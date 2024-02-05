«Местные называли меня помещицей». Как минчанка 21 год назад продала квартиру и переехала в деревню

«Рабочие скидывали туда мусор, а мне было жутко наблюдать свалку под окнами»

Татьяна Анатольевна попала в Минск в 1966-м году, когда переехала сюда вместе с родителями из Душанбе. В белорусской столице Татьяна училась в школе, закончила технологический институт, вышла замуж и родила детей.

− И вот когда мне исполнилось 50 лет, мне вдруг захотелось уехать из города. Тогда я очень увлекалась темой жизни на природе, читала соответствующие книги. А еще − очень любила растения, и вся квартира у нас была уставлена разнообразными цветами.

Последней каплей, как говорит женщина, стал большой ремонт теплотрассы, который затеяли рабочие рядом с ее девятиэтажным домом на улице Волгоградской.