Сразу за стеной - ТЭЦ-2. Как живется в довоенном доме рядом с минской электростанцией

Огороды и сараи на берегу

Ирина Владимировна рассказывает, что пространство между домом и Свислочью, которая находится в двухстах метрах от дома, использовались как огород.

– Жильцам выделяли землю, люди выращивали там картошку, свеклу, морковку, – говорит она. – Родители нас брали с собой помогать. Это было похоже на жизнь в деревне. У нас еще были бордовые двухэтажные сараи с деревянными лестницами, где держали свиней и кроликов. Помню, нас мама с сестрой летом рано утром поднимала, чтобы мы нарвали травы для животных.