Застройщик объявил новые сроки сдачи высотки на Дзержинского. А еще озвучил цены на квартиры

Согласно новой декларации всем желающим предлагаются:

− 3 квартиры на 2-м этаже площадью от 57 до 92 квадратных метров стоимостью 4250 рублей за метр;

− 4 квартиры на 3-м этаже площадью от 54 до 92 квадратных метров стоимостью 4500-5200 рублей за метр;

− 2 квартиры на 4-м этаже площадью от 60 до 88 квадратных метров стоимостью 4600-5250 рублей за метр;

− 2 квартиры на 5-м этаже площадью от 88 до 96 квадратных метров стоимостью 4600 рублей за метр;

− 3 квартиры на 6-м этаже площадью от 54 до 96 квадратных метров стоимостью 4650-5500 рублей за метр;

− 1 квартира на 12-м этаже площадью 61 квадрат стоимостью 5700 рублей за метр;

− 1 квартира на 13-м этаже площадью 117 квадратных метров стоимостью 5100 рублей за метр;

− 2 квартиры на 16-м этаже площадью 95 квадратных метров стоимостью 5180-5250 рублей за метр;

− 3 квартиры на 18-м этаже площадью от 60 до 116 квадратных метров стоимостью 5300-6000 рублей за метр;

− 3 квартиры на 19-м этаже площадью от 88 до 116 квадратных метров стоимостью 5400-5750 рублей за метр;

− 3 квартиры на 20-м этаже площадью от 60 до 116 квадратных метров стоимостью 5900-6550 рублей за метр;

− 3 квартиры на 21-м этаже площадью от 60 до 206 квадратных метров стоимостью 6500-6750 рублей за метр;

− 3 квартиры на 22-м этаже жилого дома площадью от 60 до 206 квадратных метров стоимостью 6700-7000 рублей за метр;

− 4 квартиры на 23-м этаже площадью от 60 от 116 квадратных метров стоимостью 7400-7700 рублей за метр.

Получается, что самая недорогая 57-метровая квартира на 2-м этаже дома будет стоить около 243 тысяч рублей (или 76 тысяч долларов). 60-метровая квартира на 23-м этаже обойдется покупателю в сумму около 462 тысяч рублей (или 145 тысяч долларов).

Также к покупке доступны 20 мест в паркинге. Стоимость одного машино-места составит 40 тысяч белорусских рублей.

Есть в продаже и 3 административных помещения (расчетно-кассовый центр, медицинский центр и помещение для офиса). Стоимость коммерческих помещений – 6 тысяч белорусских рублей за метр.