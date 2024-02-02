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"Для начала года это рекорд". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с квартирами в Минске
02.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В январе было
"Этот январь побьет рекорд"
В начале января мы
- Последние 10-15 лет в январе количество сделок всегда меньше тысячи. Минимальные показатели для этого месяца отмечались в январе 2016 и 2014 гг. в количестве 550 и 590 сделок соответственно. Рекордно большие показатели для января были зафиксированы в первые месяцы 2018 и 2022 годов на отметках 992 и 961 сделка соответственно. Но мы полагаем, что январь 2024 эти показатели побьет – будет около 1050 сделок. Сейчас эти цифры выступают индикатором рынка и доказывают, что мы идем в рамках оптимистичного прогноза.
Касательно цен, никаких колебаний за январь эксперты в агентстве не заметили. А вот предложение немного сократилось под конец года. В преддверии праздников продавцы, которые не торопились продать квартиры, снимали свои объекты с продаж. Это не массовое явление, но такой факт был. Сейчас эти собственники возвращаются на рынок.
- Покупатели активно смотрят квартиры, но с выбором тоже не спешат. Как-то на уровне психологии заложено, что люди ждут от нового года роста доллара, изменений в кредитах, поэтому сейчас просто присматриваются. Но и в этом месяце на такое количество сделок повлияла доступность кредитов и некоторый откат обменного курса. Доля таких покупателей составляет 36%. На этом пиковом показателе мы закончили прошлый год.
Андрей считает, что есть одна перспектива, которая может увеличить процент сделок. Сейчас для покупки вторички покупатели могут пользоваться только кредитованием, но ведь есть еще и лизинг.
- Немаловажно, что предоставляет эту услугу «АСБ Лизинг» - дочерняя компания государственного «Беларусбанка», которому все стороны рынка очень доверяют. Мы предполагаем, что, если лизинг выйдет на рынок вторички, тогда продажи квартир вырастут еще на 20%.
Три года подряд рынок бьет рекорды по продажам. В такие моменты активизируются инвесторы, которые вкладываются в недвижимость с целью использования жилья под аренду или перепродажи. В этом январе на 15-20 % увеличилось количество обращений такой категории покупателей.
- Они приходят в агентство за «бизнес-планом»: им нужны факты, риски покупки того или иного объекта. Ставки на вклады в банках мизерные, поэтому жилье остается лучшим вложением. Инвесторы, как правило, выбирают новостройки. Треть квартир продаются в течение двух недель.
В ближайшее время новостроек в Минске станет больше. Уже представлены несколько масштабных проектов, например, строительство микрорайонов Зеленый Бор и Северный берег. Если ситуация с покупательской способностью и кредитованием останется на таком же уровне, то при увеличении количества предложений от застройщика, мы увидим обратный переток покупателей со вторички на первичку.
- До 2022 года у нас больше продавалось квартир на стадии строительства – 60%. 40% занимала вторичка. После февраля 2022 пропорция поменялась. Теперь на вторичке 60% и больше. Почему так возникло? У людей появились определенные страхи, да и в принципе новостроек не так много. Минск Мир уже не новый для рынка и не такой доступный по цене, как был. Про новостройки сейчас говорят, но покупатели ждут первые результаты строительства.
Большой вклад в это внесут покупатели из регионов, доля на которых приходится 22-23%. Если будут хорошие и доступные цены, этот процент может увеличиться.
"Есть и предпосылки падения активности на рынке"
Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ Форте» отмечает, что ситуация повторяется с прошлым годом, когда в ноябре и декабре был ажиотаж, январь – просел на половину, а в феврале рынок оживал. В этом году в агентстве январь упал на 30% по сделкам по сравнению с декабрем. Первые две недели рынок был тихим, большая часть задатков была в конце января, поэтому февраль, ожидается, будет более результативным.
- Из-за того, что цены на новостройки достаточно высокие, спрос идет на вторичное жилье. При этом, старый жилфонд тоже в цене не падает, а наоборот, подорожал на 10% по данным кадастрового агентства. Старые постройки все еще выигрывает по другим параметрам: развитая инфраструктура и удобные планировки. Для семей с детьми важно иметь изолированные комнаты. Поэтому за объекты в хороших местах в центре, у школ и детских садиков, идет настоящая охота. Вторичка упадет в цене лишь тогда, когда новостройки станут более доступными по ценам.
Пока Светлана видит другое развитие рынка. Из-за того, что в скором времени Минск пополнится огромным количеством новостроек, к концу года цены на квадратный метр могут взлететь еще больше. Есть предпосылки и падения активности на рынке. На это могут повлиять выборы президента в России.
- Обычно после таких политических изменений укрепляется доллар и падает национальная валюта. Экономика Беларуси тесно связана с российской, поэтому скачка доллара можно ждать и у нас. Если такое случится, то банки увеличат ставку рефинансирования, пойдет вверх предложение, а вот спрос уменьшится, так как ухудшатся доходы населения. Следом за этим пойдет вниз и цена на квартиры.
В январе появилось чуть больше сделок с элитной недвижимостью. Это последствия того, что банки начали снимать процент за хранения больших сумм. Намного выгоднее приобрести хорошее жилье.
"Квартира теперь окупается за 13-14 лет"
Директор АН “Группа компаний Мариэлт” Дмитрий Дьяченко также отмечает факт снижения сделок в январе. Этот месяц – один из самых худших в сезоне на рынке квартир. Сделок стало на 20-30% меньше по сравнению с декабрем, но такие показатели были спрогнозированы. Пока все идет стабильно.
- Если факторы, влияющие на рынок, не изменятся, ВВП будет +2%, курс доллара остается в пределах 3,25 рубля, банки будут предоставлять доступные кредиты, а уровень инфляции не превысит 10% - нас ждут показатели, как и в минувшем рекордном году. Они могут быть даже лучше. Валютные вклады и так на очень низких процентах, а со временем часть банков вообще планирует ввести плату за хранение крупных сумм валюты, поэтому это станет невыгодно. Лучше вложиться в недвижимость с возможностью в последующем сдавать квартиру в аренду. Выгодно, так как будете получать процент больше, чем от вклада. Окупаемость квартиры в среднем раньше составляла 20 лет. За последние годы этот показатель снизился до 13-14 лет.
Лучшее время продать старую квартиру – сейчас, напоминает эксперт. Ликвидные варианты – те, что в хорошем районе, будут расти в цене, примерно на 3%. Хрущевки на окраинах будут проседать. Тем более, что все новостройки подорожали. Наглядно видим, что вкладываться в новое жилье выгоднее: купили на этапе строительства или у перекупщика, сделали ремонт, продали – получили прибыль.
- Заметно уменьшилось количество сделок по доверенностям. По агентству их в разные месяцы было от 20% до 30% от общего числа, сейчас - 5-10%. Как только Указ от 04.09.2023 N 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» начал действовать, все сделки в этой категории остановились, потому что не у всех было время и финансы прилететь. Сейчас некоторые продавцы приезжают, чтобы оформить доверенность. Думаю, что этот Указ в дальнейшем изменят и разрешат делать доверенности за границей определенному кругу людей: тем, кто уехал по работе, здоровью, браку и т.д.
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В январе было совершено почти 1100 сделок купли-продажи квартир. Этот показатель сильно отличается от декабрьской цифры в 1828 сделок. Такое состояние рынка...
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