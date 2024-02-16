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Жить на природе, не отказываясь от городского комфорта. Как развивается Зеленая гавань и что здесь будет спустя несколько лет?
16.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Свежий воздух и низкая плотность застройки важны для полноценного отдыха
Проектируя и наполняя жилой комплекс, компания-застройщик ориентируется на потребности будущих новоселов.
— Еще 20 лет назад белорусы в первую очередь решали вопрос своих квадратных метров. В приоритете были площадь, планировка, а комфорт окружающей территории зачастую отходил на второй план. В конце 2010-х появились первые жилые комплексы с продуманной средой, со своей атмосферой, с определенным настроением. Сейчас у покупателей есть выбор. Многим хочется купить не просто квартиру или дом, но и удобство за пределами своего жилья. Я бы сказала, что тренды трансформировались в сторону повышения качества жизни. При этом фундаментальные ценности остались прежними: безопасность, комфорт, экологичность, — говорит Анастасия.
Сейчас в Зеленой гавани уже реализованы
— Свежий воздух, вид на лес из окон, низкая плотность застройки — это очень важно для полноценного отдыха, восстановления, естественного замедления. Мы продумываем жизненные сценарии, в которых есть возможность каждый день выходить на прогулки, проводить время с семьей, чувствовать себя дома, находясь в любой локации на общей территории. Система зеленых коридоров — природных артерий для прогулок по комплексу — будет доступна каждому. Первый зеленый коридор уже обустроен, он проходит вдоль улицы с ситихаусами. На нем установили столы для тенниса и настольного футбола, оборудовали уличные офисы, воркаут-зону, большую детскую площадку. Позже он будет плавно перетекать в коридор у строящегося сейчас квартала «Мелодии леса». В результате сеть прогулочных дорожек проляжет через весь жилой комплекс.
Инфраструктура комплекса быстро развивается: многое уже реализовано
Даже те, кто мечтает о жизни за городом, не готовы отказываться от привычных удобств. В Зеленой гавани понимают это — и одновременно с возведением домов работают над развитием полноценной транспортной, социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры.
Одной из главных новостей прошлого года стал запуск маршрутки №1222, которая ходит практически каждый час и доезжает до Зеленой гавани примерно за полчаса. Также сюда уже ездит «Яндекс.Такси», а еще в комплексе можно оставлять каршеринговые автомобили.
— Сейчас в Зеленой гавани застроено около четверти территории. При этом для жителей уже работают магазины, ресторан, салон красоты. Заполняется Центральная площадь — там открыта кофейня, есть места для работы на свежем воздухе, амфитеатр, фонтан. Кстати, именно на Центральной площади — в сердце комплекса — теперь расположен наш офис продаж. Сюда можно прийти на консультацию или для записи на экскурсию, — говорит представитель компании-застройщика.
В этом году откроют главную подъездную дорогу к комплексу. Она сэкономит время жителей, а также повлияет на развитие коммерческой инфраструктуры — вести бизнес в Зеленой гавани будет еще удобнее. Также в 2024 году появятся аптека и кафе.
Жилой комплекс часто выбирают семьи с детьми. Их интересуют детские сады:
— Жители Зеленой гавани знают цену времени, никто из них не хочет быть водителем для своего ребенка. Поэтому уже сейчас мы работаем над интерьерами детского сада на 230 мест, который появится в Зеленой гавани в 2025 году. Причем это будет место со своей концепцией, с интересными фишками для малышей, то пространство, которое действительно станет фундаментом для всестороннего развития, формирования первых и таких важных отношений с окружающим миром.
В 2027 году откроется торговый центр, также раньше по мере ввода домов в кварталах будут открываться магазины у дома, кафе, организации с услугами и спортивные залы. В 2028 году здесь откроют школу на 1150 учащихся. К моменту завершения строительства в комплексе будут четыре детских сада, две школы, медицинский и спортивный центры.
В комплексе появился парк с площадкой для йоги и воркаут-зоной
Еще один важный для комфортной жизни фактор — небольшое количество соседей.
— Почему, возвращаясь из поездки за город, мы чувствуем себя отдохнувшими? Потому что там нам не приходится ежедневно встречать сотни незнакомых людей и взаимодействовать с ними. Жизнь в Зеленой гавани соединяет в себе нужный уровень приватности — он зависит в том числе от выбранного типа жилья — и возможность наладить добрососедские отношения. Для этого на дворовых территориях у нас сделаны детские площадки, оборудованы зоны отдыха, места для барбекю. Мы видим, что в Зеленой гавани создаются микро-сообщества — жители замечают друг у друга общие интересы, хотят проводить время вместе и при этом высоко ценят личное пространство, — делится наблюдениями Анастасия.
Многим важно поддерживать свою физическую форму — и застройщик учел эту потребность. Осенью 2023 года в комплексе появился парк с площадкой для йоги, воркаут-зоной, дорожками для джоггинга и скандинавской ходьбы. Также жители комплекса могут поиграть в гольф — комплекс расположен рядом с полями чемпионского класса. Скоро в Зеленой гавани появится система велодорожек, вписанная в природные ландшафты.
Какое жилье сейчас можно купить в Зеленой гавани? Несколько вариантов от застройщика
Близко к строящейся инфраструктуре расположен самый популярный квартал комплекса — Мелодии леса. Сейчас там продаются квартиры в
Четырехкомнатная квартира евроформата площадью 83,56 м². Просторное решение для большой семьи, одна из самых комфортных планировок в доме. Две детские комнаты, которые можно объединить в одну, третья комната – мастер-спальня с гардеробной, ниша с окном для рабочего кабинета, раздельный санузел, открытый балкон с видом на зеленый коридор. Стоимость квадратного метра — 1333 доллара в эквиваленте.
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Жить на природе, не отказываясь от городского комфорта. Как развивается Зеленая гавань и что здесь будет спустя несколько лет?
Жилой комплекс «Зеленая гавань» можно назвать идеальным примером погружения города в природное окружение. Масштабная застройка 220 гектаров идет с учетом всего,...
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