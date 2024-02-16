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Жить на природе, не отказываясь от городского комфорта. Как развивается Зеленая гавань и что здесь будет спустя несколько лет?

16.02.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Зеленая гавань» можно назвать идеальным примером погружения города в природное окружение. Масштабная застройка 220 гектаров идет с учетом всего, что важно современному человеку, который выбрал переезд за город, но не готов жертвовать комфортом. О том, какие преимущества дает жизнь на природе и почему при этом важно полноценное развитие инфраструктуры, мы поговорили с руководителем отдела продукта ЖК «Зеленая гавань» Анастасией Новицкой. Также застройщик поделился актуальными предложениями для покупателей — планировки вы найдете в материале.


Сегодня «Зеленая гавань» — это масштабный комплекс на 220 гектаров. Из них на 50 гектарах уже построены 6 ситихаусов, 59 коттеджей, 31 таунхаус и лайнхаусы. К концу 2026 года комплекс станет домом для 4 тысяч человек, а к завершению строительства здесь будет около 20 тысяч жителей.

Свежий воздух и низкая плотность застройки важны для полноценного отдыха

Проектируя и наполняя жилой комплекс, компания-застройщик ориентируется на потребности будущих новоселов.

— Еще 20 лет назад белорусы в первую очередь решали вопрос своих квадратных метров. В приоритете были площадь, планировка, а комфорт окружающей территории зачастую отходил на второй план. В конце 2010-х появились первые жилые комплексы с продуманной средой, со своей атмосферой, с определенным настроением. Сейчас у покупателей есть выбор. Многим хочется купить не просто квартиру или дом, но и удобство за пределами своего жилья. Я бы сказала, что тренды трансформировались в сторону повышения качества жизни. При этом фундаментальные ценности остались прежними: безопасность, комфорт, экологичность, — говорит Анастасия.



Сейчас в Зеленой гавани уже реализованы несколько типов жилья. Это коттеджи, таунхаусы и лайнхаусы — для тех, кто высоко ценит уединенность и наличие собственной территории. А также ситихаусы — низкоэтажные дома на 6-7 этажей с большим разнообразием предложений. В ситихаусах доступны как двухкомнатные, так и пятикомнатные квартиры, большой выбор метражей: от 37 до 105 м². Есть уникальные форматы с рабочими кабинетами, мансардами, террасами на крыше, участками на первом этаже, квартиры с готовой отделкой, а также мебелью и кухнями на выбор клиента. Покупка квартиры в таком доме доступна многим. Жизнь в таунхаусе идеальна для тех, кто пока не готов полностью отказаться от городской обстановки, но при этом хочет находиться на природе, в атмосфере гармонии и комфорта Зеленой гавани.

Свежий воздух, вид на лес из окон, низкая плотность застройки — это очень важно для полноценного отдыха, восстановления, естественного замедления. Мы продумываем жизненные сценарии, в которых есть возможность каждый день выходить на прогулки, проводить время с семьей, чувствовать себя дома, находясь в любой локации на общей территории. Система зеленых коридоров — природных артерий для прогулок по комплексу — будет доступна каждому. Первый зеленый коридор уже обустроен, он проходит вдоль улицы с ситихаусами. На нем установили столы для тенниса и настольного футбола, оборудовали уличные офисы, воркаут-зону, большую детскую площадку. Позже он будет плавно перетекать в коридор у строящегося сейчас квартала «Мелодии леса». В результате сеть прогулочных дорожек проляжет через весь жилой комплекс.



Инфраструктура комплекса быстро развивается: многое уже реализовано

Даже те, кто мечтает о жизни за городом, не готовы отказываться от привычных удобств. В Зеленой гавани понимают это — и одновременно с возведением домов работают над развитием полноценной транспортной, социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры.

Одной из главных новостей прошлого года стал запуск маршрутки №1222, которая ходит практически каждый час и доезжает до Зеленой гавани примерно за полчаса. Также сюда уже ездит «Яндекс.Такси», а еще в комплексе можно оставлять каршеринговые автомобили.

— Сейчас в Зеленой гавани застроено около четверти территории. При этом для жителей уже работают магазины, ресторан, салон красоты. Заполняется Центральная площадь — там открыта кофейня, есть места для работы на свежем воздухе, амфитеатр, фонтан. Кстати, именно на Центральной площади — в сердце комплекса — теперь расположен наш офис продаж. Сюда можно прийти на консультацию или для записи на экскурсию, — говорит представитель компании-застройщика.



