
Еще один жилой объект пропишется в границах Олешева − Топографической − 1-го Топографического переулка — Полиграфической. Этот большой дом на шесть подъездов будет сдаваться по очередям. Начать возведение планируют в первом квартале 2024 года.
Также сейчас идет реализация имущественных прав для застройки квартала в границах Лукьяновича − Восточной − 1-й Поселковой − Л. Беды (про этот участок частного сектора мы
5. Скрипникова-Вышелесского
Этот участок на окраине Минска (в районе улиц Притыцкого и Скрипникова) давно ждал своего часа. Последних жильцов бывшей деревни Кунцевщина выселили еще несколько лет назад, а в 2021 году
Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City.
Когда-то частные дома в этих местах были буфером между Минском и пригородами, но столица уже давно подошла к деревне вплотную. Перспективную площадку начал осваивать Минский домостроительный комбинат. Планируется, что в первой очереди будет 2 дома на 4 и 5 секций. Многоэтажки будут со встроенными помещениями и подземным паркингом.
По предварительной информации квартиры в домах предложат многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Все Топ-10 строек можно посмотреть на карте:
6. Лошица-5
Минский микрорайон Лошица в последние годы застраивается весьма активно. Сегодня массивы многоэтажек уже приближаются к Лошицкому парку. Под снос определен и последний квартал частного сектора, располагающийся между парком и новой застройкой.
На территории, примыкающей к Лошицкому усадебно-парковому комплексу, планируется возвести три жилых квартала Лошицы-5. Тут предполагается среднеэтажная застройка с организацией комфортных дворовых пространств. Вдоль улицы Чижевских намечены дома в 3−5 этажей, их предлагается строить по индивидуальным проектам. С другой стороны, вдоль будущего третьего транспортного кольца, вырастут 7−8-этажные дома со встроенным помещениями и подземными автостоянками. В южной части района на пересечении магистральных улиц появится несколько архитектурных акцентов высотой до 14 этажей. Архитекторы подчеркивают, что такая высота не нарушит восприятия объектов историко-культурного наследия.
Со стороны парка авторы проекта намечают прерывистый контур застройки, чтобы обеспечить проникновение воздушных масс от реки. Обращает на себя внимание и пешеходный бульвар, расположенный примерно по центру всего микрорайона и выводящий к Свислочи. Помимо жилых домов, в Лошице-5 запланированы два детских сада по 230 мест и школа на 1056 учащихся.
Проект застройки нового микрорайона уже прошел экспертизу. В планах на наступивший 2024-й год − подготовка территории, на которой сейчас располагаются частные дома (по некоторым из них еще идут суды). Интенсивная застройка участка начнется, скорее всего, только в 2025-м году.
7. Велозавод
Осенью мы
Такие заводские поселки появились в Минске после войны. Согласно концепции «города в городе» поселки строились вместе со всей необходимой инфраструктурой − детскими садами, поликлиниками, домами культуры и стадионами. Жилые дома в 2−3 этажа возвели на улицах Велозаводской, Нахимова, Стрелковой. Так как за 70 лет постройки морально и физически устарели, износившийся жилой фонд решили снести. На улице Нахимова под бульдозер пойдут дома № 11, 13, 15, 13а и 17а – некоторые из них уже снесли.
Планируется, что тут будет многоэтажная застройка для нуждающихся. Заказчиком строительства на данной территории будет выступать УКС Мингорисполкома.
8. Малоэтажный квартал на Орловской
О том, что среди частного сектора в районе Орловской хотят построить многоквартирный дом, говорили еще лет 5 назад. Сначала тут хотели «посадить» 12-этажку, потом 6-этажку, а в прошлом году решили, что возведут малоэтажное жилье.
Речь идет о территории, которую ранее занимали хозяйственные постройки предприятия «Минсккоммунтеплосеть». Несколько лет назад предприятие очистило площадку и собиралось возвести здесь жилой дом для своих работников. Однако в связи с тем, что жители частного сектора выступили резко против, от идеи строительства высотного дома отказались. Год назад появилась информация, что освобожденная от построек земля передана УКСу Центрального района.
Здесь госзастройщик собирается построить три трехэтажных дома на 8 квартир каждый. Жилье будет предназначаться для многодетных семей и нуждающихся. Возле домов будет детская площадка и наземные парковки.
9. Степянка
Строительство трех жилых многоэтажек в границах улиц Карвата, Геологической, Высокой и Связистов уже началось. Напомним, что это − бывшая территория воинской части.
Всего в новом квартале намечено возвести восемь жилых домов (шесть 19-этажек мапидовской серии М 111−90 и два 10-этажных трехсекционных дома серии М 464-У1), три паркинга вместимостью по 292 места каждый и административное здание, в котором расположатся магазины, аптека, объекты обслуживания.
Первыми строители приступили к возведению трех высоток (столбиков). В каждом доме будет по 133 квартиры. Осваивает территорию УКС Заводского района. Жилье будет предназначаться для очередников.
10. Зеленый Бор
В прошлом году стало известно, что бывший полигон рядом с Колодищами
Новый градостроительный проект касается территории в 1916 гектаров. Участок граничит с усадебной застройкой в Колодищах, Зеленой Гаванью, а также − лесными массивами.
На новых столичных землях планируется формирование 11 районов, объединенных общей ландшафтно-рекреационной зоной. По плану Зеленый Бор станет новыми въездными воротами в Минск со стороны Национального аэропорта.
В перспективе тут смогут проживать 105 тысяч человек (104 тысячи − в многоквартирных домах, 1 тысяча − в усадебном фонде). Жилые дома обещают строить по индивидуальным проектам. Из инфраструктуры в Зеленом Бору намечено строительство школы, 4 детских садов и 5 поликлиник, больницы, а также кинотеатра, библиотеки и других объектов.
Проект разбит на 2 этапа. На первом этапе до 2030 года должны быть освоены планировочные районы 1,2,3 и 4 (ближе к Колодищам и Минску). Жилищный фонд на первом этапе составит 952 тысячи квадратов, а население − 36,5 тысяч человек.
Второй этап предполагает развитие территории после 2030 года. На этом этапе должны быть достроены все 11 планировочных районов и инфраструктура. Население тогда может увеличиться до запланированных 105 тысяч человек.
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Ежегодно столица прирастает сотнями домов и сотнями тысяч квадратных метров. Все мы знаем про Минск Мир, Северный Берег, Леваду, Новую Боровую, Вершину и другие...
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