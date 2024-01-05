|
Сразу за стеной - ТЭЦ-2. Как живется в довоенном доме рядом с минской электростанцией
05.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На берегу Свислочи в Минске сохранился довоенный дом, который 90 лет назад строился как общежитие для работников ТЭЦ-2. Он практически примыкает к громадине электростанции – их разделяет лишь высокая стена. Владельцев квартир такое соседство не напрягает - привыкли за долгие годы. Сегодня они рассказали Realt несколько удивительных историй этого дома и жизни в нем, а мы спешим ими поделиться.
"Сначала здесь было общежитие"
Этот дом по адресу Индустриальная, 5 (это в районе улицы Аранской у Свислочи) был построен в 1934 году.
Как вспоминает местная жительница Ирина Владимировна, которая всю жизнь живет в нем, изначально здесь было общежитие. Строилось оно для работников ТЭЦ-2.
– Мои родители в то время работали на ТЭЦ, им и дали комнату, – рассказывает она. – Здесь все энергетики изначально были, но то поколение уже умерло. Очень жаль было прощаться с людьми, ведь мы тут были как одна семья. От них я многое узнала о прошлом дома, так как моя мама рано умерла. Например, там, где сейчас второй подъезд, раньше находился клуб. Меня мама маленькую брала туда вместе с бутылочкой и соской, чтобы я спокойно сидела, а они могли посмотреть кино.
Огороды и сараи на берегу
Ирина Владимировна рассказывает, что пространство между домом и Свислочью, которая находится в двухстах метрах от дома, использовались как огород.
– Жильцам выделяли землю, люди выращивали там картошку, свеклу, морковку, – говорит она. – Родители нас брали с собой помогать. Это было похоже на жизнь в деревне. У нас еще были бордовые двухэтажные сараи с деревянными лестницами, где держали свиней и кроликов. Помню, нас мама с сестрой летом рано утром поднимала, чтобы мы нарвали травы для животных.
Два ведра меда из дымохода
Женщина живет здесь 64 года. Когда она родилась, в доме уже были необходимые удобства. Например, газовое отопление, хотя во времена общежития здесь стояли печи.
- Со временем эти печи перестали использоваться, но на крыше дома остались от них трубы, – рассказывает она. – Была забавная ситуация во время первого капитального ремонта, который проходил примерно в середине 1970-х. Тогда рабочие из этих труб откачали два ведра меда, об этом даже написали в местной газете. Видимо, за время их нерабочего состояния там поселились пчелы.
Всего в доме было три капитальных ремонта. В тот первый жильцам в комнатах сделали раздельные туалет и ванную, хотя изначально, когда было общежитие, он был один общий с отдельным входом.
Конец коммуналки
Второй капремонт состоялся в 1986-м году. Его Ирина Владимировна помнит лучше: на его время пришлось выселяться, потому что делались перепланировки, рушили внутри все стены – комнаты разделяли, так как они были смежными. Из-за этого квартиры, кстати, стали меньше, но зато более комфортными. А еще раньше в доме были шикарные паркетные полы, но их также убрали. Зато полностью заменили крышу, утеплили ее.
Как раз после этого ремонта, дом из коммуналки превратился в обычный многоквартирный.
– Можно сказать, что люди сами начали захватывать квартиры, – вспоминает Ирина Владимировна. - Тогда можно было легко получить жилплощадь, что многие и сделали. Например, кому-то положено было по расширению семьи, кому-то – по болезни, так вот людям, кто нуждался, нужно было всего лишь написать заявление начальнику ТЭЦ. Главное показать, по какой причине претендуешь на квартиру, и вот обычно всем, кто просил, выделяли.
Соседство с ТЭЦ-2 местным жителям не мешает. Женщина обращает на это внимание:
– Они сейчас сделали какую-то защитную стенку, которая уменьшила шум от труб. Насколько я знаю, они сейчас работают не на мазуте, а на газу, поэтому практически бесшумно. Возможно, подъезду, который к ней ближе к ТЭЦ, слышнее, но я никогда никаких жалоб не слышала.
"Это удивительное место"
Последний капитальный ремонт состоялся здесь девять лет назад. По плану его должны были проводить в 2008-м, но сделали только спустя шесть лет. При этом жильцам поменяли батареи, канализацию, водопровод, обновили окна, у кого были не заменены, установили счетчики, утеплили дом - обшили его термошубой, а также сделали ремонты в подъездах.
– Дом, конечно, старый, но очень крепкий и находится в отличном состоянии. Мы отсюда никуда уезжать не хотим, хотя предпосылки были. Создавали какой-то проект, чтобы из нашей сталинки сделать гостиницу, но все жильцы были против, и решение отменили. Мы же знаем, какие дома строят сейчас. И вообще, если подумать, то это удивительное место. Ведь после войны здесь были руины, сохранился только наш дом и три дома через дорогу, в которых жили полицаи. Говорили, что раньше все двери были исписаны словами на немецком языке, но их, конечно же, со временем заменили.