В этом году откроют главную подъездную дорогу к комплексу. Она сэкономит время жителей, а также повлияет на развитие коммерческой инфраструктуры — вести бизнес в Зеленой гавани будет еще удобнее. Также в 2024 году появятся аптека и кафе.

Жилой комплекс часто выбирают семьи с детьми. Их интересуют детские сады:

— Жители Зеленой гавани знают цену времени, никто из них не хочет быть водителем для своего ребенка. Поэтому уже сейчас мы работаем над интерьерами детского сада на 230 мест, который появится в Зеленой гавани в 2025 году. Причем это будет место со своей концепцией, с интересными фишками для малышей, то пространство, которое действительно станет фундаментом для всестороннего развития, формирования первых и таких важных отношений с окружающим миром.

В 2027 году откроется торговый центр, также раньше по мере ввода домов в кварталах будут открываться магазины у дома, кафе, организации с услугами и спортивные залы. В 2028 году здесь откроют школу на 1150 учащихся. К моменту завершения строительства в комплексе будут четыре детских сада, две школы, медицинский и спортивный центры.


В комплексе появился парк с площадкой для йоги и воркаут-зоной

Еще один важный для комфортной жизни фактор — небольшое количество соседей.

— Почему, возвращаясь из поездки за город, мы чувствуем себя отдохнувшими? Потому что там нам не приходится ежедневно встречать сотни незнакомых людей и взаимодействовать с ними. Жизнь в Зеленой гавани соединяет в себе нужный уровень приватности — он зависит в том числе от выбранного типа жилья — и возможность наладить добрососедские отношения. Для этого на дворовых территориях у нас сделаны детские площадки, оборудованы зоны отдыха, места для барбекю. Мы видим, что в Зеленой гавани создаются микро-сообщества — жители замечают друг у друга общие интересы, хотят проводить время вместе и при этом высоко ценят личное пространство, — делится наблюдениями Анастасия.



Многим важно поддерживать свою физическую форму — и застройщик учел эту потребность. Осенью 2023 года в комплексе появился парк с площадкой для йоги, воркаут-зоной, дорожками для джоггинга и скандинавской ходьбы. Также жители комплекса могут поиграть в гольф — комплекс расположен рядом с полями чемпионского класса. Скоро в Зеленой гавани появится система велодорожек, вписанная в природные ландшафты. 


Какое жилье сейчас можно купить в Зеленой гавани? Несколько вариантов от застройщика

Близко к строящейся инфраструктуре расположен самый популярный квартал комплекса — Мелодии леса. Сейчас там продаются квартиры в ситихаусе №4.4 по генплану. Он будет сдан во втором квартале 2025 года. Дом комфорт-класса состоит из трех подъездов, здесь переменная этажность — 6-7 этажей. Как и другие объекты комплекса, он будет построен из железобетонных панелей высокого качества, изготовленных на собственном заводе компании-застройщика.



Здесь предложат квартиры площадью от 37 до 103 м². Расскажем о них подробнее.

Двухкомнатная квартира евроформата площадью 35,87 м². Функциональная планировка позволяет выделить полноценную спальную комнату и оборудовать мобильную кухню-гостиную. Такие планировки сейчас редкость.



Трехкомнатная квартира евроформата площадью 59,73 м². Необычный формат планировки без коридоров, с удаленными друг от друга спальнями, раздельным санузлом, просторной кухней-гостиной, открытым балконом с видом на зеленый коридор.



Четырехкомнатная квартира евроформата площадью 83,56 м². Просторное решение для большой семьи, одна из самых комфортных планировок в доме. Две детские комнаты, которые можно объединить в одну, третья комната – мастер-спальня с гардеробной, ниша с окном для рабочего кабинета, раздельный санузел, открытый балкон с видом на зеленый коридор. Стоимость квадратного метра — 1333 доллара в эквиваленте.



Хотите жить в Зеленой гавани?

Запишитесь на экскурсию — специалисты компании-застройщика ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оптимальный вариант. Звоните по номеру +375 (29) 356-10-69, пишите на почту info@zelgavan.by или оставляйте свою заявку в форме ниже.

 
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Жилой комплекс «Зеленая гавань» можно назвать идеальным примером погружения города в природное окружение. Масштабная застройка 220 гектаров идет с учетом всего,...
 
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