"Для начала года это рекорд". Эксперты рассказали, что сейчас происходит с квартирами в Минске

В ближайшее время новостроек в Минске станет больше. Уже представлены несколько масштабных проектов, например, строительство микрорайонов Зеленый Бор и Северный берег. Если ситуация с покупательской способностью и кредитованием останется на таком же уровне, то при увеличении количества предложений от застройщика, мы увидим обратный переток покупателей со вторички на первичку.

- До 2022 года у нас больше продавалось квартир на стадии строительства – 60%. 40% занимала вторичка. После февраля 2022 пропорция поменялась. Теперь на вторичке 60% и больше. Почему так возникло? У людей появились определенные страхи, да и в принципе новостроек не так много. Минск Мир уже не новый для рынка и не такой доступный по цене, как был. Про новостройки сейчас говорят, но покупатели ждут первые результаты строительства.

Большой вклад в это внесут покупатели из регионов, доля на которых приходится 22-23%. Если будут хорошие и доступные цены, этот процент может увеличиться.