Особенный подъезд
Изначально этот дом был трехподъездным. Спустя три года после окончания строительства, в 1937-м, достроили первый подъезд, который до сих пор значительно отличается от соседних. Как раз в нем и живет наш следующая собеседница Наталья.
- В трех квартирах нашего подъезда есть одна особенность - в ванной комнате у нас есть большое окно, которое выходит на улицу. Как мне рассказывали, так сложилось после того, как делалась перепланировка квартир, дом перестраивали, потому что изначально в нем не было ванных. Так вот там, где она сейчас есть, раньше были кухни. А окна после перестройки решили оставить, так теперь и живем.
В отличие от других подъездов, где всего по 16 квартир, в пристроенном первом всего 13. На площадке по четыре квартиры: по одной однокомнатной и трехкомнатной, а также две двушки. На первом этаже сейчас всего одна квартира, а раньше там было отделение милиции. После того, как им дали новое здание, сюда снова заселили жильцов. Часть этажа ушла под коммерческое использование – сегодня там располагается медцентр и магазин техники.
– В нашем подъезде еще интересная ситуация с балконами, – обращает внимание Наталья. – В двушках у нас по два балкона, которые выходят из двух жилых комнат, а вот в трехкомнатных квартирах нет ни одного.
Бомбоубежище, барак, керогаз...
О еще одной особенности дома нам рассказывает Алла. Оказывается, под ним находится бомбоубежище. Сейчас, правда, в него уже никак не попадешь.
– Бомбоубежище начиналось в нашем доме и заканчивалось в доме через дорогу, – рассказывает она. – Вход в него закрывался толстыми дверями – чтобы открыть их, нужно было приложить огромные усилия. Второй выход на улицу закрывался таким небольшим домиком с металлическими решетками. Когда расширяли главную дорогу, его снесли и засыпали. Я очень хорошо помню этот вход, потому что нам в детстве часто про него говорили, а мы же насмотрелись фильмов про войну, нам было очень интересно, поэтому мы часто бегали смотреть на него. Сейчас в бомбоубежище никак не зайдешь, второй вход замуровали после того, как его однажды затопило.
У Аллы в этом доме жила бабушка, которая работала на ТЭЦ-2 и ей выделили здесь жилплощадь.
– Помню, что тут первый этаж был барачного типа с таким длинным коридором и перегородками из фанеры между комнатами, – делится воспоминаниями она. – Вот бабушка сначала и жила в такой комнатке. Я, когда приходила к ней в детстве, начинала стучать по этой фанерке, а она мне всегда говорила: “Не стучи, соседи же слышат”. А еще тут в этом бараке была небольшая кухня. Там стоял керогаз - это такой черный чугунный ящик с горелкой, работающей на керосине. Вот на нем и готовили. Со временем вместо барачных комнат сделали полноценные квартиры, и стены стали кирпичными. Бабушку мою переселили в коммуналку, она делила комнату с еще одной семьей. А позже ей дали здесь однокомнатную квартиру как заслуженному энергетику. Сейчас в ней живем мы с мужем.
Алла отмечает, что изменился не только сам дом, но и все, что находилось возле него.
– Возле нас раньше была двухполосная дорога, а позади дома стоял еще один четырехэтажный двухподъездный кирпичный дом. Его снесли, чтобы расширить дорогу. Недалеко была троллейбусная остановка “Аранская”, но ее постоянно переносили. Рядом еще барак из досок был. В той стороне, где ТЭЦ-2, находились сараи жильцов нашего дома, их убрали лет 15 назад, когда расширяли Аранскую. Что касается нашего дома, то он со временем ушел под землю, вы можете видеть, что первые этажи очень низкие, окна практически в уровне с землей. Говорят, что на первых этажах в квартирах очень сыро. Дом со временем омолаживается, многие продают здесь квартиры.
Сама Алла очень любит район, в котором живет.
– Мы с мужем летом часто гуляем вдоль речки, там есть велодорожка, которая ведет в Серебрянку. Периодически туда пешком ходим. На машине отсюда вообще в любую точку города можно быстро доехать, рядом и вокзал, и остановки общественного транспорта. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни.
Читайте также:
На торги выставили квартиры возле Минска по 100 долларов. Что это за жилье и в каком оно состоянии?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На берегу Свислочи в Минске сохранился довоенный дом, который 90 лет назад строился как общежитие для работников ТЭЦ-2. Он практически примыкает к громадине...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)