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В Гродно - новый рекорд. Что творилось с квартирами в регионах Беларуси в конце 2023-го

31.01.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

4 квартал 2023 года был очень активным для рынка во всей стране: количество сделок купли-продажи за октябрь-декабрь было примерно таким же, как и за тот же период рекордного 2022 года, а в Гродно спрос достиг максимальных значений за всю историю наблюдений, установив новый рекорд. При этом в большинстве крупных городов квартиры стали дороже. Что происходило на рынке недвижимости в регионах Беларуси — читайте в аналитике Realt.


В большинстве областных центров спрос на квартиры относительного прошлого года снизился. Существеннее всего уменьшилось количество сделок в Витебске – минус 19%. В Могилеве и Гомеле спрос снизился на 3% и 1% соответственно. Тем не менее покупательская активность в этих городах все равно оставалась высокой. Исключением стали Брест и Гродно, где число сделок увеличилось: в Бресте почти на 5%, а в Гродно сразу на 34%, установив новый рекорд.

Такая же динамика наблюдалась и в крупных городах страны. Снижение покупательской активности наблюдалось почти во всех городах, более существенное — в Мозыре (-26%), чуть меньшее (-12%) – в Бобруйске, Новополоцке и Лиде. Рост спроса к четвертому кварталу прошлого года был зафиксирован только в Солигорске и Молодечно – плюс 13% и 12% соответственно.

В итоге суммарный спрос в 4 квартале 2023 года стал одним из максимальных для этих месяцев за последнее десятилетие.

Какие квартиры выбирали в 4 квартале?

Наибольшим спросом у жителей страны пользовались 2-комнатные квартиры — с ними в среднем заключили 42% всех сделок. Максимальная доля «двушек» была в Бобруйске и Полоцке – здесь каждая вторая проданная квартира была 2-комнатной.

«Однушки» приобретали обычно в 31% случаев. Наиболее низкой их доля в общем спросе была в Бобруйске – только 19%. А наиболее высокой – в Мозыре, где «однушки» купили в 38% случаев.

3-комнатные квартиры в среднем занимали 23% всех сделок. Наименьшая доля 3-комнатной была в Мозыре и Витебске (16% и 17% соответственно). В Солигорске, напротив, «трешкой» была почти каждая третья из всех проданных квартир.

Основная масса проданных квартир в крупных городах региона располагалась в домах 1971−1990 годов постройки, чуть реже выбирали квартиры в домах еще более старых — от 1951 до 1970 года постройки. Квартиры в новых домах (построенных после 2010 года) традиционно чаще фигурировали в сделках в Гродно, где каждая вторая купленная квартира находилась в таком доме.

В большинстве крупных городов квартиры стали дороже

В большинстве областных центров цены за квартал выросли. Существеннее всего прибавили в цене квартиры в Гомеле и Бресте – плюс 5% и 4,7% соответственно. В Могилеве и Гродно рост составил 1,4% и 1%. В тоже время в Витебске квартиры за три месяца стали дешевле в среднем на 1%.

За год средние цены квадратного метра выросли почти во всех областных центрах: в Витебске – почти на 14%, Бресте – на 9%, В Могилеве и Гомеле – на 6% и 5% соответственно. Единственным исключением стал Гродно, где «квадрат» стал дешевле на почти на 3%.

Среди крупных городов максимальный рост средних цен квадратного метра отмечался в Мозыре (+8,7 к прошлому кварталу), чуть меньше (+3,6%) — в Молодечно. Отрицательной динамика была в шести городах: Орше (-8,3%), Новополоцке (-3,3%), Полоцке (-2,6%), Лиде и Борисове (-1,2% в обоих случаях). В Барановичах стоимость квадрата за квартал почти не изменилась.

За год средняя стоимость квадрата выросла в половине всех крупных городов страны: в Пинске и Борисове – на 7%, Молодечно – на 5%, Мозыре – на 4%, Новополоцке – на 3%. В Бобруйске рост был незначительным. В остальных городах средняя стоимость квадрата стала дешевле, существеннее всего в Орше – минус 6,8%.

Более детальные обзоры ситуации в каждой области можно найти по ссылкам ниже:

БрестВитебскГомельГродноМогилев.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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4 квартал 2023 года был очень активным для рынка во всей стране: количество сделок купли-продажи за октябрь-декабрь было примерно таким же, как и за тот же период...
 
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