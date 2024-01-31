Как в столице появилась первая сеть булочных и заработал пивоваренный завод? Вспоминаем людей, которые «делали» Минск в 19 веке

Источник материала: realt.by

Город — это не только здания, улицы и предприятия. Прежде всего — это люди, создающие всё, что нас окружает. А вы знаете, благодаря кому более 100 лет назад в Минске появился первый «зимний» театр, заработала конка, открылась сетевая булочная и начал работу новый пивзавод? О людях, которые «делали» Минск в конце 19 века, нам рассказал историк и ведущий канала «Батискаф историка» Антон Денисов . Этот материал мы посвящаем 160-летнему юбилею пивоваренной компании «Аливария» .



Жизнь города мы покажем в архивных фотографиях и иллюстрациях с самыми яркими чертами того времени.

Николай Трубецкой, или как в Минске появился новый театр 5 мая 1890 года у Александровского сквера было многолюдно — сюда один за другим подъезжали экипажи с важными гостями. В этот день тут проходило торжественное открытие нового городского театра. В присутствии представителей городской администрации и чиновников протоирей освятил здание, оркестр сыграл гимн, а губернатор города князь Николай Трубецкой провозгласил первый тост. Затем слово взял новый городской голова, граф Кароль Чапский, который заверил горожан, что приложит все силы для поддержки и развития театра, а со временем сделает его одним из лучших драматических театров. В тот день губернатор и городской голова искренне радовались результатам своей совместной работы, однако в других случаях отношения между ними были далеки от идеала.

Князь Николай Трубецкой вступил в должность минского губернатора в 1886 году. Его предки служили князьям ВКЛ, участвовали в военных походах и битвах, а c XVI века перешли на сторону великого князя московского. За плечами у князя Трубецкого была успешная военная карьера, итоги которой и определили возможность занять этот ответственный пост.

Приняв дела, губернатор сразу же развернул бурную деятельность. Минск в те времена, как крупный губернский город, испытывал массу проблем, а модернизация его хозяйства только начиналась. Необходимо было провести электричество, упорядочить работу коммунальных служб, улучшить общественный транспорт, заняться системами здравоохранения и образования.



Одним из первых крупных дел Николая Трубецкого стало строительство здания городского театра. В 1884 году после пожара, который уничтожил театр в здании Соломонова на Соборной площади, минчане лишились возможности смотреть большие спектакли и представления. В 1887 году губернатор обратился в Минскую городскую думу с предложением изыскать средства на строительство нового театра и получил единодушное одобрение. Строительную комиссию возглавил городской голова Голеневич. Главный театр города должен был иметь выгодное и удобное расположение в центре, но и не оттенять уже имеющиеся храмы и присутственные места. В итоге выбор был сделан в пользу Александровского сквера. Губернатор выделил имеющиеся в бюджете ассигнования, а кроме этого власти обратились за финансовой помощью к самим минчанам. В итоге нужная сумма была собрана. А чтобы окончательно закрепить успех, в торжественной закладке фундамента театра по приглашению Трубецкого принял участие великий князь Михаил Александрович с супругой.

Минский губернатор князь Николай Трубецкой был попечителем учебных и благотворительных учреждений, много сделал для изучения белорусского края. В 1893 году его усилиями в Вильно был организован IX съезд археологов, посвященный древней истории Беларуси и Литвы, были опубликованы уникальные археологические и этнографические материалы. Благодаря содействию губернатора стала выходить газета «Минский листок», а в 1900 году в городе открылась публичная библиотека имени Пушкина.

Кстати, Николай Трубецкой занимал пост минского губернатора дольше всех своих коллег — с декабря 1886 года по середину 1902-го.

Электростанция, конка и телефон: наследие неутомимого Кароля Чапского Граф Кароль Гуттен-Чапский происходил из древнего и весьма влиятельного знатного рода. Чапские владели большим количеством земель, их усадьба находилось в Станьково. В Минске Чапские были одними из самых крупных землевладельцев, у них был даже свой собственный городской сад на улице Полицейской (современная улица Янки Купалы), графу принадлежали многоэтажные каменные и деревянные дома.

Кароль Чапский получил блестящее образование в Санкт-Петербурге и Дерпцком университете (сейчас — Тартусский университет, Эстония). Знания в области экономики и статистики он применил на практике, управляя хозяйством в Станьково. Молодой и энергичный аристократ завоевал авторитет среди крупных землевладельцев католической веры. Это сыграло важную роль, когда начались выборы на должность городского головы Минска. В 1890 году 30-летний Чапский был выбран Минской городской думой большинством голосов.

