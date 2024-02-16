Жить на природе, не отказываясь от городского комфорта. Как развивается Зеленая гавань и что здесь будет спустя несколько лет?

Сейчас в Зеленой гавани уже реализованы несколько типов жилья . Это коттеджи, таунхаусы и лайнхаусы — для тех, кто высоко ценит уединенность и наличие собственной территории. А также ситихаусы — низкоэтажные дома на 6-7 этажей с большим разнообразием предложений. В ситихаусах доступны как двухкомнатные, так и пятикомнатные квартиры, большой выбор метражей: от 37 до 105 м². Есть уникальные форматы с рабочими кабинетами, мансардами, террасами на крыше, участками на первом этаже, квартиры с готовой отделкой, а также мебелью и кухнями на выбор клиента. Покупка квартиры в таком доме доступна многим. Жизнь в таунхаусе идеальна для тех, кто пока не готов полностью отказаться от городской обстановки, но при этом хочет находиться на природе, в атмосфере гармонии и комфорта Зеленой гавани.

— Свежий воздух, вид на лес из окон, низкая плотность застройки — это очень важно для полноценного отдыха, восстановления, естественного замедления. Мы продумываем жизненные сценарии, в которых есть возможность каждый день выходить на прогулки, проводить время с семьей, чувствовать себя дома, находясь в любой локации на общей территории. Система зеленых коридоров — природных артерий для прогулок по комплексу — будет доступна каждому. Первый зеленый коридор уже обустроен, он проходит вдоль улицы с ситихаусами. На нем установили столы для тенниса и настольного футбола, оборудовали уличные офисы, воркаут-зону, большую детскую площадку. Позже он будет плавно перетекать в коридор у строящегося сейчас квартала «Мелодии леса». В результате сеть прогулочных дорожек проляжет через весь жилой комплекс.