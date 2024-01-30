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Застройщик объявил новые сроки сдачи высотки на Дзержинского. А еще озвучил цены на квартиры

30.01.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эту высотку на проспекте Дзержинского в Минске начали строить еще в 2018-м году. Однако после бодрого старта стройка ЖК, получившего название MOD house, не раз останавливалась. В последний раз мы были на стройплощадке месяц назад – тогда активных работ тут не велось. Сегодня в газете «Звязда» появилась информация о новых сроках сдачи дома, а также о ценах на оставшиеся квартиры. Посмотрели, сколько тут стоит жилье, и когда его обещают достроить.


Сейчас в будущей жилой высотке на Дзержинского укреплены стены монолитного каркаса и начата обрешетка под панорамное остекление. Всего в доме должно быть 23 этажа и пристроенная гараж-стоянка. В высотной части, помимо квартир, разместится медицинский центр, а в пристроенной − офисные помещения и расчетно-кассовый центр. Согласно новой информации, завершить строительство комплекса должны в четвертом квартале 2024 года.

Всего в доме будет 96 квартир – 41 однокомнатная, 42 двухкомнатные и 13 трехкомнатных. Для удобства жильцов в здании запроектировано 3 лифта. Что касается гаража-стоянки, то она рассчитана на 111 мест.

Согласно новой декларации всем желающим предлагаются:

− 3 квартиры на 2-м этаже площадью от 57 до 92 квадратных метров стоимостью 4250 рублей за метр;  

− 4 квартиры на 3-м этаже площадью от 54 до 92 квадратных метров стоимостью 4500-5200 рублей за метр;

− 2 квартиры на 4-м этаже площадью от 60 до 88 квадратных метров стоимостью 4600-5250 рублей за метр;

− 2 квартиры на 5-м этаже площадью от 88 до 96 квадратных метров стоимостью 4600 рублей за метр;

− 3 квартиры на 6-м этаже площадью от 54 до 96 квадратных метров стоимостью 4650-5500 рублей за метр;

− 1 квартира на 12-м этаже площадью 61 квадрат стоимостью 5700 рублей за метр;

− 1 квартира на 13-м этаже площадью 117 квадратных метров стоимостью 5100 рублей за метр;

− 2 квартиры на 16-м этаже площадью 95 квадратных метров стоимостью 5180-5250 рублей за метр;

− 3 квартиры на 18-м этаже площадью от 60 до 116 квадратных метров стоимостью 5300-6000 рублей за метр;  

− 3 квартиры на 19-м этаже площадью от 88 до 116 квадратных метров стоимостью 5400-5750 рублей за метр;

− 3 квартиры на 20-м этаже площадью от 60 до 116 квадратных метров стоимостью 5900-6550 рублей за метр;

− 3 квартиры на 21-м этаже площадью от 60 до 206 квадратных метров стоимостью 6500-6750 рублей за метр;

− 3 квартиры на 22-м этаже жилого дома площадью от 60 до 206 квадратных метров стоимостью 6700-7000 рублей за метр;  

− 4 квартиры на 23-м этаже площадью от 60 от 116 квадратных метров стоимостью 7400-7700 рублей за метр.

Получается, что самая недорогая 57-метровая квартира на 2-м этаже дома будет стоить около 243 тысяч рублей (или 76 тысяч долларов). 60-метровая квартира на 23-м этаже обойдется покупателю в сумму около 462 тысяч рублей (или 145 тысяч долларов).

Также к покупке доступны 20 мест в паркинге. Стоимость одного машино-места составит 40 тысяч белорусских рублей.

Есть в продаже и 3 административных помещения (расчетно-кассовый центр, медицинский центр и помещение для офиса). Стоимость коммерческих помещений – 6 тысяч белорусских рублей за метр.


Напомним, что группа компаний «Тапас» выкупила высотку у другого девелопера на начальной стадии. К строительству комплекса напротив отеля Renaissance Minsk застройщик приступил в конце 2019 года. На старте продаж стоимость квартир в многоэтажке варьировалась от 1330 до 1720 долларов за квадратный метр. Из-за необычной архитектуры проект комплекса не раз дорабатывался и корректировался. Этим отчасти объяснялись и возникавшие паузы в стройке.

Известно, что квартиры будут сдаваться со свободной планировкой без отделки. В основании дома предусмотрен стилобат, на крыше которого появится закрытая детская площадка без доступа с улицы.


 
Теги: Минск
 
 
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Эту высотку на проспекте Дзержинского в Минске начали строить еще в 2018-м году. Однако после бодрого старта стройка ЖК, получившего название MOD house, не раз...
 
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