Для улучшения коммунальных условий город нуждался в деньгах. С целью найти средства Чапский принял решение сделать муниципальными прибыльные отрасли: городскую скотобойню и магазины Низкого рынка. Губернатор недоверчиво относился ко многим инициативам городского головы, опасаясь бесконтрольных трат. Тем не менее, нужно было работать на благо города. Так, в Минске в 1890 году начала работу телефонная сеть, в 1892 году была открыта конка, а в 1894-м введена в строй первая городская электростанция. Много внимания уделялось развитию медицинского обслуживания, был создан ночной приют, основана первая городская амбулатория, открыт новый родильный дом.





Граф Кароль Чапский отличался большой предприимчивостью, смог значительно расширить городское хозяйство.

Первые сетевые булочные от братьев Офли Динамично развивающийся город, рост населения и его потребностей давали много возможностей для иностранцев. Примером может служить путь турецкоподданных, братьев Ахмеда и Халифа Офли-Заде. В 1893 году они получили разрешение на открытие в Минске первой булочной. «Константинопольская булочная» на Нижнем базаре (район современной площади 8 марта) отпускала сдобу, пирожные, торты, варила кофе и чай. Торговля стала приносить серьезный доход, полученный капитал братья стали вкладывать в расширение своего предприятия, открыли несколько кондитерских в центре, а для поддержания экзотичного имиджа стали брать на работу только турок. В итоге Ахмед Офли сделался одним из самых состоятельных минчан, а несколько домов, принадлежавших семье Офли, стали украшением города.





Но рекламный фасад и яркие вывески скрывали не совсем приятную изнанку: печи в пекарнях наполняли центр города чадом, санитарная комиссия часто выявляла тут нарушение норм, горожане находили в булках мух, а вспыльчивые турки не всегда были корректны с клиентами. Все это заставило хозяев реорганизовать бизнес, поднять качество и сделать персонал более дружелюбным. История знаменитых булочных закончилась в XX веке. Во время Первой мировой войны все Офли покинули Минск, а кондитерские прекратили свое существование.

Пивной стартап Рохли Фрумкиновой Коренные жители Минска также пытались вести свой бизнес: открывали мастерские, магазины и предприятия. Так, в 1864 году мещанка Рохля Фрумкинова обратилась в Минскую губернскую строительную и дорожную комиссию с прошением разрешить ей построить новое здание для открытия пивоваренного завода. После анализа чертежа и необходимых документов комиссия дала свое согласие. 29 января 1864 года было получено разрешение от Минского губернского правления и по окончании строительства пивоваренное предприятие начало свою работу.

Вскоре завод Фрумкиновой смог опередить по объемам выпускаемой продукции все минские предприятия, а сорта пива (Баварское, Пильзенское, Столовое и другие) стали весьма популярными у минчан и гостей столицы.

К сожалению, сведения о жизни и интересах Рохли Фрумкиновой крайне скупы. Известно, что этот мещанский род иудейского вероисповедания проживал в Минске с 18 века и ярко вписал себя в городскую экономическую жизнь именно с возникновением завода. После смерти владелицы завод перешел к ее сыновьям — купцам второй гильдии Арону и Неваху Фрумкиновым.

В 1884 году на успешное предприятие, производившее более 85 тысяч ведер пенной амброзии в год, обратил внимание граф Чапский. Уже управляя делами города, он выкупил завод у Фрумкиновых и провел крупную реконструкцию.





Новый завод с каменными зданиями (по одной из версий, над проектом работал известный петербургский архитектор Виктор Шретер) был построен рядом со старым зданием и оснащен современным оборудованием. Завод на Александровской улице (современная Богдановича) получил название «Богемия» и в скором времени стал крупнейшим пивоваренным предприятием на территории современной Беларуси. С целью связать территорию пивоваренного завода и центральную часть города был отстроен новый Низко-Базарный мост через Свислочь — на этом месте сейчас современный мост, соединяющий Немигу и улицу Богдановича. Этот завод работает и сегодня: бренд «Аливария» известен в Беларуси и за ее пределами. Пивоваренная компания уже 160 лет сохраняет уважение к традициям и внедряет инновации для результатов высочайшего уровня. Каждый день сотрудники одного из самых известных предприятий в самом центре Минска с любовью делают свое дело, продолжая начинание удивительной героини своего времени — Рохли Фумкиновой.